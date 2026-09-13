Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрди

·9·Дунё
Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрди

Украина атрофидаги глобал инқирозни дипломатик йўл билан ҳал этиш бўйича Вашингтон томонидан мисли кўрилмаган фаол ва кутилмаган ҳаракатлар бошланди. АҚШ президентининг куёви ҳамда собиқ маслаҳатчиси Жаред Кушнер махсус вакил Стив Уиткофф ҳамроҳлигида Москва ва Киев шаҳарларига амалга оширган дипломатик сафарларини «ўта муваффақиятли» деб баҳолади. Киевда бўлиб ўтган нуфузли форумда чиқиш қилган Кушнер ушбу ташрифлар давомида ҳар икки томоннинг реал позициялари чуқур ўрганилганини ҳамда эндиликда Вашингтон урушни нафақат тўхтатиш, балки ҳудудда узоқ муддатли ва барқарор тинчликни таъминлаш бўйича аниқ тасаввурга эга бўлганини маълум қилди.

Энг шов-шувли жиҳати шундаки, АҚШ Президенти Дональд Трамп тинчликка эришиш бўйича аниқ ҳаракатлар пакетини ишлаб чиқишга шахсан топшириқ берган бўлиб, яқин орада уч томонлама музокаралар столи қайта тикланиши мумкин. Москва ҳам бундай мулоқотни инкор этмаётганини билдирди, аммо энг оғир тўсиқ — ҳудудий масала бўлиб қолмоқда. Хўш, Кушнер Киев ва Москвада қандай янги ғояларни илгари сурди, музокаралар учун қайси давлат асосий майдон сифатида танланмоқда ва урушга нуқта қўйиш учун томонлар қайси нуқталарда муросага келиши керак?

«Кейинги қадамлар нима бўлишини энди аниқ биламиз»: Кушнернинг баёноти

Киевдаги форумда нутқ сўзлаган Жаред Кушнер ўз сафарининг муҳим натижаларини «Европейская правда» («ЕП») нашрига очиқлади:

  • «Сафар жуда муваффақиятли бўлди»: «Мен бу ташрифларни жуда муваффақиятли деб айтган бўлардим. Ўйлайманки, энди биз кейинги қадамлар қандай бўлиши кераклиги бўйича аниқ тушунчага эгамиз», — деди АҚШ вакили;

  • Барқарор тинчлик формуласи: Кушнернинг қайд этишича, АҚШда низони шунчаки тўхтатишгина эмас, балки «узоқ муддатли ва барқарор тинчликка нима олиб келиши мумкинлиги» бўйича мустаҳкам тасаввур шаклланган;

  • Ҳар икки томондан олинган ахборот: Россия ва Украина раҳбариятидан олинган бирламчи ва долзарб маълумотлар янги конструктив ғояларнинг туғилишига туртки бўлган.

Трамп топшириғи ва яқинлашаётган уч томонлама учрашув

Оқ уй можарони ҳал этишда воситачи сифатида фаол тактикани танламоқда:

  • Трампнинг махсус ҳаракатлар пакети: Дональд Трамп Киев ва Москва музокаралари якунлари бўйича тинчликка эришишга қаратилган махсус ҳаракатлар режасини тайёрлашни буюрди;

  • Уч томонлама форматга қайтиш: Кушнернинг фикрича, энг самарали қадам яқин вақт ичида АҚШ, Россия ва Украина ўртасида уч томонлама тўғридан-тўғри учрашув ташкил этиш бўлиши мумкин;

  • Воситачилик масъулияти: «Вашингтоннинг вазифаси — ҳар икки томон билан ишлаш, ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, туташув нуқталарини излаш ва келишувга эришиш имкониятини яратишдир», — дея таъкидлади Кушнер.

Ҳудудий баҳслар тўсиғи ва музокаралар майдони: БАА варианти

Катта дипломатик музокаралар олдида энг мураккаб геосиёсий тўсиқлар турибди:

  • Ҳудуд масаласи — энг чигал тугун: Жаред Кушнер Украина бўйича маслаҳатлашувларда ҳудудий масала энг мураккаб ва оғир баҳс бўлиб қолаётганини очиқ тан олди;

  • Кремлнинг эҳтиёткор жавоби: Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков уч томонлама мулоқотни инкор этмади, бироқ: «Музокаралар жойи ва аниқ муддати ҳақида гапириш ҳозирча эрта», дея муносабат билдирди;

  • Абу-Даби устувор платформами?: Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков келгуси тинчлик учрашувлари учун Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) устувор музокара майдони бўлиши мумкинлигини очиқлади.

Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффнинг Москва ҳамда Киев бўйлаб ушбу шов-шувли дипломатик миссияси муроса эшикларини очиш ва тўхтаб қолган тинчлик музокараларини куз ойларида янги босқичга кўтариш йўлидаги энг жиддий сигналга айланмоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп ва Жаред Кушнер илгари сураётган янги режа Москва ва Киевни муросага келтира оладими? БАА майдонида кутилаётган уч томонлама учрашувда уруш тақдирини ҳал қилувчи келишув имзоланиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон дипломатиясидаги ушбу ниҳоятда муҳим таҳлилни барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Жаред КушнерДмитрий ПесковКиев форумБАА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиБугун, 18:17Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБугун, 18:09"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирдиБугун, 18:0227 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 16:38Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиҚопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиБугун, 16:25Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиГрецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди