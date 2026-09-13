Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилди
Honda компанияси ўз тарихидаги энг мукаммал йўлтанламас СУВ сифатида эътироф этилаётган янги Honda Пасспорт ТраилSport 2027 моделини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида юқори талабга эга бўлган ва савдоларнинг 80 фоизидан ортиғини ташкил этувчи ушбу версия ўта жиддий янгиланишларни бошдан кечирди ҳамда асосий рақобатчиларига жиддий рақобат туғдира олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги автомобилнинг бош янгилиги сифатида унинг тубдан қайта ишланган осма тизимини (подвеска) келтириб ўтиш жоиз. Муҳандислар қисм компонентларининг қарийб 70 фоизини, жумладан, пружиналар, амортизаторлар, ричаклар, стабилизаторлар ва бурувчи муштларни бутунлай ўзгартириб юборишди. Шунингдек, олдинги привод валлари ҳамда подрамник ҳам замонавий талаблар асосида такомиллаштирилди.
амалга оширилган ушбу муҳандислик ечимлари натижасида кроссовернинг йўналиш клиренци 35 миллиметрга оширилиб, нақ 245 миллиметрга етказилди. Honda таъкидлашича, ушбу кўрсаткич бўйича япон брендининг янги автомобили Toyota 4Runner ТРД, Subaru Оутбакк Вилдернесс ҳамда Ford Bronco Sport Бадландс Сасқуатч каби таниқли рақобатчиларидан устун келмоқда.
Геометрия ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларТакомиллаштирилган осма тизими автомобилнинг геометрик қобилиятига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Хусусан, кириш ва чиқиш бурчаклари эндиликда 25 градусерни ташкил этиб, аввалгидан 2 градусга яхшиланди. Янгиланган подвеска нафақат ёмон йўллардаги қулайлик ва ғилдираклар артикуляциясини кучайтирди, балки асфальт қопламасида рул бошқаруви реакция аниқлигини ҳам сезиларли даражада оширди.
Автомобилнинг ташқи қиёфасини баҳолаганда, капотдаги ҳаво қабул қилгич соҳасида жойлашган иккита янтар рангли ЛEД-чироқлар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари қопламалари ва ўзгартирилган олд буфер ҳимояси орқали дарҳол таниб олиш мумкин. Шунингдек, харидорларга Обсидиан Блуе Пеарл ўрнига янги Смоке Блуе Пеарл ранги таклиф этилади, Блаккоут пакети эса қўшимча қора декоратив элементлар билан бойитилди.
Ишлаб чиқарувчи техник қисмда аввалги синовдан ўтган агрегатни сақлаб қолди. Honda Пасспорт ТраилSport ўзи остида 285 от кучига эга бўлган қувватли 3,5 литрли атмосферали бензинли V6 двигателини яширган ҳолда ҳаракатланади.
Ички жиҳозлар ва бозорга чиқиш муддатиБарча ТраилSport версиялари эндиликда стандарт тарзда иситиладиган рул чамбараги ва ТраилВатч камера тизими билан жиҳозланади. Авваллари бу қулайлик фақатгина энг юқори ТраилSport Элите модификациясидагина мавжуд эди. Махсус камералар автомобилнинг олд, орқа ҳамда ён қисмларини назорат қилиб, мураккаб релефларда ҳаракатланишни осонлаштирадиган яхлит атрофли кўринишни тақдим этади.
Маълум қилинишича, Honda Пасспорт ТраилSport 2027 модели яқин вақт ичида АҚШдаги дилерлик марказларига етиб боради ва унинг нархлари кейинроқ эълон қилинади. Энг юқори ТраилSport Элите версияси эса 2027 йил бошидан бошлаб Япония бозорига ҳам етказиб берила бошлайди. Мазкур кроссовер АҚШда ишлаб чиқилган бўлиб, эксклюзив тарзда Американинг Алабамадаги Honda заводида йиғилади.
Изоҳлар 0
…