Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)

·25·Маданият
Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)

Актриса ва телебошловчи Луиза Расулова Instagram саҳифасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёевага видеомурожаат йўллади. У унда қўшнилари томонидан ўзига ва оиласига нисбатан босим бўлаётганини айтиб, Чилонзор тумани ИИБга берган аризаси бир ярим ойдан бери кўриб чиқилмаётганини таъкидлади.

Расулованинг сўзларига кўра, қўшниларидан бири уни профилактика инспектори билан таниш-билишчилик ва коррупцияда, шунингдек, электр энергиясидан ноқонуний фойдаланишда айблаган. Яна бир қўшниси эса актриса ва унинг оиласини тўрт нафар фарзандни, жумладан, уч ёшли болани икки йил давомида калтаклашда айблаган. Актриса бу даъволар ҳеч қандай далил ва исботга асосланмаганини билдирди.

“Қўлимдаги аризани Чилонзор тумани ИИБ бошлиғига йўллаганимга яқинда бир ярим ой бўлади. Аризам бўйича ҳеч қандай натижа бўлгани йўқ. Ҳозир оилам билан яшаётган уйимизда психологик босим остида ва қўрқувда яшаяпмиз”, деди у.

Актриса, шунингдек, қўшниси унинг уйи олдидаги йўлак ва эшигини мунтазам видеога олаётганини айтиб, бундан хавотирда эканини билдирди.

“Телефонда ким билан гаплашаётгани, уйим ва йўлакларимни кимга юбораётгани, бундан қандай мақсад кўзлаётганини билмаймиз. Мен ўз уйимда қўрқувда яшаяпман”, дея таъкидлади Расулова.

У Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева, Бош прокурор ва Ички ишлар вазиридан мурожаатини назоратга олиб, ҳолатни ўрганиш ҳамда қўшниларининг хатти-ҳаракатларига қонуний баҳо берилишини сўради.

Луиза РасуловаСаида МирзиёеваЧилонзор тумани ИИБҚўшниларданги даволар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиМайкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиБугун, 01:48Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Бугун, 01:25Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 18:00Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Кеча, 17:01Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиКеча, 12:16"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтардиКеча, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...