Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гонконгда лапша буюртма қилган мижоз, Шум хоним, таом ичидан тирик каламуш боласини топиб олган.
- Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича масъул идоралар текширув бошлади.
- Ресторан ошхонасида санитария-гигиена ҳолати қониқарсиз деб топилган, аммо каламуш боласи қачон ва қандай тушиб қолгани ҳали аниқ эмас.
Хитойнинг Гонконг шаҳрида овқатланган мижоз олиб кетиш учун буюртма қилинган лапша ичида жуда ғалати ва даҳшатли топилмага дуч келган. Аёлнинг айтишича, таом ичида янги туғилган, ҳали жуни чиқмаган каламуш боласи қимирлаб турган.
Кўзлари эндигина очилаётган митти жонивор сатай соусида оёқчаларини ҳаракатлантираётгани тасвирланган қисқа видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, тез орада кенг муҳокамага сабаб бўлди. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.
Мижоз — маҳаллий ахборот воситаларида Шум хоним номи билан тилга олинган аёл — 7 сентябрь, душанба куни Гонконгдаги ресторанлардан биридан 44 гонконг доллари, яъни 4,20 фунт стерлинглик тушлик тўпламини сотиб олган.
Ушбу тўплам таркибига сатай соусидаги мол гўшти қўшилган гуручли лапша, ветчина ва тухумдан тайёрланган омлет ҳамда ичимлик кирган.
Шум хоним таомни маҳаллий мулк компаниясидаги иш столига олиб бориб, лапша солинган идишни очганида, соус ичида нимадир қимирлаётганини кўрган. Яқинроқ қараганида эса, жуда кичик каламуш боласи эканини пайқаган.
У дарҳол идишнинг қопқоғини ёпиб, уни қайта очмаган ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича масъул идораларга мурожаат қилган.
Мутахассислар текширув бошлади
Шум хоним идишни ёпган ҳолда сақлаб, Озиқ-овқат ва атроф-муҳит гигиенаси департаментига шикоят қилган. Инспекторлар таомни экспертиза учун олиб кетган ва ресторан бўйича текширув бошлаган.
Департамент вакили ресторан ошхонасининг айрим қисмларида санитария-гигиена ҳолати “қониқарсиз” эканини билдирган. Расмийлар ресторан фаолиятига оид қоидалар асосида чора кўришни бошлаган.
Шунингдек, таомнинг тайёрланиши, қадоқланиши, сақланиши ва мижозга топширилишига қадар бўлган барча босқичларини текшириш ишлари олиб борилмоқда.
Бироқ мутасаддилар ижтимоий тармоқларда тарқалган видео асосида дарҳол хулоса чиқармаслик кераклигини таъкидлаган. Ҳозирча каламуш боласи идишга қачон ва қандай тушиб қолгани аниқ эмас.
Ресторан эгаси воқеадан ҳайратда
Ресторан эгаси маҳаллий манбаларда Майк номи билан танилган. У содир бўлган воқеадан “шокда” эканини ва бундай ҳолатга ишониш қийинлигини айтган.
Унинг таъкидлашича, ресторан бир йилдан сал кўпроқ вақтдан бери фаолият юритмоқда ва шу пайтгача бундай мазмундаги шикоятлар келиб тушмаган.
Майкнинг сўзларига кўра, таомдаги мол гўшти юқори ҳароратда пиширилади. Шу сабабли бундай кичик жониворнинг таом ичида тирик қолгани унга тушунарсиз бўлган.
Ресторан эгаси, шунингдек, ошхона ҳар ойда чуқур тозаланишини, зараркунандаларга қарши махсус ишлов бериш эса ойига икки марта амалга оширилишини айтди. Воқеадан кейин ресторан яна бир бор тозаланиб, дезинфекция қилинган.
Ресторан ходими Нг хоним эса олиб кетиладиган буюртмаларни бир нечта ишчи қадоқлашини маълум қилди. Шу боис идишни айнан ким ёпиб, буюртмани тайёр ҳолатга келтирганини аниқлаш осон эмас.
Айни вақтда мазкур ҳолат юзасидан текширув давом этмоқда.
…