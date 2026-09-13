52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди

·36·Дунё
52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 52 ёшли минора қоровулчиси Барри Грей уйсизлар учун хайрия марафонини ўтказиб, Темза дарёсининг 373 км масофасини 75 соатда босиб ўтди.
  • У бу орқали Онлй А Павемент Авай хайрия ташкилоти учун 50 минг фунт стерлингдан ортиқ маблағ тўплади.
  • Баррининг бу ташаббуси 2026 йилги ЖустГивинг Авардс мукофотларида Минд Овер Милес номинациясида финалчилар қаторига киритилди.

Лондон минорасида хизмат қилувчи 52 ёшли Барри Грей уйсиз инсонларнинг оғир ҳаётига эътибор қаратиш мақсадида ғайриоддий хайрия марафонини амалга оширди. У Темза дарёсининг Котсволдсдаги манбасидан денгизгача бўлган 373 кмни масофани атиги 75 соатда босиб ўтди.

Собиқ Короллик денгиз пиёдаси бўлган Барри 26 йил ҳарбий хизмат қилган. У 18 ой аввал Йомен қоровулчиси сифатида Лондон минорасида ишлай бошлаган ва шу вақт давомида кўчаларда тун ўтказаётган уйсиз инсонларни тез-тез кўрган.

“Ҳар бир кўприк остида, ҳар бир йўлакда скамейкада ётган уйсиз одамни кўраман. Бу жуда нотўғри”, — деди у.

Баррининг айтишича, уйсизлик фақат кўчада яшаётган инсонлар билан чекланмайди. Доимий бошпанаси бўлмаган, бировнинг уйида вақтинча яшаб юрган одамлар ҳам бу муаммога дуч келади.

У Темза бўйида яшагани ва чидамлилик машқларига қизиққани учун марафон ғояси унга табиий равишда келган. Тайёргарлик даврида овқатланиш, тиббий ёрдам ва оёқларни асраш каби жиҳатларга алоҳида эътибор қаратган. Марафондан икки ҳафта олдин эса 80 кмлик югуришни амалга оширган.

Уч кун давомида атиги уч соат ухлади

Барри уч кун ва уч тун давомида югуриб, жами атиги уч соат дам олган. У йўлда қисқа вақтга стулда ухлаб, кейин яна ҳаракатни давом эттирган.

“Шунчалик чарчайсизки, ҳатто тик турган ҳолда ҳам ухлаб қолишингиз мумкин. Танам қачон 30 дақиқа кўзимни юмишим кераклигини билади”, — деди у.

Унинг таъкидлашича, йўналишнинг текис бўлиши ҳам қийинчиликни оширган. Чунки бир хил мушаклар узоқ вақт давомида ишлаган ва бу организмга қўшимча юклама берган.

Марафон натижасида Барри уйсизларга ёрдам берувчи Only A Pavement Away хайрия ташкилоти учун 50 минг фунт стерлингдан ортиқ маблағ тўплади. У мазкур ташкилотни қарийб уч йилдан бери қўллаб-қувватлаб келмоқда ва ҳозир унинг собиқ ҳарбий хизматчилар бўйича элчиси ҳисобланади.

Ташкилот уйсиз инсонларга, жумладан, собиқ ҳарбийларга меҳмонхона ва умумий овқатланиш соҳасида иш топиш, мустақил ҳаётини қайта тиклаш ва жамиятга мослашишда ёрдам беради.

Баррининг сўзларига кўра, марафонни охиригача етказишда дўстлари, оиласи ва нотаниш инсонларнинг қўллаб-қувватлаши катта куч берган.

Энди унинг ушбу ғайриоддий хайрия ташаббуси 2026 йилги JustGiving Awards мукофотларида ҳам эътироф этилди. Барри Mind Over Miles номинациясида финалчилар қаторига киритилди.

“Бу синов мени жисмоний, руҳий ва ҳиссий жиҳатдан ҳеч қачон бўлмаган даражада синади. Аммо бу кўчада тун ўтказаётган инсонлар, айниқса, бир вақтлар ўз мамлакатига хизмат қилган собиқ ҳарбийларнинг ҳар кунги ҳаёти олдида ҳеч нарса эмас”, — деди у.

Барри тўпланган маблағ кўпроқ инсонларга ҳаётини қайта тиклаш, мустақиллигини қайтариш ва муносиб иш топиш имконини беришидан умид қилмоқда.

Барри ГрейOnly A Pavement AwayJustGiving AwardsMind Over Miles
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеаларБугун, 10:38Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаБугун, 10:34Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиАстанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиБугун, 01:53Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:1412 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди