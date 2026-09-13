Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Калифорния жанубида бир сутка ичида 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди, уларнинг аксарияти 2,0 магнитудадан паст бўлди.
- Ушбу силкинишларнинг асосий қисми Лос-Анжелес атрофида жамланган, аммо Санта-Каталина ороли ва Сан-Франсиско кўрфази ҳудудларида 3,4 магнитудали сезиларли тебранишлар ҳам кузатилди.
- Ҳозирча жиддий талафотлар ҳақида маълумот берилмаган, аммо мутахассислар Сан-Андреас ёриғи зонасида жойлашган Калифорниядаги сейсмик фаолликни диққат билан кузатмоқда.
АҚШнинг аҳоли энг зич жойлашган штати — Калифорнияда кутилмаган ер ости фаоллиги кузатилиб, аҳоли ва соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Сейсмологларнинг расмий маълумотларига таяниб New York Post нашри тарқатган хабарга кўра, атиги бир сутка давомида штат жанубида 60 дан ортиқ кетма-кет ер силкинишлари содир бўлган. Ушбу силкинишларнинг аксарияти кучсиз бўлса-да, уларнинг қисқа вақт ичида кластер тарзида такрорланиши ҳамда Лос-Анжелес ва Сан-Франциско каби йирик шаҳарлар атрофига тўғри келиши сейсмик хавотирларни кучайтирмоқда. Минтақада фаол геологик ёриқлар мавжудлиги сабабли бундай ер ости тебранишлари катта офат даракчисими ёки одатий табиий ҳодисами деган саволлар пайдо бўлмоқда. Хўш, бир кун ичидаги 60 дан ортиқ зилзила қайси ҳудудларни қамраб олди, қайд этилган энг юқори магнитуда қанчани ташкил қилди ва аҳоли хавфсизлиги бўйича қандай маълумотлар берилмоқда?
Лос-Анжелес атрофидаги асосий кластер: 60 талик тўлқин тафсилотлари
Сейсмик станциялар томонидан қайд этилган ер силкинишларининг кўлами ва хусусиятлари:
Бир кунда 60 дан ортиқ ҳодиса: Калифорния жануби бўйлаб сутка давомида умумий ҳисобда 60 дан зиёд турли кучдаги ер силкинишлари қайд этилди;
Магнитуда даражаси: Мутахассисларнинг билдиришича, силкинишларнинг аксарияти 2,0 магнитудадан паст бўлиб, асосан сезгир махсус ускуналар орқали аниқланган;
Лос-Анжелес эпицентри: Кузатилган мазкур ер ости зарбаларининг асосий қисми (кластери) айнан мегаполис — Лос-Анжелес шаҳри атрофида жамлангани хабар қилинмоқда.
Санта-Каталина ва Сан-Франциско: 3,4 магнитудали сезиларли силкинишлар
Кучсиз тебранишлар фонида аҳоли томонидан аниқ сезилган силкинишлар ҳам юз берди:
Санта-Каталина оролидаги баҳорги ҳаяжон: KTLA телеканалининг маълум қилишича, маҳаллий вақт билан шанба куни эрта тонгда Санта-Каталина ороли ҳудудида 3,4 магнитудали зилзила сезилган;
Сан-Франциско кўрфазидаги зарба: New York Post маълумотларига кўра, шанбага ўтар кечаси яна бир 3,4 магнитудали ер силкиниши Сан-Франциско кўрфази ҳудудини қамраб олган;
Талафотлар ва хавфсизлик: Мазкур 3,4 магнитудали тўлқинлар одамлар томонидан сезилган бўлса-да, ҳозирча жиддий вайронагарчилик ёки жароҳатланганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.
Тинч океани оловли ҳалқаси: Сейсмологлар нимани кузатмоқда?
Калифорния ҳудудидаги ер ости ҳаракатлари глобал сейсмологияда нима учун муҳим?
Сан-Андреас ёриғи омили: Калифорния штати дунёдаги энг хавфли тектоник тузилмалардан бири бўлган Сан-Андреас ёриғи зонасида жойлашган бўлиб, бу ерда мунтазам равишда плиталар ҳаракати юз беради;
Ер ости босимининг чиқиб кетиши: Олимларнинг қайд этишича, кўп сонли кичик магнитудали зилзилалар кўпинча тектоник плиталар орасидаги тўпланиб қолган гигант кучнинг босқичма-босқич хавфсиз тарқалишига ёрдам беради;
Тинимсиз мониторинг: АҚШ геология хизмати (USGS) ва маҳаллий сейсмологлар ушбу силкинишлар занжирини куну тун назорат қилиб, каттароқ тебраниш хавфини олдиндан баҳолашда давом этмоқда.
Лос-Анжелес ва Сан-Франциско атрофида бир кун ичида кузатилган ушбу кўп сонли силкинишлар табиат кучларининг уйғоқлигини ва Калифорния аҳолиси ҳар доим сейсмик хавфсизлик чораларига тайёр туриши зарурлигини яна бир бор ёдга солди.
Сизнингча, бир сутка ичида 60 дан ортиқ кичик зилзилаларнинг содир бўлиши ер остидаги хавфли босимнинг чиқиб кетишидан далолатми ёки бу катта табиий офатнинг яқинлашаётган сигнали бўлиши мумкинми? Ҳудудлардаги сейсмик хавфсизлик чоралари ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Калифорниядаги ушбу ғайриоддий табиат ҳодисаси таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…