Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro смартфони учун сизиб чиққан ғилоф суратлари унинг камераси, корпуси ва қўшимча тугмасида ўзгаришлар бўлишини кўрсатади.
- Янги флагман бироз узунроқ корпусга эга бўлиб, унда сунъий интеллект функсиялари учун қўшимча жисмоний тугма пайдо бўлиши мумкин.
- Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max моделларининг 2026-йил сентябр ойида тақдим этилиши кутилмоқда.
Интернетда Xiaomi 18 Pro смартфони учун мўлжалланган ғилоф суратлари тарқалди ва бу келгуси авлод флагманининг конструкциясидаги қизиқарли ўзгаришларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги аксессуар жорий Xiaomi 17 Pro модели билан солиштирганда қурилманинг камераси, корпуси ва қўшимча тугмага эга бўлишини кўрсатиб беради. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар бренд мухлислари ва технология ихлосмандлари эътиборини тортиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Солиштириш жараёнида аниқланишича, ғилоф Xiaomi 17 Pro моделига тақилганда унинг камера блоки остида сезиларли бўш жой қолмоқда. Бу ҳолат келгуси авлод асосий камера блоки пастга қараб сезиларли даражада чўзилишини англатиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қўшимча бўш жой йирикроқ сенсорлар ёки янгиланган оптикани ўрнатиш зарурати билан боғлиқ бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Корпус ўлчамлари ва сунъий интеллект тугмасиДизайндаги бошқа ўзгаришларга кўра, Xiaomi 18 Pro ўтмишдошига қараганда бироз узунроқ корпусга эга бўлади. Шу билан бирга, қувват олиш ва овозни бошқариш тугмаларининг жойлашуви деярли ўзгармаслиги кутилмоқда, бу эса қурилманинг умумий эргономикасини сақлаб қолиш имконини беради. Шунингдек, ғилоф конструкциясида яна бир жисмоний тугма учун махсус тешик пайдо бўлгани диққатга сазовордир.
Тахминларга кўра, ушбу янги қўшимча тугма HyperOS тизимидаги сунъий интеллект функцияларига тезкор киришни таъминлаш учун хизмат қилади. Xiaomi учун бу мутлақо янги ғоя эмас, чунки шундай қўшимча тугма аввалроқ Ми 10 ва МИХ 3 моделларида ҳам қўлланилган, бироқ кейинчалик компания ундан воз кечганди. Ҳозирги кунда генератив сунъий интеллект технологияларининг оммалашуви фонида ушбу ечим яна қайтмоқда.
Камера имкониятлари ва тақдимот саналариБошқа сизиб чиққан маълумотларга таянилса, Xiaomi 18 Pro илғор камера янгиланишларини олади. Смартфонга ЛОФИК 3.0 технологиясига эга, оптик формати 1/1,28 дюймли янги асосий 200 мегапикселли СмартСенс сенсорини ўрнатишлари кутилмоқда. Бундан ташқари, компания Ми 10 Ultra моделидан бери илк бор шаффоф корпус дизайнини қайтаришни режалаштираётгани айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max моделлари 2026-йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши кутилмоқда. Венисе код номига эга бўлган база Xiaomi 18 смартфони эса бироз кечроқ — 2026-йилнинг декабридан 2027-йилнинг январигача бўлган даврда чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Шу билан бирга, Xiaomi 18 Ultra модели компания томонидан бекор қилингани ҳақида хабарлар мавжуд.
Ҳозирча келтирилган барча бу маълумотлар расман тасдиқланмаган бўлиб қолмоқда. Ғилофлар келгуси конструктив ўзгаришларни яққол кўрсатиб берса-да, камера хусусиятлари, қўшимча тугманинг аниқ вазифаси ва смартфонларнинг чиқиш муддатлари ҳали расмий эълон қилинишини кутмоқда.
Изоҳлар 0
…