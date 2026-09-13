«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Президенти Владимир Путиннинг таъкидлашича, агар Европа давлатлари Украина ҳудудига ўз қўшинларини киритадиган бўлса, бу Россия билан расмий уруш деб баҳоланади.
- Бу баёнот Франсия Президенти Эмманюэль Макроннинг 26 давлат Украинага тинчликпарвар кучлар юборишини қўллаб-қувватлагани ҳақидаги режасига жавобан янграган.
Шарқий Европадаги ҳарбий-сиёсий зиддият ўзининг энг хавфли ва қалтис нуқтасига яқинлашмоқда. Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин БРИКСнинг Нью-Деҳлидаги саммити доирасида Европа давлатларига мисли кўрилмаган даражадаги кескин баёнот билан чиқди. Кремль раҳбари агар Европа давлатлари Украина ҳудудига ўз қўшинларини киритадиган бўлса, бу қадам тўғридан-тўғри «Россия билан расмий уруш» деб баҳоланишини очиқ-ойдин маълум қилди. Ушбу кескин эътироз Франция Президенти Эммануэль Макроннинг урушдан кейинги хавфсизлик кафолатлари доирасида 26 давлат Украинага тинчликпарвар кучлар юборишни қўллаб-қувватлагани ҳақидаги шов-шувли режасига жавобан янгради.
Сиёсий таҳдидлар фонида жанг майдонида ҳам кескинлик чўққисига чиқди: Киевда реактив дронлар ёқилғи қуйиш шохобчаларини нишонга олди, Зеленский бир суткада 500 га яқин дрон зарбалари берилганини маълум қилди, Украина эса Каспий бўйидаги Махачқалъа нефть объектларига жавоб зарбаси йўллади. Хўш, Путиннинг бу огоҳлантириши Ғарб ва Россия ўртасида глобал тўқнашув хавфини туғдирадими, фронт ортидаги дронлар жанги нималарни вайрон қилмоқда ва Кремль тилида бу нима сабабдан «қизил чизиқ» эмас, балки якуний қарор деб аталмоқда?
«Бу Россия билан уруш дегани»: Путин ва Песковнинг кескин позицияси
Нью-Деҳлидаги БРИКС саммити майдонида Путин ва Кремль вакиллари Ғарбни оғир оқибатлардан огоҳлантирди:
Путиндан тўғридан-тўғри эътироз: «Ҳозир, уларнинг сўзларига кўра, Украинага қўшинларни қандай ўтказиш ҳақида бош қотиришмоқда. Бу Россия билан урушни англатади», — дея ТАСС агентлигига берган интервьюсида қатъий таъкидлади Россия президенти;
Макроннинг 26 давлатлик режаси: Ўтган ҳафта Франция етакчиси Эммануэль Макрон можаро якунланган кундан бошлаб хавфсизлик кафолатлари доирасида 26 мамлакат Украинага ўз қўшинларини юбориш мажбуриятини олишини билдирган эди;
«Бу қизил чизиқ эмас, аниқ позиция»: Дмитрий Песков бу масалани шунчаки рамзий «қизил чизиқ» эмас, балки дунёга, биринчи навбатда европаликларга энг аниқ ва тушунарли шаклда етказилган Россиянинг қатъий позицияси эканини билдирди.
Бир кунда 500 та дрон: Киевдаги портлашлар ва саноат объектларига зарбалар
Ҳарбий ҳаракатлар доирасида Украина шаҳарлари тинимсиз ҳаво ҳужумларига учрамоқда:
Зеленскийнинг Х тармоғидаги баёноти: Украина Президенти шанба куни давомида мамлакат бўйлаб қарийб 500 та дрон зарбалари берилганини эълон қилди;
Хорижий компанияларга қаратилган зарбалар: Ҳужумлар натижасида Ҳиндистон компаниясига тегишли пўлат заводи, кунгабоқар ёғи ишлаб чиқарувчи АҚШ корхонаси ҳамда Польшанинг сантехника ишлаб чиқариш заводи талафот кўрган;
Киевдаги ҳалокатли портлашлар: Жума куни реактив двигателли дронлар Киев шаҳридаги бир нечта ёқилғи қуйиш шохобчаларини вайрон қилди — оқибатда 2 киши ҳалок бўлиб, 12 нафар фуқаро оғир жароҳатланди;
Озиқ-овқат ва логистика инфратузилмаси: Зарбалар озиқ-овқат омборлари, фармацевтика заводлари, юк машиналари тураргоҳлари, савдо марказлари ва энергетика тизимларини ишдан чиқармоқда.
«Ҳаёт американча тепаликларга ўхшайди»: Каспийдаги нефть иншоотларига қарши зарба
Урушнинг ушбу босқичи ҳар икки томон учун жиддий ва мураккаб инфратузилмавий қарама-қаршиликка айланмоқда:
Тинч аҳоли кечинмалари: Киевдаги портлаш жойи яқинида ишловчи Анастасия Демченко Guardian нашрига: «Бу, эҳтимол, урушнинг энг мураккаб даври бўлса керак, чунки ҳаёт американча тепаликларга ўхшайди. Одамда ҳаёт чегарада тургандек таассурот уйғонмоқда», — дея руҳий оғирликни таърифлади;
Энергетикага қаратилган босим: Россия томони Украинанинг энергетика тизимини буткул фалаж қилиш мақсадида оммавий ҳужумларни кучайтирган;
Махачқалъадаги нефть объектларига зарба: Украина Қуролли Кучлари бўш келмасдан, Россиянинг Каспий денгизи бўйидаги йирик порт шаҳри Махачқалъадаги стратегик нефть иншоотларига аниқ дрон зарбалари йўллаб, жавоб қайтарди.
Европа етакчиларининг ҳарбий куч киритиш бўйича режалари ва Россия раҳбарининг буни тўғридан-тўғри очиқ уруш деб эълон қилиши можаронинг халқаро кўламга чиқиш хавфини ҳар қачонгидан ҳам кучайтириб юбормоқда.
Сизнингча, Европа давлатлари Владимир Путиннинг ушбу очиқ ҳарбий огоҳлантиришидан сўнг Украинага тинчликпарвар қўшин юбориш режасидан воз кечадими ёки Эммануэль Макрон ташаббуси амалга ошадими? Украина ва Россия ўртасидаги нефть ҳамда энергетика объектларига қаратилган бундай аёвсиз зарбалар тўқнашув тақдирига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизлик бўйича ушбу ниҳоятда хавотирли таҳлилни барча таҳлил ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…