Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска Эрлинг Ҳоланднинг ҳимоядаги фидойилигини, хусусан, «Порту»га қарши ўйинда тўпни қайтариб олиш учун 80 метр масофани босиб ўтганини алоҳида таъкидлади.
- Маресканинг айтишича, Ҳоланд нафақат гол уради, балки майдонда астойдил ва тинимсиз меҳнат қилмоқда, бу эса уни чинакам етакчига айлантирган.
Бугун Англия ва бутун дунё футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутаётган АПЛ 4-турининг марказий жанги — «Манчестер» дербиси бўлиб ўтади. Соат 20:30 да старт оладиган принципиал баҳсда «Манчестер Сити» ўз уйида ашаддий рақиби «Манчестер Юнайтед»га қарши майдонга тушади. Ушбу улкан тўқнашув олдидан «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска жамоанинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланднинг майдондаги мислсиз меҳнаткашлиги ва етакчилик фазилатларини алоҳида олқишлади. Янги мавсум стартидаёқ ақлбовар қилмас формага кириб, Чемпионлар лигасида «Порту»ни якка ўзи таслим этган норвегиялик юлдузнинг мудофаага қайтган биргина ҳаракати мураббийлар штабини ҳайратда қолдирган.
Хўш, Мареска Ҳоланднинг қайси қаҳрамонлигини дерби олдидан алоҳида ажратиб кўрсатди, 26 ёшли ҳужумчининг бу мавсумдаги кўрсаткичлари қандай ва бугунги дербида «Юнайтед» уни қандай тўхтатишга уринади?
«Тўпни қайтариб олиш учун 80 метр босиб ўтди»: Маресканинг ҳайрати
«Манчестер Сити» устози City Xtra нашрига берган интервьюсида норвегиялик форварднинг нафақат ҳужумдаги, балки ҳимоядаги фидойилигини юксак баҳолади:
Шунчаки тўпурар эмас, ҳақиқий жангчи: «Эрлинг нафақат гол уради, балки майдонда астойдил ва тинимсиз меҳнат қилмоқда», — деди Мареска;
«Порту»га қарши ўйиндаги 80 метрлик спринт: Мураббий эътиборга молик бир эпизодни очиқлади: «Эпизодлардан бирида “Порту”га қарши баҳсда у 80 метр масофани шунчаки жамоа тўпни қайтариб олиши учун югуриб босиб ўтди. Бу унинг майдондаги аҳамияти фақат голлар билан ўлчанмаслигини кўрсатади»;
Муросасиз ғалаба иштиёқи: Мутахассиснинг сўзларига кўра, Ҳоланд ҳар бир тўқнашувда фақат ва фақат ғалаба қозонишни истайдиган чинакам етакчига айланиб улгурган.
5 ўйинда 5 та гол: Чемпионлар лигасидаги дубль ва бешафқат статистика
26 ёшли норвегиялик ҳужумчи жорий мавсумда рақиб дарвозабонлари учун ҳақиқий даҳшатга айланмоқда:
Сермаҳсуллик чўққиси: Ҳоланд янги мавсумда майдонга тушган 5 та баҳсда ўз ҳисобига 5 та гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди;
Европадаги ғалаба муаллифи: Куни кеча Европа Чемпионлар лигасининг дастлабки тури доирасида Португалиянинг «Порту» клуби дарвозасига иккита жавобсиз тўп киритиб (2:0), «шаҳарликлар»га муҳим ғалаба келтирди;
Дерби олдидан юқори спорт формаси: Рақиб дарвозасига хавф солиш билан бирга, 90 дақиқа давомида тинимсиз прессинг уюштириши уни бугунги «Манчестер» дербисида энг хавфли фигурага айлантиради.
Бугун соат 20:30 да: «Манчестер» дербисида катта қарама-қаршилик
Англия футболининг энг кескин қарама-қаршилиги старт олиш арафасида:
«Сити» — «Юнайтед» принципиал жанги: АПЛнинг 4-тури доирасидаги ушбу учрашув Манчестер шаҳрининг кимга тегишли эканини аниқлаб берувчи кучли руҳий босим остида ўтади;
Очко йўқотмаган пешқадам: «Сити» лигадаги хатосиз юришини давом эттириш ва турнир жадвали чўққисини бўш қўймаслик мақсадида майдонга тушади;
«Қизил иблислар»нинг мудофаа синови: «Манчестер Юнайтед» ҳимоячилари учун бугун тўп учун 80 метр югуришдан ҳам тоймайдиган, тўхтатиб бўлмас Эрлинг Ҳоландни зарарсизлантириш бош вазифа бўлади.
Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» бугунги дербига тўлиқ тайёр ва ҳужум марказидаги норвегиялик тўпурар яна бир бор ҳал қилувчи зарбани бериш ниятида.
Сизнингча, бугун соат 20:30 да бошланадиган катта дербида Эрлинг Ҳоланд яна гол уриб, «Манчестер Сити»га ғалаба келтира оладими ёки «Манчестер Юнайтед» сафарда суперфорвардни жиловлай оладими? Ҳоланднинг ҳимоя учун 80 метр югуриши унинг дунёнинг энг яхши футболчиси эканини исботлайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бугунги супердерби олдидан тайёрланган ушбу қайноқ таҳлилни барча АПЛ ва футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…