Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”

·1·Маданият
Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”

Ўзбек санъатида турли ёшдаги аёллар образини маҳорат билан гавдалантириб келаётган актриса Барно Тешабоева ўзининг ижодий фаолияти ва “кампир” роллари ҳақида гапирди.

Актриса 38 йилдан буён саҳна ва экранда кампир образини ижро этиб келаётганини таъкидлади. У бу касбидан ҳеч қачон афсусланмаганини, санъат орқали ҳаётда ўз ўрнини топганини билдирди.

“Кампир ролини ўйнаганимдан афсусланмайман. Шу касбим ортидан кам бўлмадим. Тошкентдан уйим бор, ўзим хоҳлаган жойга саёҳат қилишим учун маблағим етарли. Бир оиланинг бахтли бекасиман. Бундан ортиқ бахт борми?” — деди Барно Тешабоева.

Актриса саҳнадаги машаққатли меҳнати ҳақида ҳам гапирди. Унинг сўзларига кўра, бир концерт давомида 40 дақиқага яқин ярим ўтирган ҳолда оёқда туришига тўғри келади.

“Бошқалар 10 дақиқа ҳам бундай ҳолатда тура олмайди. Мен эса йиллар давомида саҳнада шу меҳнатни бажариб келяпман”, — деди санъаткор.

Барно Тешабоева, шунингдек, умрини санъатга бағишлагани, аммо бугунга қадар ҳеч қандай мукофотга эга бўлмаганини ҳам афсус билан қайд этди.

Барно ТешабоевакампирТошкентўзбек театр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Бугун, 11:16Майкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиМайкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиБугун, 01:48Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Бугун, 01:25Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 18:00Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Кеча, 17:01Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиКеча, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...