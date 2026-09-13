Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди

·12·Ўзбекистон
Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёев Сеулда Кореяда таҳсил олаётган ва меҳнат қилаётган юзлаб ватандошлар, ёш мутахассислар ва талабалар билан учрашди.
  • Учрашувда Президент чет элдаги ҳар бир юртдош тақдири давлат эътиборида эканини таъкидлаб, уларнинг яшаш шароитлари ва келажак режалари билан қизиқди.
  • Шоукат Мирзиёев Янги Ўзбекистондаги ислоҳотлар ва Кореянинг илғор тажрибасини Ватан тараққиёти учун муҳимлигини қайд этди.

Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида давлат ташрифи билан бўлиб турган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг кун тартибидан яна бир ниҳоятда самимий, руҳлантирувчи ва эсда қоларли тадбир ўрин олди. Давлатимиз раҳбарини Корея Республикасида меҳнат қилаётган ва нуфузли олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган юзлаб ватандошларимиз, ёш мутахассислар ҳамда талабалар катта эҳтиром ва самимият билан кутиб олди. Президент чет элда юрган ҳар бир юртдошимиз тақдири давлат эътиборида эканини намоён этиб, улар билан юзма-юз, очиқ мулоқот қурди, уларнинг яшаш шароитлари, илмий изланишлари ва касбий интилишлари билан дилдан қизиқди. Суҳбат асносида Янги Ўзбекистонда кечаётган шиддатли ислоҳотлар ва Кореяда тўпланаётган илғор тажрибанинг Ватанимиз тараққиётидаги стратегик ўрни алоҳида таъкидланди. Хўш, Сеулдаги учрашувда Президент ватандошлар билан қайси муҳим мавзуларни муҳокама қилди, ёшларга қандай даъватлар билдирилди ва чет элдаги кадрлар салоҳияти Ўзбекистон келажагига қандай хизмат қилади?

Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди

«Ишингиз ва ўқишингиз қандай кетмоқда?»: Президент билан жонли ва очиқ мулоқот

Сеулдаги учрашув расмиятчиликдан холи, илиқ ва кўтаринки руҳда кечди:

  • Қизғин кутиб олиш: Кореяда истиқомат қилаётган, таълим олаётган талабалар ҳамда турли соҳаларда фаолият юритаётган юртдошларимиз давлат раҳбарини катта қувонч ва ғурур билан қарши олди;

  • Шароит ва келажак режалари: Шавкат Мирзиёев ватандошларимизнинг кундалик ҳаёти, ўқиш жараёнлари, меҳнат фаолияти ва келажакдаги мақсадлари ҳақида атрофлича сўраб-суриштирди;

  • Очиқ фикр алмашинуви: Суҳбат давомида ёшлар ўз ташаббуслари, орзу-интилишлари ҳамда давлат ташрифи доирасида кутилаётган тарихий тадбирларнинг аҳамияти бўйича ўз фикр-мулоҳазаларини эркин баён қилди.

Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди

Янгиланаётган Ўзбекистон ва хориждаги ватандошлар риштаси

Мулоқотнинг марказий мавзуларидан бири она Ватандаги улкан ўзгаришлар бўлди:

  • Юртдаги шиддатли ислоҳотлар: Президент мамлакатимизда кечаётган туб янгиланишлар, таълим, саноат ва технология соҳасида очилаётган кенг имкониятлар ҳақида тўхталиб ўтди;

  • Ватандошлар тақдири давлат назоратида: Қайси давлатда бўлмасин, ўзбекистонлик фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши экани яна бир бор намоён бўлди;

  • Руҳий далда ва ишонч: Давлатимиз раҳбари чет элда билим олаётган ва меҳнат қилаётган ёшларимизга ҳар доим суяниш мумкинлигини билдирди.

Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди

«Кореядаги билим ва тажриба Ўзбекистон равнақига хизмат қилади!»

Президент Шавкат Мирзиёев юртдошларимиз олдига муҳим ва масъулиятли вазифаларни қўйди:

  • Замонавий билимлар эгаллаш: Давлат раҳбари барча ватандошларимизга ўқиш ва касбий фаолиятларида улкан зафарлар тилади;

  • Келажак пойдевори: Корея Республикасининг илғор технологиялари, саноат бошқаруви ва замонавий кўникмаларини ўзлаштириш муҳимлиги қайд этилди;

  • Юрт тараққиётига даъват: Президентимиз эгалланаётган замонавий билим ва тажрибалар келгусида она Ватанимиз равнақи, иқтисодиётимиз юксалиши ва халқимиз фаровонлигини таъминлаш йўлида хизмат қилишига қатъий ишонч билдирди.

Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлди

Сеул шаҳридаги ушбу самимий учрашув чет элдаги юртдошларимизга улкан куч-қувват ва Ватан олдидаги масъулиятни ҳис этиш туйғусини бағишлаб, уларнинг эртанги кунга бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.

Сизнингча, хорижда, хусусан Жанубий Кореяда таълим олаётган ва ишлаётган юртдошларимизнинг тажрибасини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилиш учун қандай қўшимча имтиёз ва шароитлар яратилиши керак? Корея технологиялари ва билимларини мамлакатимизда қўллаш қайси соҳаларга энг кўп фойда келтиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлат раҳбарининг Сеулдаги ушбу таъсирли учрашуви таҳлилини барча дўстларингиз, хориждаги ватандошларимиз ҳамда яқинларингизга улашинг!

Шавкат МирзиёевСеулКорея технологиялариЎзбекистон диаспораси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиТантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиБугун, 11:12«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбатБугун, 07:06Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаКеча, 16:57«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлариКеча, 15:078 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишдиКеча, 14:56Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Кеча, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди