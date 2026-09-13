Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокда

·70·Дунё
Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гонконгда лапша буюртма қилган мижоз, Шум хоним, таом ичидан тирик каламуш боласини топиб олган.
  • Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича масъул идоралар текширув бошлади.
  • Ресторан ошхонасида санитария-гигиена ҳолати қониқарсиз деб топилган, аммо каламуш боласи қачон ва қандай тушиб қолгани ҳали аниқ эмас.

Хитойнинг Гонконг шаҳрида овқатланган мижоз олиб кетиш учун буюртма қилинган лапша ичида жуда ғалати ва даҳшатли топилмага дуч келган. Аёлнинг айтишича, таом ичида янги туғилган, ҳали жуни чиқмаган каламуш боласи қимирлаб турган.

Кўзлари эндигина очилаётган митти жонивор сатай соусида оёқчаларини ҳаракатлантираётгани тасвирланган қисқа видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, тез орада кенг муҳокамага сабаб бўлди. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.

Мижоз — маҳаллий ахборот воситаларида Шум хоним номи билан тилга олинган аёл — 7 сентябрь, душанба куни Гонконгдаги ресторанлардан биридан 44 гонконг доллари, яъни 4,20 фунт стерлинглик тушлик тўпламини сотиб олган.

Ушбу тўплам таркибига сатай соусидаги мол гўшти қўшилган гуручли лапша, ветчина ва тухумдан тайёрланган омлет ҳамда ичимлик кирган.

Шум хоним таомни маҳаллий мулк компаниясидаги иш столига олиб бориб, лапша солинган идишни очганида, соус ичида нимадир қимирлаётганини кўрган. Яқинроқ қараганида эса, жуда кичик каламуш боласи эканини пайқаган.

У дарҳол идишнинг қопқоғини ёпиб, уни қайта очмаган ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича масъул идораларга мурожаат қилган.

Мутахассислар текширув бошлади

Шум хоним идишни ёпган ҳолда сақлаб, Озиқ-овқат ва атроф-муҳит гигиенаси департаментига шикоят қилган. Инспекторлар таомни экспертиза учун олиб кетган ва ресторан бўйича текширув бошлаган.

Департамент вакили ресторан ошхонасининг айрим қисмларида санитария-гигиена ҳолати “қониқарсиз” эканини билдирган. Расмийлар ресторан фаолиятига оид қоидалар асосида чора кўришни бошлаган.

Шунингдек, таомнинг тайёрланиши, қадоқланиши, сақланиши ва мижозга топширилишига қадар бўлган барча босқичларини текшириш ишлари олиб борилмоқда.

Бироқ мутасаддилар ижтимоий тармоқларда тарқалган видео асосида дарҳол хулоса чиқармаслик кераклигини таъкидлаган. Ҳозирча каламуш боласи идишга қачон ва қандай тушиб қолгани аниқ эмас.

Ресторан эгаси воқеадан ҳайратда

Ресторан эгаси маҳаллий манбаларда Майк номи билан танилган. У содир бўлган воқеадан “шокда” эканини ва бундай ҳолатга ишониш қийинлигини айтган.

Унинг таъкидлашича, ресторан бир йилдан сал кўпроқ вақтдан бери фаолият юритмоқда ва шу пайтгача бундай мазмундаги шикоятлар келиб тушмаган.

Майкнинг сўзларига кўра, таомдаги мол гўшти юқори ҳароратда пиширилади. Шу сабабли бундай кичик жониворнинг таом ичида тирик қолгани унга тушунарсиз бўлган.

Ресторан эгаси, шунингдек, ошхона ҳар ойда чуқур тозаланишини, зараркунандаларга қарши махсус ишлов бериш эса ойига икки марта амалга оширилишини айтди. Воқеадан кейин ресторан яна бир бор тозаланиб, дезинфекция қилинган.

Ресторан ходими Нг хоним эса олиб кетиладиган буюртмаларни бир нечта ишчи қадоқлашини маълум қилди. Шу боис идишни айнан ким ёпиб, буюртмани тайёр ҳолатга келтирганини аниқлаш осон эмас.

Айни вақтда мазкур ҳолат юзасидан текширув давом этмоқда.

Гонконгкаламуш болаМайк ресторанОзиқ-овқат хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:5213 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеаларБугун, 10:38Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиАстанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиБугун, 01:53Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:1412 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди