Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошланди
Apple компаниясининг навбатдаги флагман қурилмалари Хитой бозорида кутилганидан ҳам юқори қизиқишга сабаб бўлди. Мамлакатда iPhone 18 Pro серияли смартфонлари учун дастлабки буюртмалар қабул қилина бошлади ва илк партия қисқа фурсат ичида тўлиқ сотиб бўлинди. Ушбу юқори талаб смартфон бозоридаги жорий тенденциялар ва харидорларнинг янги технологияларга бўлган эҳтиёжини яққол кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Хитойда янги смартфонларнинг бошланғич нархи 10 000 юандан бошланади. Дастлабки соатлардаёқ расмий веб-сайтда айрим конфигурациядаги қурилмаларни етказиб бериш муддатлари узайгани кузатилди, баъзи савдо платформаларида эса вақтинчалик тақчиллик ва етказиб беришдаги кечикишлар қайд этилди.
Таобао платформасида улкан кўрсаткичларХитойнинг йирик савдо майдончаларидан бири бўлган Таобао маълумотларига кўра, дастлабки олдиндан буюртмалар бошланганидан кейинги илк бир соат ичида iPhone 18 Pro серияли қурилмалари савдоси ўтган йилги iPhone 17 Pro кўрсаткичларидан икки баробардан зиёд ошиб кетди. Бу ҳолат бренд мухлислари ҳар йили тақдим этиладиган янги авлод флагманларини катта интизорлик билан кутишини яна бир бор тасдиқлади.
Савдо статистикасига кўра, илк кунда харидорлар орасида энг катта машҳурликка 256 GB хотирага эга ва бордо рангдаги iPhone 18 Pro Max версияси эришди. Шунингдек, олдиндан буюртмалар очилган илк тунда Таобао Флаш Сале платформасида Apple маҳсулотларининг умумий савдо ҳажми одатий кундалик кўрсаткичга нисбатан 25 баробардан зиёд ошгани маълум қилинди.
Етказиб бериш ва келгусидаги режаларЮзага келган юқори талаб фонида платформа вакиллари харидорларни хотиржам қилишга ҳаракат қилишди. Уларнинг таъкидлашича, платформа янги смартфонларнинг етарли захирасига эга бўлиб, энг оммабоп конфигурациялар мунтазам равишда тўлдириб борилади. Хитой бўйлаб 4000 дан ортиқ ваколатли дўконлар узлуксиз етказиб бериш жараёнини таъминламоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, қурилмалар эркин савдо режимига ўтгач, логистика тизимининг мукаммаллиги эвазига айрим ҳудудлардаги харидорлар ўз буюртмаларини атиги 18 дақиқ ичида қўлга киритиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса Apple компаниясининг Осиё бозоридаги таъминот занжири нақадар самарали йўлга қўйилганини кўрсатади.
…