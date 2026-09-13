«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти

·2·Дунё
«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти

Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий вазият ва Вашингтон-Теҳрон ўртасидаги мураккаб дипломатик алоқалар фонида Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён АҚШ раҳбари Дональд Трампнинг сиёсий риторикасига нисбатан очиқ ва танқидий баёнот билан чиқди. Эрон етакчиси Оқ уй раҳбарининг Эронга нисбатан билдираётган фикрлари ҳаддан ташқари қарама-қарши ва беқарор эканини таъкидлаб, расмий Теҳрон Трампнинг айнан қайси гапини ҳақиқий позиция сифатида қабул қилиши ва нимага таяниб иш кўриши кераклигини тушунмаётганини билдирди.

Бир кун таҳдид ва босим, иккинчи куни эса дўстлик ва ҳамкорлик ҳақидаги чақириқлар икки давлат ўртасидаги аллақачон паст бўлган ўзаро ишонч даражасини янада чигаллаштирмоқда. Хўш, Пезешкиён Трампнинг қайси зиддиятли қарашларини фош этди, Оқ уйнинг беқарор сигналлари Теҳрон дипломатиясига қандай таъсир кўрсатмоқда ва АҚШ-Эрон муносабатларидаги бу ноаниқлик минтақа хавфсизлиги учун нимани англатади?

«Бир куни йўқ қилмоқчи, бир куни дўстмиз дейди»: Пезешкиённинг очиқ эътирози

Эрон Президенти Дональд Трампнинг кунлик баёнотлари ўртасидаги кескин тафовутларни аниқ мисоллар билан кўрсатиб ўтди:

  • Доимий ўзгарувчан риторика: «Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда. Унинг баёнотларида изчиллик ва аниқ дипломатик чизиқ сезилмаяпти», — деди Эрон давлат раҳбари;

  • Йўқ қилиш таҳдиди ва дўстлик даъвоси: «Бир куни у Эронни бутунлай йўқ қилмоқчилигини билдиради, аммо эртасигаёқ “биз Эроннинг дўстимиз” дея баёнот беради», — дея муносабат билдирди Пезешкиён;

  • Тан олиш ва инкор этиш ўйини: Шунингдек, у бир куни Эронни мустақил ва қонуний куч сифатида тан олишини, бошқа куни эса мутлақо тан олмаслигини таъкидлаб чиқаётгани қайд этилди;

  • Қарор қабул қилишдаги тупик: «Шунинг учун биз унинг айнан қайси баёнотини қабул қилишимиз ва қайси бирига таяниб сиёсий иш тутишимиз кераклигини аниқ билмаяпмиз», — дея хулоса қилди Эрон етакчиси.

Вашингтоннинг «зиддиятли сигналлари»: Ишонч инқирозининг чуқурлашуви

Оқ уй томонидан берилаётган номутаносиб баёнотлар икки томонлама мулоқотни мураккаблаштирмоқда:

  • Таҳдид ва таклифлар чалкашлиги: АҚШ маъмурияти бир томондан Эронга қарши иқтисодий ва ҳарбий босимни кучайтиришини билдирса, иккинчи томондан янги келишув ва музокаралар столига чорламоқда;

  • Теҳроннинг эҳтиёткор позицияси: Эрон томони бундай беқарор шароитда сўзларга эмас, фақат амалий қадамларга, санкцияларнинг реал бекор қилинишига ва расмий кафолатларга ишониши мумкинлигини кўп бора таъкидлаган;

  • Дипломатик мувозанатнинг бузилиши: АҚШ етакчисининг ижтимоий тармоқлар ва матбуотдаги тез-тез ўзгариб турадиган чиқишлари халқаро воситачилар (жумладан, Уммон ва бошқа давлатлар) ишини ҳам сезиларли даражада мураккаблаштирмоқда.

Яқин Шарқдаги кескинлик ва ноаниқ келажак

АҚШ ва Эрон ўртасидаги сўзлар жанги минтақавий сиёсатга жиддий таъсир кўрсатмоқда:

  • Ўрмуз бўғози ва нефть хавфсизлиги: Баёнотларнинг кескинлашуви стратегик денгиз йўллари ва жаҳон энергия бозоридаги барқарорликка бевосита таҳдид солади;

  • Музокаралар истиқболининг хиралашуви: Аниқ ва изчил сиёсий позиция бўлмагунча, ядровий дастур ёки минтақавий хавфсизлик бўйича янги мустаҳкам битим тузиш эҳтимоли жуда пастлигича қолмоқда;

  • Кузатувчи дипломатия: Расмий Теҳрон ҳозирча АҚШ ички сиёсати ва Трампнинг келгуси аниқ ҳаракатлари қандай тус олишини синчковлик билан кузатиш тактикасини танламоқда.

Масъуд Пезешкиённинг мазкур баёноти Эроннинг Вашингтон билан мулоқотда ноаниқ ва беқарор ваъдаларга эмас, балки фақат қатъий ва мувозанатли дипломатияга таянишини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Эронга нисбатан бир-бирини рад этувчи бундай баёнотлари махсус тактик босимми ёки Вашингтоннинг аниқ стратегик режаси йўқлигидан далолат берадими? Эрон ва АҚШ яқин келажакда тинч дипломатик муросага кела оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқ дипломатиясига оид ушбу муҳим таҳлилни барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Масъуд ПезешкиёнДональд ТрампАҚШ‑Эрон дипломатиясиЯқин Шарқ геосиёси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиКушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиБугун, 18:21Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиБугун, 18:17Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБугун, 18:09"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирдиБугун, 18:0227 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 16:38Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиҚопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди