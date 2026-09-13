Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушди
Ветнамдаги қурилиш майдонларидан бирида эркак телефонига чалғиб, иккинчи қаватдан пастга қулаб тушди. Воқеанинг даҳшатли лаҳзалари кузатув камерасига тушиб қолган. Бу ҳақда Haberler хабар берди.
Маълум бўлишича, эркак қурилиш ишларини назорат қилиш учун объектга келган. У иккинчи қаватда юриб, телефон экранига қараган ҳолда ҳаракатланган. Шу сабабли олдидаги очиқ пол қисмидаги катта бўшлиқни пайқамай қолган.
Орадан бир неча сония ўтиб, эркак бўшлиққа тушиб, пастки қаватга қулаб тушган. Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортган.
Айрим хабарларда эркак йиқилиш оқибатида бир нечта жароҳат олгани ва шифохонага олиб кетилгани айтилмоқда. Бироқ унинг ҳозирги соғлиғи ҳақида ишончли ва аниқ маълумот берилмаган.
Мазкур ҳолат қурилиш майдонлари каби хавфли ҳудудларда бир лаҳзалик чалғиш ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
…