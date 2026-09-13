iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iQOO 16 флагмани 6,85 дюймли 2K резолюцияли ва 165 Гц частотали Samsung M16 OLED дисплейи билан жиҳозланади.
- Қурилма ҳали тақдим этилмаган Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи, 8400 мАч сиғимли улкан батарея ва 100 W тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлади.
- Шунингдек, смартфонда учта 50 мегапикселли асосий камера, 32 мегапикселли олд камера ва IP69 даражасидаги ҳимоя мавжуд.
Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, iQOO бренди ўзининг навбатдаги флагмани — iQOO 16 моделининг дизайни ва асосий техник хусусиятларини ошкор қилди. Ишлаб чиқарувчилар томонидан «Монстр ичида» деб таърифланаётган ушбу қурилма ўта кучли имкониятлари билан мобил саноатда янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Дебаян Рой мазкур смартфоннинг батафсил тавсифини эълон қилди ва у ҳозирги флагманларни ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий эътиборни тортадиган жиҳатларидан бири бу унинг экранидир. iQOO 16 модели 6,85 дюймли текис OLED панел билан жиҳозланади. У 2K пикселлар сонини ва 165 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Инсайдернинг таъкидлашича, бу энг илғор M16 материалидан тайёрланган Samsung экрани бўлиб, бундай технология ҳатто келажакдаги Galaxy S26 Ultra моделида ҳам бўлмаслиги кутилмоқда.
Энг сўнгги процессор ва юқори унумдорликСмартфон аппарат платформасининг негизини ҳали расман тақдим этилмаган кучли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи ташкил этади. Ушбу янги авлод процессори iQOO 16 қурилмасига энг оғир вазифаларни, шу жумладан ресурс талаб қилувчи ўйинлар ва сунъий интеллект функцияларини ҳеч қандай қийинчиликсиз бажариш имконини беради. Шунингдек, тезкор маълумотлар алмашинуви учун замонавий USB 3.2 порти ҳам кўзда тутилган.
Аккумулятор ҳажми бўйича ҳам қурилма ҳақиқий рекордчи бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Смартфонга нақ 8400 мАч сиғимли улкан батарея ўрнатилади. Бундай улкан қувватни тиклаш учун эса 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси ҳамда симсиз қувватлаш имконияти тақдим этилади. Бу фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувват тугашидан ташвишланмасдан фойдаланиш имконини беради.
Мукаммал камера тизими ва ҳимояФот имкониятлари борасида iQOO 16 учта 50 мегапикселли сенсорлардан иборат асосий камера блоки билан жиҳозланади. Асосий модулда 1/1,3 дюймли йирик оптик форматдаги датчик жойлашган бўлса, 3 каррали оптик зумга эга перископ объективда Sony IMX882 сенсори ишлатилади. Олд камеранинг рухсати эса 32 мегапикселни ташкил этиб, сифатли автопортретлар ва видеонг қўнғироқларни кафолатлайди.
Қурилманинг корпуси замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради ва IP69 даражасидаги юқори даражадаги сув ҳамда чангдан ҳимояга эга бўлади. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни ошкор қилган инсайдер Дебаян Рой бунгача Xiaomi 15T ва Xiaomi 15T Pro смартфонлари хусусиятларини, шунингдек Xiaomi 15 Ultra суратларини ҳам тарқатган эди. iQOO 16 флагмани ўзининг илғор дисплейи ва техник кўрсаткичлари билан мобил бозор етакчиларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…