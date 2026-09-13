Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишлар

·8·Дунё
Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Калифорния жанубида бир сутка ичида 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди, уларнинг аксарияти 2,0 магнитудадан паст бўлди.
  • Ушбу силкинишларнинг асосий қисми Лос-Анжелес атрофида жамланган, аммо Санта-Каталина ороли ва Сан-Франсиско кўрфази ҳудудларида 3,4 магнитудали сезиларли тебранишлар ҳам кузатилди.
  • Ҳозирча жиддий талафотлар ҳақида маълумот берилмаган, аммо мутахассислар Сан-Андреас ёриғи зонасида жойлашган Калифорниядаги сейсмик фаолликни диққат билан кузатмоқда.

АҚШнинг аҳоли энг зич жойлашган штати — Калифорнияда кутилмаган ер ости фаоллиги кузатилиб, аҳоли ва соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Сейсмологларнинг расмий маълумотларига таяниб New York Post нашри тарқатган хабарга кўра, атиги бир сутка давомида штат жанубида 60 дан ортиқ кетма-кет ер силкинишлари содир бўлган. Ушбу силкинишларнинг аксарияти кучсиз бўлса-да, уларнинг қисқа вақт ичида кластер тарзида такрорланиши ҳамда Лос-Анжелес ва Сан-Франциско каби йирик шаҳарлар атрофига тўғри келиши сейсмик хавотирларни кучайтирмоқда. Минтақада фаол геологик ёриқлар мавжудлиги сабабли бундай ер ости тебранишлари катта офат даракчисими ёки одатий табиий ҳодисами деган саволлар пайдо бўлмоқда. Хўш, бир кун ичидаги 60 дан ортиқ зилзила қайси ҳудудларни қамраб олди, қайд этилган энг юқори магнитуда қанчани ташкил қилди ва аҳоли хавфсизлиги бўйича қандай маълумотлар берилмоқда?

Лос-Анжелес атрофидаги асосий кластер: 60 талик тўлқин тафсилотлари

Сейсмик станциялар томонидан қайд этилган ер силкинишларининг кўлами ва хусусиятлари:

  • Бир кунда 60 дан ортиқ ҳодиса: Калифорния жануби бўйлаб сутка давомида умумий ҳисобда 60 дан зиёд турли кучдаги ер силкинишлари қайд этилди;

  • Магнитуда даражаси: Мутахассисларнинг билдиришича, силкинишларнинг аксарияти 2,0 магнитудадан паст бўлиб, асосан сезгир махсус ускуналар орқали аниқланган;

  • Лос-Анжелес эпицентри: Кузатилган мазкур ер ости зарбаларининг асосий қисми (кластери) айнан мегаполис — Лос-Анжелес шаҳри атрофида жамлангани хабар қилинмоқда.

Санта-Каталина ва Сан-Франциско: 3,4 магнитудали сезиларли силкинишлар

Кучсиз тебранишлар фонида аҳоли томонидан аниқ сезилган силкинишлар ҳам юз берди:

  • Санта-Каталина оролидаги баҳорги ҳаяжон: KTLA телеканалининг маълум қилишича, маҳаллий вақт билан шанба куни эрта тонгда Санта-Каталина ороли ҳудудида 3,4 магнитудали зилзила сезилган;

  • Сан-Франциско кўрфазидаги зарба: New York Post маълумотларига кўра, шанбага ўтар кечаси яна бир 3,4 магнитудали ер силкиниши Сан-Франциско кўрфази ҳудудини қамраб олган;

  • Талафотлар ва хавфсизлик: Мазкур 3,4 магнитудали тўлқинлар одамлар томонидан сезилган бўлса-да, ҳозирча жиддий вайронагарчилик ёки жароҳатланганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.

Тинч океани оловли ҳалқаси: Сейсмологлар нимани кузатмоқда?

Калифорния ҳудудидаги ер ости ҳаракатлари глобал сейсмологияда нима учун муҳим?

  • Сан-Андреас ёриғи омили: Калифорния штати дунёдаги энг хавфли тектоник тузилмалардан бири бўлган Сан-Андреас ёриғи зонасида жойлашган бўлиб, бу ерда мунтазам равишда плиталар ҳаракати юз беради;

  • Ер ости босимининг чиқиб кетиши: Олимларнинг қайд этишича, кўп сонли кичик магнитудали зилзилалар кўпинча тектоник плиталар орасидаги тўпланиб қолган гигант кучнинг босқичма-босқич хавфсиз тарқалишига ёрдам беради;

  • Тинимсиз мониторинг: АҚШ геология хизмати (USGS) ва маҳаллий сейсмологлар ушбу силкинишлар занжирини куну тун назорат қилиб, каттароқ тебраниш хавфини олдиндан баҳолашда давом этмоқда.

Лос-Анжелес ва Сан-Франциско атрофида бир кун ичида кузатилган ушбу кўп сонли силкинишлар табиат кучларининг уйғоқлигини ва Калифорния аҳолиси ҳар доим сейсмик хавфсизлик чораларига тайёр туриши зарурлигини яна бир бор ёдга солди.

Сизнингча, бир сутка ичида 60 дан ортиқ кичик зилзилаларнинг содир бўлиши ер остидаги хавфли босимнинг чиқиб кетишидан далолатми ёки бу катта табиий офатнинг яқинлашаётган сигнали бўлиши мумкинми? Ҳудудлардаги сейсмик хавфсизлик чоралари ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Калифорниядаги ушбу ғайриоддий табиат ҳодисаси таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!

Сан-Андреас ёриғиUSGSNew York PostЛос-Анжелес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирдиБугун, 18:0227 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 16:38Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиҚопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиБугун, 16:25Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиГрецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиБугун, 15:38Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиИспанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиБугун, 15:33БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди