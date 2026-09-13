Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчади

·7·Техно
Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япония аерокосмик тадқиқотлар агентлигининг Hayabusa2 зонди коинотни ўрганиш тарихида илк бор парвоз пайтида астероидгача бўлган масофани лазер ёрдамида муваффақиятли ўлчади.
  • Ушбу ноёб операция 5-июл куни Торифунė астероиди яқинида амалга оширилди ва аппарат бортидаги ЛАЛТ лазер баландлик ўлчагичидан фойдаланилди.

Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлигининг Hayabusa2 зонди коинотни ўрганиш тарихида илк бор парвоз пайтида астероидгача бўлган масофани лазер ёрдамида муваффақиятли ўлчади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу мураккаб илмий тажриба кенгайтирилган миссиянинг биринчи манзили бўлган Торифунė астероиди яқинида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг 5-июль санасида ўтказилган ноёб операция давомида аппарат бортидаги ЛАЛТ (Ласер Алтиметер) деб номланган лазер баландлик ўлчагичидан фойдаланилди. Лазер нури зонд астероидга максимал даражада яқинлашган пайтда, аниқроғи, ундан 20 ва 15 километр масофада бўлган вақтда икки марта муваффақиятли ишга туширилди.

Тажрибанинг мураккаблиги ва техник тафсилотлар

Мазкур ўлчаш амалиёти ўта юқори даражадаги мураккаблиги билан ажралиб турди. Космик аппаратнинг ҳаракатланиш тезлиги сониясига 5,3 километрни ташкил этгани боис, жуда тор лазер нури Торифунė сиртининг бор-йўғи 30 ва 23 метрлик кичик қисмигагина аниқ тушиши талаб этилди.

Муваффақиятга эришиш учун миссия мутахассислари олдиндан траекторияни ўта аниқлик билан ҳисоб-китоб қилишди. Шунингдек, аппаратнинг фазовий йўналишини қатъий назорат қилиш ҳамда фойдали сигнални фон шовқинларидан ажратиб олиш учун асбобларни махсус созлаш ишларини бажаришга тўғри келди.

ЛАЛТ қурилмасининг имкониятлари

Аслида ЛАЛТ мосламаси Hayabusa2 зондига аввалроқ Рюгу астероидининг релефини ўрганиш ва навигация вазифаларини бажариш учун хизмат қилган эди. У масофани аниқлашдан ташқари, осмон жисмининг сирт зичлиги, говаклилиги, нурни қайтариш хусусияти ҳамда атрофидаги чанг миқдори ҳақида ҳам муҳим маълумотларни йиғиш имконини беради.

Коинотда обектларнинг ҳақиқий кўлами ва масштабини аниқлашда бундай лазер ёрдамидаги ўлчовлар муҳим аҳамият касб этади. Уларни миссиянинг турли босқичларида такрорлаб, аппарат ҳаракати ҳақидаги маълумотлар билан бирлаштирганда, астероиднинг фазодаги ўрни ва ҳаракат траекториясини янада аниқроқ топиш мумкин бўлади.

Планетар хавфсизликдаги ўрни

Олинган натижалар нафақат илмий тадқиқотлар, балки сайёрамиз хавфсизлигини таъминлаш учун ҳам долзарбдир. Астероид орбитасининг аниқ параметрларини билиш Ерга хавф солиши мумкин бўлган яқин атрофдаги осмон жисмларининг келгусидаги ҳаракат йўналишларини олдиндан баҳолаш имконини беради.

Айни пайтда Hayabusa2 лойиҳаси гуруҳи амалга оширилган тажриба натижаларини чуқур таҳлил қилмоқда. Хусусан, олимлар лазер импульси Торифунė сиртининг айнан қайси нуқтасига текканини аниқлаш устида иш олиб бормоқдалар.

Hayabusa2АстероидЛазерКоинотАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 18:55iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиБугун, 17:53HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиБугун, 17:23SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!