Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрди
Украина атрофидаги глобал инқирозни дипломатик йўл билан ҳал этиш бўйича Вашингтон томонидан мисли кўрилмаган фаол ва кутилмаган ҳаракатлар бошланди. АҚШ президентининг куёви ҳамда собиқ маслаҳатчиси Жаред Кушнер махсус вакил Стив Уиткофф ҳамроҳлигида Москва ва Киев шаҳарларига амалга оширган дипломатик сафарларини «ўта муваффақиятли» деб баҳолади. Киевда бўлиб ўтган нуфузли форумда чиқиш қилган Кушнер ушбу ташрифлар давомида ҳар икки томоннинг реал позициялари чуқур ўрганилганини ҳамда эндиликда Вашингтон урушни нафақат тўхтатиш, балки ҳудудда узоқ муддатли ва барқарор тинчликни таъминлаш бўйича аниқ тасаввурга эга бўлганини маълум қилди.
Энг шов-шувли жиҳати шундаки, АҚШ Президенти Дональд Трамп тинчликка эришиш бўйича аниқ ҳаракатлар пакетини ишлаб чиқишга шахсан топшириқ берган бўлиб, яқин орада уч томонлама музокаралар столи қайта тикланиши мумкин. Москва ҳам бундай мулоқотни инкор этмаётганини билдирди, аммо энг оғир тўсиқ — ҳудудий масала бўлиб қолмоқда. Хўш, Кушнер Киев ва Москвада қандай янги ғояларни илгари сурди, музокаралар учун қайси давлат асосий майдон сифатида танланмоқда ва урушга нуқта қўйиш учун томонлар қайси нуқталарда муросага келиши керак?
«Кейинги қадамлар нима бўлишини энди аниқ биламиз»: Кушнернинг баёноти
Киевдаги форумда нутқ сўзлаган Жаред Кушнер ўз сафарининг муҳим натижаларини «Европейская правда» («ЕП») нашрига очиқлади:
«Сафар жуда муваффақиятли бўлди»: «Мен бу ташрифларни жуда муваффақиятли деб айтган бўлардим. Ўйлайманки, энди биз кейинги қадамлар қандай бўлиши кераклиги бўйича аниқ тушунчага эгамиз», — деди АҚШ вакили;
Барқарор тинчлик формуласи: Кушнернинг қайд этишича, АҚШда низони шунчаки тўхтатишгина эмас, балки «узоқ муддатли ва барқарор тинчликка нима олиб келиши мумкинлиги» бўйича мустаҳкам тасаввур шаклланган;
Ҳар икки томондан олинган ахборот: Россия ва Украина раҳбариятидан олинган бирламчи ва долзарб маълумотлар янги конструктив ғояларнинг туғилишига туртки бўлган.
Трамп топшириғи ва яқинлашаётган уч томонлама учрашув
Оқ уй можарони ҳал этишда воситачи сифатида фаол тактикани танламоқда:
Трампнинг махсус ҳаракатлар пакети: Дональд Трамп Киев ва Москва музокаралари якунлари бўйича тинчликка эришишга қаратилган махсус ҳаракатлар режасини тайёрлашни буюрди;
Уч томонлама форматга қайтиш: Кушнернинг фикрича, энг самарали қадам яқин вақт ичида АҚШ, Россия ва Украина ўртасида уч томонлама тўғридан-тўғри учрашув ташкил этиш бўлиши мумкин;
Воситачилик масъулияти: «Вашингтоннинг вазифаси — ҳар икки томон билан ишлаш, ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, туташув нуқталарини излаш ва келишувга эришиш имкониятини яратишдир», — дея таъкидлади Кушнер.
Ҳудудий баҳслар тўсиғи ва музокаралар майдони: БАА варианти
Катта дипломатик музокаралар олдида энг мураккаб геосиёсий тўсиқлар турибди:
Ҳудуд масаласи — энг чигал тугун: Жаред Кушнер Украина бўйича маслаҳатлашувларда ҳудудий масала энг мураккаб ва оғир баҳс бўлиб қолаётганини очиқ тан олди;
Кремлнинг эҳтиёткор жавоби: Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков уч томонлама мулоқотни инкор этмади, бироқ: «Музокаралар жойи ва аниқ муддати ҳақида гапириш ҳозирча эрта», дея муносабат билдирди;
Абу-Даби устувор платформами?: Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков келгуси тинчлик учрашувлари учун Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) устувор музокара майдони бўлиши мумкинлигини очиқлади.
Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффнинг Москва ҳамда Киев бўйлаб ушбу шов-шувли дипломатик миссияси муроса эшикларини очиш ва тўхтаб қолган тинчлик музокараларини куз ойларида янги босқичга кўтариш йўлидаги энг жиддий сигналга айланмоқда.
Сизнингча, Дональд Трамп ва Жаред Кушнер илгари сураётган янги режа Москва ва Киевни муросага келтира оладими? БАА майдонида кутилаётган уч томонлама учрашувда уруш тақдирини ҳал қилувчи келишув имзоланиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон дипломатиясидаги ушбу ниҳоятда муҳим таҳлилни барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…