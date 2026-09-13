iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқда
Apple компанияси келажакдаги флагман смартфонларида енгиллик учун интилиш стратегиясидан воз кечаётганга ўхшайди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe келгуси авлод iPhone 18 Pro Max модели аввалгиларига нисбатан сезиларли даражада оғирроқ бўлишини маълум қилди, бу эса фойдаланувчилар ва технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro модели 211 грамм вазнга эга бўлади. Таққослаш учун, жорий iPhone 17 Pro қурилмасининг оғирлиги 206 граммни ташкил этади. Сўнгги йиллардаги динамикага эътибор қаратсак, iPhone 15 Pro дан 16 Pro га ўтишда масса 12 граммга, 16 Pro дан 17 Pro га ўтишда эса яна 7 граммга ошган эди.
Шу тариқа, iPhone 17 Pro ва келгуси 18 Pro моделлари орасидаги фарқ атиги 5 граммни ташкил этиб, кундалик фойдаланиш жараёнида деярли сезилмаслиги кутилмоқда. Бироқ линиянинг энг йирик вакили бўлган Pro Max версиясида вазн ўзгариши анча жиддийроқ тус олади.
iPhone 18 Pro Max нима учун оғирлашмоқдаiPhone 18 Pro Max модели мисолида вазн кўрсаткичи 233 граммдан (iPhone 17 Pro Max) дарҳол 249 граммгача сакраши кутилмоқда. Бу кўрсаткич бир йўла 16 граммлик кескин ўсишни англатади ва сўнгги авлодлар орасидаги энг сезиларли оғирлашув ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, iPhone 16 Pro Max ўзидан олдинги 15 Pro Max'га нисбатан 6 грамм, 17 Pro Max эса яна 6 грамм оғирроқ чиққан эди. Янги iPhone 18 Pro Max ўлчамлари деярли ўзгармаслигига қарамай, унинг массаси ҳатто 240 грамм вазнга эга бўлган iPhone 14 Pro Max кўрсаткичидан ҳам ошиб кетади.
Шунингдек, ушбу сиздирилган маълумотларда янги сирли iPhone Дуо қурилмаси ҳам тилга олинган бўлиб, унинг вазни 254 граммни ташкил этиши айтилмоқда. Натижада, корпусининг юпқалигига қарамасдан, бу қурилма тақдим этилган учта модел орасида энг оғири бўлади.
Вазн ошишининг асосий сабаблариМутахассисларнинг фикрича, ўн саккизинчи авлод iPhone смартфонларининг оғирлашуви бир нечта муҳим техник янгиланишлар билан бевосита боғлиқ. Жумладан, муҳандислар қурилмаларга катталаштирилган аккумулятор ҳамда самаралироқ совутишни таъминлаш учун иситиш камерасини ўрнатишни режалаштирмоқда.
Бундан ташқари, асосий сабаблардан бири сифатида ўзгарувчан диафрагма технологиясига эга мутлақо янги камера модули келтирилмоқда. Ушбу илғор технология ва компонентларнинг қўшилиши смартфон имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирса-да, унинг умумий массасига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.
Изоҳлар 0
…