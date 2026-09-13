Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошланди

·1·Техно
Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошланди

Apple компаниясининг навбатдаги флагман қурилмалари Хитой бозорида кутилганидан ҳам юқори қизиқишга сабаб бўлди. Мамлакатда iPhone 18 Pro серияли смартфонлари учун дастлабки буюртмалар қабул қилина бошлади ва илк партия қисқа фурсат ичида тўлиқ сотиб бўлинди. Ушбу юқори талаб смартфон бозоридаги жорий тенденциялар ва харидорларнинг янги технологияларга бўлган эҳтиёжини яққол кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Хитойда янги смартфонларнинг бошланғич нархи 10 000 юандан бошланади. Дастлабки соатлардаёқ расмий веб-сайтда айрим конфигурациядаги қурилмаларни етказиб бериш муддатлари узайгани кузатилди, баъзи савдо платформаларида эса вақтинчалик тақчиллик ва етказиб беришдаги кечикишлар қайд этилди.

Таобао платформасида улкан кўрсаткичлар

Хитойнинг йирик савдо майдончаларидан бири бўлган Таобао маълумотларига кўра, дастлабки олдиндан буюртмалар бошланганидан кейинги илк бир соат ичида iPhone 18 Pro серияли қурилмалари савдоси ўтган йилги iPhone 17 Pro кўрсаткичларидан икки баробардан зиёд ошиб кетди. Бу ҳолат бренд мухлислари ҳар йили тақдим этиладиган янги авлод флагманларини катта интизорлик билан кутишини яна бир бор тасдиқлади.

Савдо статистикасига кўра, илк кунда харидорлар орасида энг катта машҳурликка 256 GB хотирага эга ва бордо рангдаги iPhone 18 Pro Max версияси эришди. Шунингдек, олдиндан буюртмалар очилган илк тунда Таобао Флаш Сале платформасида Apple маҳсулотларининг умумий савдо ҳажми одатий кундалик кўрсаткичга нисбатан 25 баробардан зиёд ошгани маълум қилинди.

Етказиб бериш ва келгусидаги режалар

Юзага келган юқори талаб фонида платформа вакиллари харидорларни хотиржам қилишга ҳаракат қилишди. Уларнинг таъкидлашича, платформа янги смартфонларнинг етарли захирасига эга бўлиб, энг оммабоп конфигурациялар мунтазам равишда тўлдириб борилади. Хитой бўйлаб 4000 дан ортиқ ваколатли дўконлар узлуксиз етказиб бериш жараёнини таъминламоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, қурилмалар эркин савдо режимига ўтгач, логистика тизимининг мукаммаллиги эвазига айрим ҳудудлардаги харидорлар ўз буюртмаларини атиги 18 дақиқ ичида қўлга киритиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса Apple компаниясининг Осиё бозоридаги таъминот занжири нақадар самарали йўлга қўйилганини кўрсатади.

AppleiPhone 18 ProХитойТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!Бугун, 01:41Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиБугун, 01:29Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!