13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар

·52·Дунё
13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 13 сентябр куни Милтон Херши таваллуд топган ва Халқаро шоколад куни нишонланади.
  • Шу куни 1902 йилда Буюк Британияда жиноят жойида қолдирилган бармоқ изларидан судда далил сифатида фойдаланиш билан боғлиқ дастлабки машҳур иш кўрилган.
  • 1953 йилда Никита Хрушчёв СССР Коммунистик партияси Марказий қўмитасининг биринчи котиби этиб сайланган, 1989 йилда эса Алишер Навоий номидаги Давлат мукофоти таъсис этилган.

Бугун — 13 сентябрь, якшанба. Тақвимдаги оддий кундек кўринган бу сана тарихда бир-биридан кескин фарқ қилувчи воқеаларга бой. Бир томонда шоколадга бағишланган халқаро сана бўлса, бошқа томонда криминалистика тарихидаги муҳим бурилиш, дунё ҳарорати билан боғлиқ машҳур рекорд ва сиёсий тарихда из қолдирган шахснинг ҳокимиятга келиши қайд этилган.

13 сентябрь, шунингдек, Ўзбекистон маданияти ва жаҳон футболи учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

13 сентябрь — Халқаро шоколад куни

Бугун Халқаро шоколад куни сифатида нишонланади. Ушбу сана шоколад ишлаб чиқариш саноатининг машҳур намояндаларидан бири Милтон Хершининг туғилган кунига тўғри келади. У 1857 йил 13 сентябрда туғилган.

Қизиғи, 13 сентябрь 7 июль куни нишонланадиган Жаҳон шоколад кунидан фарқ қилади. Яъни тақвимда шоколадга бағишланган бир нечта алоҳида саналар мавжуд.

Шоколаднинг тарихи эса бир неча минг йилларга бориб тақалади. Қадимги Месоамерика халқлари какаони ичимлик сифатида истеъмол қилган бўлса, кейинчалик у Европа орқали бутун дунёга тарқалиб, бугунги машҳур ширинликка айланган.

1902 йил — Бармоқ излари жиноятни фош этишда муҳим далилга айланди

1902 йил 13 сентябрь криминалистика тарихида муҳим кунлардан бири сифатида қайд этилган.

Буюк Британияда жиноят жойида қолдирилган бармоқ изларидан судда далил сифатида фойдаланиш билан боғлиқ дастлабки машҳур иш шу санада кўрилган. Лондондаги Олд-Бейли судида бармоқ излари асосида айбловни тасдиқлашда янги криминалистик ёндашув қўлланилган.

Бу воқеа кейинчалик бармоқ изларининг шахсни аниқлаш ва жиноятларни тергов қилишдаги аҳамиятини оширишга хизмат қилган.

Бугун эса дактилоскопия криминалистикада кенг қўлланиладиган усуллардан бири ҳисобланади.

1922 йил — Ливиядаги «57,7 даража» воқеаси

1922 йил 13 сентябрда Ливиянинг Эль-Азизия ҳудудида жуда юқори — тахминан 58°C ҳарорат қайд этилган.

Узоқ йиллар давомида ушбу кўрсаткич Ер юзида қайд этилган энг юқори ҳарорат сифатида тан олинган. Бироқ кейинчалик Жаҳон метеорология ташкилоти махсус текширув ўтказиб, ўлчовда жиддий хатолар бўлганини аниқлаган ва мазкур рекордни бекор қилган.

Шунинг учун бугунги кунда 57,7–58°C кўрсаткичини амалдаги расмий жаҳон рекорди деб аташ тўғри эмас.

Шунга қарамай, 13 сентябрь санаси ушбу тарихий об-ҳаво воқеаси билан боғлиқ бўлиб қолган.

1953 йил — Хрушчёв СССР раҳбариятида биринчи ўринга чиқди

1953 йил 13 сентябрда Никита Хрушчёв Совет Иттифоқи Коммунистик партияси Марказий қўмитасининг биринчи котиби этиб сайланган.

Хрушчёв 1964 йилгача партия раҳбари бўлиб, СССР тарихида муҳим ва баҳсли даврни бошқарди. Унинг даврида Сталин шахсига сиғинишни танқид қилиш ва «десталинизация» сиёсати бошланган.

Шу тариқа 13 сентябрь Совет Иттифоқи сиёсий тарихида ҳам бурилиш нуқталаридан бири бўлиб қолган.

1989 йил — Алишер Навоий номидаги Давлат мукофоти таъсис этилди

1989 йилда Ўзбекистонда буюк мутафаккир ва шоир Алишер Навоий номи билан боғлиқ давлат мукофоти таъсис этилди.

Мазкур мукофот адабиёт, санъат ва маданият соҳаларидаги ижодий меҳнатни рағбатлантиришга қаратилган муҳим давлат мукофотларидан бири сифатида шаклланган.

Алишер Навоий номи билан аталиши эса ўзбек адабиёти ва миллий маънавий меросининг жамият ҳаётидаги ўрнини яна бир бор намоён этади.

1989 йил — Томас Мюллер дунёга келди

1989 йил 13 сентябрда Германия футболи тарихида ўзига хос услуби билан танилган Томас Мюллер таваллуд топган.

Мюллер Германия терма жамоаси таркибида 2014 йилги жаҳон чемпиони бўлган. У кўп йиллар давомида «Бавария» сафида ҳам юқори даражада тўп суриб, клуб тарихидаги энг совриндор футболчилардан бирига айланган.

Футболда унинг ўзига хос ҳаракатланиши ва майдондаги позиция танлаши туфайли «Raumdeuter» — «майдондаги бўшлиқларни топувчи» лақаби билан аташади.

Мюллер 13 сентябрь куни 37 ёшни қарши олмоқда.

13 сентябрь — бир санада турли даврлар туташади

Шундай қилиб, бугунги сана бир вақтнинг ўзида шоколад тарихи, криминалистика, иқлим ва об-ҳаво кузатувлари, Совет Иттифоқи сиёсати, Ўзбекистон маданияти ҳамда жаҳон футболи билан боғлиқ воқеаларни бирлаштиради.

Айниқса, 1922 йилдаги Ливия ҳарорати ҳақидаги воқеа тарихий рекордларнинг ҳам вақт ўтиши билан қайта кўриб чиқилиши мумкинлигини кўрсатса, 1902 йилдаги бармоқ излари билан боғлиқ иш криминалистика тараққиётида янги давр бошланганини англатади.

13 сентябрь шу маънода оддий тақвим санаси эмас — у тарихнинг турли соҳаларида қолдирилган излар бирлашадиган кундир.

Халқаро шоколад куниМилтон ХершинНикита ХрушчёвТомас Мюллер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:52Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаБугун, 10:34Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиАстанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиБугун, 01:53Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:1412 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди