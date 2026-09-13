iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади

·13·Техно
iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iQOO 16 флагмани 6,85 дюймли 2K резолюцияли ва 165 Гц частотали Samsung M16 OLED дисплейи билан жиҳозланади.
  • Қурилма ҳали тақдим этилмаган Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи, 8400 мАч сиғимли улкан батарея ва 100 W тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлади.
  • Шунингдек, смартфонда учта 50 мегапикселли асосий камера, 32 мегапикселли олд камера ва IP69 даражасидаги ҳимоя мавжуд.

Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, iQOO бренди ўзининг навбатдаги флагмани — iQOO 16 моделининг дизайни ва асосий техник хусусиятларини ошкор қилди. Ишлаб чиқарувчилар томонидан «Монстр ичида» деб таърифланаётган ушбу қурилма ўта кучли имкониятлари билан мобил саноатда янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Дебаян Рой мазкур смартфоннинг батафсил тавсифини эълон қилди ва у ҳозирги флагманларни ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий эътиборни тортадиган жиҳатларидан бири бу унинг экранидир. iQOO 16 модели 6,85 дюймли текис OLED панел билан жиҳозланади. У 2K пикселлар сонини ва 165 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Инсайдернинг таъкидлашича, бу энг илғор M16 материалидан тайёрланган Samsung экрани бўлиб, бундай технология ҳатто келажакдаги Galaxy S26 Ultra моделида ҳам бўлмаслиги кутилмоқда.

Энг сўнгги процессор ва юқори унумдорлик

Смартфон аппарат платформасининг негизини ҳали расман тақдим этилмаган кучли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи ташкил этади. Ушбу янги авлод процессори iQOO 16 қурилмасига энг оғир вазифаларни, шу жумладан ресурс талаб қилувчи ўйинлар ва сунъий интеллект функцияларини ҳеч қандай қийинчиликсиз бажариш имконини беради. Шунингдек, тезкор маълумотлар алмашинуви учун замонавий USB 3.2 порти ҳам кўзда тутилган.

Аккумулятор ҳажми бўйича ҳам қурилма ҳақиқий рекордчи бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Смартфонга нақ 8400 мАч сиғимли улкан батарея ўрнатилади. Бундай улкан қувватни тиклаш учун эса 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси ҳамда симсиз қувватлаш имконияти тақдим этилади. Бу фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувват тугашидан ташвишланмасдан фойдаланиш имконини беради.

Мукаммал камера тизими ва ҳимоя

Фот имкониятлари борасида iQOO 16 учта 50 мегапикселли сенсорлардан иборат асосий камера блоки билан жиҳозланади. Асосий модулда 1/1,3 дюймли йирик оптик форматдаги датчик жойлашган бўлса, 3 каррали оптик зумга эга перископ объективда Sony IMX882 сенсори ишлатилади. Олд камеранинг рухсати эса 32 мегапикселни ташкил этиб, сифатли автопортретлар ва видеонг қўнғироқларни кафолатлайди.

Қурилманинг корпуси замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради ва IP69 даражасидаги юқори даражадаги сув ҳамда чангдан ҳимояга эга бўлади. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни ошкор қилган инсайдер Дебаян Рой бунгача Xiaomi 15T ва Xiaomi 15T Pro смартфонлари хусусиятларини, шунингдек Xiaomi 15 Ultra суратларини ҳам тарқатган эди. iQOO 16 флагмани ўзининг илғор дисплейи ва техник кўрсаткичлари билан мобил бозор етакчиларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.

ИҚООСмартфонларSnapdragonSamsungТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиБугун, 17:23SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!