Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда

·10·Техно
Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro смартфони учун сизиб чиққан ғилоф суратлари унинг камераси, корпуси ва қўшимча тугмасида ўзгаришлар бўлишини кўрсатади.
  • Янги флагман бироз узунроқ корпусга эга бўлиб, унда сунъий интеллект функсиялари учун қўшимча жисмоний тугма пайдо бўлиши мумкин.
  • Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max моделларининг 2026-йил сентябр ойида тақдим этилиши кутилмоқда.

Интернетда Xiaomi 18 Pro смартфони учун мўлжалланган ғилоф суратлари тарқалди ва бу келгуси авлод флагманининг конструкциясидаги қизиқарли ўзгаришларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги аксессуар жорий Xiaomi 17 Pro модели билан солиштирганда қурилманинг камераси, корпуси ва қўшимча тугмага эга бўлишини кўрсатиб беради. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар бренд мухлислари ва технология ихлосмандлари эътиборини тортиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Солиштириш жараёнида аниқланишича, ғилоф Xiaomi 17 Pro моделига тақилганда унинг камера блоки остида сезиларли бўш жой қолмоқда. Бу ҳолат келгуси авлод асосий камера блоки пастга қараб сезиларли даражада чўзилишини англатиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қўшимча бўш жой йирикроқ сенсорлар ёки янгиланган оптикани ўрнатиш зарурати билан боғлиқ бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Корпус ўлчамлари ва сунъий интеллект тугмаси

Дизайндаги бошқа ўзгаришларга кўра, Xiaomi 18 Pro ўтмишдошига қараганда бироз узунроқ корпусга эга бўлади. Шу билан бирга, қувват олиш ва овозни бошқариш тугмаларининг жойлашуви деярли ўзгармаслиги кутилмоқда, бу эса қурилманинг умумий эргономикасини сақлаб қолиш имконини беради. Шунингдек, ғилоф конструкциясида яна бир жисмоний тугма учун махсус тешик пайдо бўлгани диққатга сазовордир.

Тахминларга кўра, ушбу янги қўшимча тугма HyperOS тизимидаги сунъий интеллект функцияларига тезкор киришни таъминлаш учун хизмат қилади. Xiaomi учун бу мутлақо янги ғоя эмас, чунки шундай қўшимча тугма аввалроқ Ми 10 ва МИХ 3 моделларида ҳам қўлланилган, бироқ кейинчалик компания ундан воз кечганди. Ҳозирги кунда генератив сунъий интеллект технологияларининг оммалашуви фонида ушбу ечим яна қайтмоқда.

Камера имкониятлари ва тақдимот саналари

Бошқа сизиб чиққан маълумотларга таянилса, Xiaomi 18 Pro илғор камера янгиланишларини олади. Смартфонга ЛОФИК 3.0 технологиясига эга, оптик формати 1/1,28 дюймли янги асосий 200 мегапикселли СмартСенс сенсорини ўрнатишлари кутилмоқда. Бундан ташқари, компания Ми 10 Ultra моделидан бери илк бор шаффоф корпус дизайнини қайтаришни режалаштираётгани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max моделлари 2026-йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши кутилмоқда. Венисе код номига эга бўлган база Xiaomi 18 смартфони эса бироз кечроқ — 2026-йилнинг декабридан 2027-йилнинг январигача бўлган даврда чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Шу билан бирга, Xiaomi 18 Ultra модели компания томонидан бекор қилингани ҳақида хабарлар мавжуд.

Ҳозирча келтирилган барча бу маълумотлар расман тасдиқланмаган бўлиб қолмоқда. Ғилофлар келгуси конструктив ўзгаришларни яққол кўрсатиб берса-да, камера хусусиятлари, қўшимча тугманинг аниқ вазифаси ва смартфонларнинг чиқиш муддатлари ҳали расмий эълон қилинишини кутмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонларТехнологияларHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиБугун, 17:53HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиБугун, 17:23SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!