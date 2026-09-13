Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёев Сеулда Кореяда таҳсил олаётган ва меҳнат қилаётган юзлаб ватандошлар, ёш мутахассислар ва талабалар билан учрашди.
- Учрашувда Президент чет элдаги ҳар бир юртдош тақдири давлат эътиборида эканини таъкидлаб, уларнинг яшаш шароитлари ва келажак режалари билан қизиқди.
- Шоукат Мирзиёев Янги Ўзбекистондаги ислоҳотлар ва Кореянинг илғор тажрибасини Ватан тараққиёти учун муҳимлигини қайд этди.
Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида давлат ташрифи билан бўлиб турган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг кун тартибидан яна бир ниҳоятда самимий, руҳлантирувчи ва эсда қоларли тадбир ўрин олди. Давлатимиз раҳбарини Корея Республикасида меҳнат қилаётган ва нуфузли олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган юзлаб ватандошларимиз, ёш мутахассислар ҳамда талабалар катта эҳтиром ва самимият билан кутиб олди. Президент чет элда юрган ҳар бир юртдошимиз тақдири давлат эътиборида эканини намоён этиб, улар билан юзма-юз, очиқ мулоқот қурди, уларнинг яшаш шароитлари, илмий изланишлари ва касбий интилишлари билан дилдан қизиқди. Суҳбат асносида Янги Ўзбекистонда кечаётган шиддатли ислоҳотлар ва Кореяда тўпланаётган илғор тажрибанинг Ватанимиз тараққиётидаги стратегик ўрни алоҳида таъкидланди. Хўш, Сеулдаги учрашувда Президент ватандошлар билан қайси муҳим мавзуларни муҳокама қилди, ёшларга қандай даъватлар билдирилди ва чет элдаги кадрлар салоҳияти Ўзбекистон келажагига қандай хизмат қилади?
«Ишингиз ва ўқишингиз қандай кетмоқда?»: Президент билан жонли ва очиқ мулоқот
Сеулдаги учрашув расмиятчиликдан холи, илиқ ва кўтаринки руҳда кечди:
Қизғин кутиб олиш: Кореяда истиқомат қилаётган, таълим олаётган талабалар ҳамда турли соҳаларда фаолият юритаётган юртдошларимиз давлат раҳбарини катта қувонч ва ғурур билан қарши олди;
Шароит ва келажак режалари: Шавкат Мирзиёев ватандошларимизнинг кундалик ҳаёти, ўқиш жараёнлари, меҳнат фаолияти ва келажакдаги мақсадлари ҳақида атрофлича сўраб-суриштирди;
Очиқ фикр алмашинуви: Суҳбат давомида ёшлар ўз ташаббуслари, орзу-интилишлари ҳамда давлат ташрифи доирасида кутилаётган тарихий тадбирларнинг аҳамияти бўйича ўз фикр-мулоҳазаларини эркин баён қилди.
Янгиланаётган Ўзбекистон ва хориждаги ватандошлар риштаси
Мулоқотнинг марказий мавзуларидан бири она Ватандаги улкан ўзгаришлар бўлди:
Юртдаги шиддатли ислоҳотлар: Президент мамлакатимизда кечаётган туб янгиланишлар, таълим, саноат ва технология соҳасида очилаётган кенг имкониятлар ҳақида тўхталиб ўтди;
Ватандошлар тақдири давлат назоратида: Қайси давлатда бўлмасин, ўзбекистонлик фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши экани яна бир бор намоён бўлди;
Руҳий далда ва ишонч: Давлатимиз раҳбари чет элда билим олаётган ва меҳнат қилаётган ёшларимизга ҳар доим суяниш мумкинлигини билдирди.
«Кореядаги билим ва тажриба Ўзбекистон равнақига хизмат қилади!»
Президент Шавкат Мирзиёев юртдошларимиз олдига муҳим ва масъулиятли вазифаларни қўйди:
Замонавий билимлар эгаллаш: Давлат раҳбари барча ватандошларимизга ўқиш ва касбий фаолиятларида улкан зафарлар тилади;
Келажак пойдевори: Корея Республикасининг илғор технологиялари, саноат бошқаруви ва замонавий кўникмаларини ўзлаштириш муҳимлиги қайд этилди;
Юрт тараққиётига даъват: Президентимиз эгалланаётган замонавий билим ва тажрибалар келгусида она Ватанимиз равнақи, иқтисодиётимиз юксалиши ва халқимиз фаровонлигини таъминлаш йўлида хизмат қилишига қатъий ишонч билдирди.
Сеул шаҳридаги ушбу самимий учрашув чет элдаги юртдошларимизга улкан куч-қувват ва Ватан олдидаги масъулиятни ҳис этиш туйғусини бағишлаб, уларнинг эртанги кунга бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.
Сизнингча, хорижда, хусусан Жанубий Кореяда таълим олаётган ва ишлаётган юртдошларимизнинг тажрибасини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилиш учун қандай қўшимча имтиёз ва шароитлар яратилиши керак? Корея технологиялари ва билимларини мамлакатимизда қўллаш қайси соҳаларга энг кўп фойда келтиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлат раҳбарининг Сеулдаги ушбу таъсирли учрашуви таҳлилини барча дўстларингиз, хориждаги ватандошларимиз ҳамда яқинларингизга улашинг!
…