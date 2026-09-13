Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилди

·3·Авто
Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилди

Honda компанияси ўз тарихидаги энг мукаммал йўлтанламас СУВ сифатида эътироф этилаётган янги Honda Пасспорт ТраилSport 2027 моделини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида юқори талабга эга бўлган ва савдоларнинг 80 фоизидан ортиғини ташкил этувчи ушбу версия ўта жиддий янгиланишларни бошдан кечирди ҳамда асосий рақобатчиларига жиддий рақобат туғдира олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги автомобилнинг бош янгилиги сифатида унинг тубдан қайта ишланган осма тизимини (подвеска) келтириб ўтиш жоиз. Муҳандислар қисм компонентларининг қарийб 70 фоизини, жумладан, пружиналар, амортизаторлар, ричаклар, стабилизаторлар ва бурувчи муштларни бутунлай ўзгартириб юборишди. Шунингдек, олдинги привод валлари ҳамда подрамник ҳам замонавий талаблар асосида такомиллаштирилди.

амалга оширилган ушбу муҳандислик ечимлари натижасида кроссовернинг йўналиш клиренци 35 миллиметрга оширилиб, нақ 245 миллиметрга етказилди. Honda таъкидлашича, ушбу кўрсаткич бўйича япон брендининг янги автомобили Toyota 4Runner ТРД, Subaru Оутбакк Вилдернесс ҳамда Ford Bronco Sport Бадландс Сасқуатч каби таниқли рақобатчиларидан устун келмоқда.

Геометрия ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Такомиллаштирилган осма тизими автомобилнинг геометрик қобилиятига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Хусусан, кириш ва чиқиш бурчаклари эндиликда 25 градусерни ташкил этиб, аввалгидан 2 градусга яхшиланди. Янгиланган подвеска нафақат ёмон йўллардаги қулайлик ва ғилдираклар артикуляциясини кучайтирди, балки асфальт қопламасида рул бошқаруви реакция аниқлигини ҳам сезиларли даражада оширди.

Автомобилнинг ташқи қиёфасини баҳолаганда, капотдаги ҳаво қабул қилгич соҳасида жойлашган иккита янтар рангли ЛEД-чироқлар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари қопламалари ва ўзгартирилган олд буфер ҳимояси орқали дарҳол таниб олиш мумкин. Шунингдек, харидорларга Обсидиан Блуе Пеарл ўрнига янги Смоке Блуе Пеарл ранги таклиф этилади, Блаккоут пакети эса қўшимча қора декоратив элементлар билан бойитилди.

Ишлаб чиқарувчи техник қисмда аввалги синовдан ўтган агрегатни сақлаб қолди. Honda Пасспорт ТраилSport ўзи остида 285 от кучига эга бўлган қувватли 3,5 литрли атмосферали бензинли V6 двигателини яширган ҳолда ҳаракатланади.

Ички жиҳозлар ва бозорга чиқиш муддати

Барча ТраилSport версиялари эндиликда стандарт тарзда иситиладиган рул чамбараги ва ТраилВатч камера тизими билан жиҳозланади. Авваллари бу қулайлик фақатгина энг юқори ТраилSport Элите модификациясидагина мавжуд эди. Махсус камералар автомобилнинг олд, орқа ҳамда ён қисмларини назорат қилиб, мураккаб релефларда ҳаракатланишни осонлаштирадиган яхлит атрофли кўринишни тақдим этади.

Маълум қилинишича, Honda Пасспорт ТраилSport 2027 модели яқин вақт ичида АҚШдаги дилерлик марказларига етиб боради ва унинг нархлари кейинроқ эълон қилинади. Энг юқори ТраилSport Элите версияси эса 2027 йил бошидан бошлаб Япония бозорига ҳам етказиб берила бошлайди. Мазкур кроссовер АҚШда ишлаб чиқилган бўлиб, эксклюзив тарзда Американинг Алабамадаги Honda заводида йиғилади.

HondaПасспорт ТраилSportКроссоверАвтоянгиликларЙўлтанламас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиКеча, 13:50Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди11.09, 19:52Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11.09, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда11.09, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди