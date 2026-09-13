Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди

·25·Дунё
Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яқин Шарқ минтақаси ва халқаро хавфсизлик тизими янги ҳарбий-сиёсий коалициялар шаклланиши билан кескин ўзгаришлар арафасида турибди.
  • Исроил Туркия билан ҳарбий тўқнашув муқаррарлигини эълон қилиб, Греция, Кипр ва Ҳиндистонни ўз атрофига бирлаштирган янги иттифоқ тузди.
  • Бунга жавобан Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон «Макка мудофаа пакти»ни имзолади.
  • Ушбу икки блок ўртасидаги илк катта тўқнашув Сурия майдонида юз бериши мумкин.

Яқин Шарқ минтақаси ва бутун халқаро хавфсизлик тизими мисли кўрилмаган даражада хавфли, тектоник ўзгаришлар бўсағасида турибди. Дунё бўйлаб янги ҳарбий-сиёсий коалициялар аллақачон шаклланиб улгурди ва ушбу бўлинишнинг энг қайноқ нуқтаси сифатида Яқин Шарқ майдони юзага чиқмоқда. Исроилнинг расмий доиралари келажакда Туркия билан тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув муқаррар эканини очиқ эълон қилгач, Тель-Авив ўз атрофига Анқара билан азалий адоватда бўлган Греция, Кипрнинг грек қисми ҳамда қудратли Ҳиндистонни бирлаштирган янги иттифоқ тузди.

Бундай ҳарбий-сиёсий қуршовга қарши Туркия ҳам жим қараб турмади: Ражаб Тоййиб Эрдўғон бошчилигидаги Анқара Саудия Арабистони ҳамда мусулмон дунёсининг ягона ядровий давлати бўлмиш Покистон билан «Макка мудофаа пакти»ни имзолади. Энг хавотирли жиҳати шундаки, ушбу икки янги коалицияга кирган ҳар бир давлатни бир-бирига бўлган чуқур тарихий ва геосиёсий адоват боғлаб турибди ва бу икки қудратли блокнинг илк катта тўқнашуви Сурия майдонида юз бериши мумкин.

Хўш, Яқин Шарқдаги янги ҳарбий қутблар нима мақсадда тузилмоқда, Покистон ва Ҳиндистон қарама-қаршилиги араб дунёсига қандай кўчди ва Сурия чиндан ҳам глобал тўқнашув полигонига айланадими?

Исроил коалицияси: Анқарага қарши Афина, Никосия ва Деҳли иттифоқи

Тель-Авив минтақада Туркиянинг кучайиб бораётган геосиёсий таъсирини тўхтатиш учун кенг кўламли альянс шакллантирди:

  • Келажакдаги уруш муқаррарлиги: Исроил раҳбарияти Туркия билан ҳарбий тўқнашув эртами-кечми содир бўлишини очиқ тан олиб, унга қарши иттифоқчилар қидиришни бошлади;

  • Ўрта ер денгизидаги душманлар бирлашмаси: Туркия билан азалий ҳудудий ва денгиз чегаралари баҳсида бўлган Греция ҳамда Жанубий Кипр (грек қисми) ушбу блокнинг табиий аъзосига айланди;

  • Ҳиндистоннинг Яқин Шарққа кириб келиши: Покистон ва Туркиянинг дўстона алоқаларига қарши ўлароқ, Ҳиндистон Исроил билан стратегик шерикликни кучайтириб, ушбу альянсда салмоқли ҳарбий-иқтисодий куч сифатида пайдо бўлди.

«Макка мудофаа пакти»: Туркия, Саудия Арабистони ва ядровий Покистон

Исроил ва унинг шериклари ҳаракатига жавобан мусулмон дунёсининг асосий куч марказлари ягона мудофаа чизиғига бирлашди:

  • Ислом дунёсининг ядровий қалқони: Туркия ва Саудия Арабистони минтақавий хавфсизликни кафолатлаш мақсадида расмий ядровий мақомга эга Покистонни мудофаа тизимига жалб этди;

  • Муқаддас қадамжолар ҳимояси номи билан: Ушбу иттифоқ «Макка мудофаа пакти» номини олиб, нафақат ҳудудий хавфсизлик, балки минтақавий манфаатларни жамоавий ҳимоя қилишга қаратилган стратегик тузилмага айланди;

  • Ҳарбий мувозанатнинг тикланиши: Ушбу учлик молиявий қудрат (Ар-Риёд), технологик-ҳарбий армия (Анқара) ва ядровий салоҳиятни (Исломобод) бирлаштирган энг кучли геосиёсий блокни юзага келтирди.

Ўзаро нафрат ришталари ва Суриядаги эҳтимолий тўқнашув полигони

Шаклланган янги блоклар тасодифий эмас, балки азалий душманлик негизида ташкил топган:

  • «Душманимнинг душмани — дўстим»: Блоклар ичида Греция-Туркия, Покистон-Ҳиндистон ва Исроил-араб дунёси каби бир неча ўн йиллик низолар бир нуқтада чалкашиб кетди;

  • Сурия — ҳал қилувчи жанг майдони: Ҳар икки кланнинг манфаатлари тўқнашадиган, назоратсиз ва пароканда бўлиб турган асосий ҳудуд бу — Сурия. Экспертлар фикрича, икки блокнинг бевосита ёки прокси (воситачилар орқали) тўқнашуви айнан Сурия чегараларида бошланиш эҳтимоли жуда юқори;

  • Янги дунё тартиботи хавфи: Маҳаллий низолар эндиликда глобал ядровий давлатлар (Покистон ва Ҳиндистон) ҳамда кучли армиялар иштирокидаги йирик уруш хавфини пайдо қилмоқда.

Яқин Шарқдаги ушбу янги ҳарбий бўлиниш минтақада тинчлик даври тугаб, катта давлатлар ўртасидаги очиқ ва муросасиз куч синовлари даври бошланганидан далолат беради.

Сизнингча, Исроил, Греция ва Ҳиндистон иттифоқига қарши тузилган Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон бирлашмаси («Макка пакти») минтақада кучлар мувозанатини сақлаб қола оладими ёки бу қарама-қаршилик Сурияда учинчи жаҳон уруши учқунини алангалатадими? Ядровий Покистоннинг ушбу майдонга кириб келиши нимани ўзгартиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги ушбу энг хавфли геосиёсий тўқнашув таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Макка мудофаа пактиТуркия-Саудия-Покистон коалициясиИсроил-Греция-Индия альянсиСурия майдони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяптиБугун, 18:45Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиКушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиБугун, 18:21Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиБугун, 18:17Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБугун, 18:09"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирдиБугун, 18:0227 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди