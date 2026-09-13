iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқда

·0·Техно
iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқда

Apple компанияси келажакдаги флагман смартфонларида енгиллик учун интилиш стратегиясидан воз кечаётганга ўхшайди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe келгуси авлод iPhone 18 Pro Max модели аввалгиларига нисбатан сезиларли даражада оғирроқ бўлишини маълум қилди, бу эса фойдаланувчилар ва технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro модели 211 грамм вазнга эга бўлади. Таққослаш учун, жорий iPhone 17 Pro қурилмасининг оғирлиги 206 граммни ташкил этади. Сўнгги йиллардаги динамикага эътибор қаратсак, iPhone 15 Pro дан 16 Pro га ўтишда масса 12 граммга, 16 Pro дан 17 Pro га ўтишда эса яна 7 граммга ошган эди.

Шу тариқа, iPhone 17 Pro ва келгуси 18 Pro моделлари орасидаги фарқ атиги 5 граммни ташкил этиб, кундалик фойдаланиш жараёнида деярли сезилмаслиги кутилмоқда. Бироқ линиянинг энг йирик вакили бўлган Pro Max версиясида вазн ўзгариши анча жиддийроқ тус олади.

iPhone 18 Pro Max нима учун оғирлашмоқда

iPhone 18 Pro Max модели мисолида вазн кўрсаткичи 233 граммдан (iPhone 17 Pro Max) дарҳол 249 граммгача сакраши кутилмоқда. Бу кўрсаткич бир йўла 16 граммлик кескин ўсишни англатади ва сўнгги авлодлар орасидаги энг сезиларли оғирлашув ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, iPhone 16 Pro Max ўзидан олдинги 15 Pro Max'га нисбатан 6 грамм, 17 Pro Max эса яна 6 грамм оғирроқ чиққан эди. Янги iPhone 18 Pro Max ўлчамлари деярли ўзгармаслигига қарамай, унинг массаси ҳатто 240 грамм вазнга эга бўлган iPhone 14 Pro Max кўрсаткичидан ҳам ошиб кетади.

Шунингдек, ушбу сиздирилган маълумотларда янги сирли iPhone Дуо қурилмаси ҳам тилга олинган бўлиб, унинг вазни 254 граммни ташкил этиши айтилмоқда. Натижада, корпусининг юпқалигига қарамасдан, бу қурилма тақдим этилган учта модел орасида энг оғири бўлади.

Вазн ошишининг асосий сабаблари

Мутахассисларнинг фикрича, ўн саккизинчи авлод iPhone смартфонларининг оғирлашуви бир нечта муҳим техник янгиланишлар билан бевосита боғлиқ. Жумладан, муҳандислар қурилмаларга катталаштирилган аккумулятор ҳамда самаралироқ совутишни таъминлаш учун иситиш камерасини ўрнатишни режалаштирмоқда.

Бундан ташқари, асосий сабаблардан бири сифатида ўзгарувчан диафрагма технологиясига эга мутлақо янги камера модули келтирилмоқда. Ушбу илғор технология ва компонентларнинг қўшилиши смартфон имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирса-да, унинг умумий массасига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

AppleИПҳонеИПҳоне 18 Pro MaxСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!