Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди
Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳли шаҳрида бўлиб ўтаётган БРИКСнинг навбатдаги саммити нафақат иқтисодий интеграция, балки дунёдаги энг оғир геосиёсий инқирозлардан бири бўлган Украина можаросини ҳал қилиш йўлида муҳим дипломатик майдонга айланди. Икки томонлама учрашувлар давомида Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин ҳамда Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди Россия Президенти Владимир Путин билан алоҳида мулоқот ўтказиб, Украинадаги низони тинч йўл билан ҳал этишда ўзларининг «эзгу ният» воситачилик хизматларини фаол тарзда таклиф қилди. Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков мазкур музокаралар тафсилотини ошкор этар экан, глобал жанубнинг икки йирик етакчиси ушбу масалага жуда катта қизиқиш билдиргани ва Путин бу ташаббусларни илиқ қарши олганини расман тасдиқлади.
Хўш, Си Цзиньпин ва Моди қандай аниқ воситачилик таклифларини илгари сурди, Путин уларга қандай жавоб қайтарди ва дунёнинг икки қудратли давлати урушни тўхтатиш бўйича ҳал қилувчи калитга айлана оладими?
«Муаммога ечим топиш учун эзгу ният хизмати»: Дмитрий Песковнинг баёноти
Кремль матбуот котиби Нью-Деҳлидаги музокаралар бўйича муҳим тафсилотларни очиқлади:
Моди ва Си Цзиньпиннинг фаол қизиқиши: «Икки томонлама алоқалар чоғида Моди ва Си Украина бўйича тартибга солиш мавзусига батафсил қизиқиш билдирди ҳамда муаммога ечим излашга кўмаклашиш учун ўзларининг эзгу ният хизматларини фаол таклиф қилдилар», — деди Песков журналистларга;
Путиннинг ижобий реакцияси: Россия Президенти икки давлат етакчисининг бундай тайёрлиги ва тинчликпарварлик ташаббусини самимий олқишлади;
Вазият бўйича тўлиқ маълумот: Хабар қилинишича, Путин Пекин ва Деҳли раҳбарларига жанг майдонидаги ва музокаралар атрофидаги реал ҳолат бўйича батафсил ахборот тақдим этган.
Нью-Деҳлидаги саммит: Украина мавзуси марказда
БРИКС майдонидаги икки томонлама учрашувларда асосий эътибор хавфсизлик масалаларига қаратилмоқда:
Кун тартибининг бош мавзуси: Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков аввалроқ саммит доирасидаги икки томонлама учрашувларда Украина мавзуси асосий муҳокама масалаларидан бири бўлишини таъкидлаган эди;
Нью-Деҳли платформаси: Ҳиндистон мезбонлик қилаётган ушбу олий даражадаги анжуманда кўптомонлама муносабатлар билан биргаликда глобал можароларни дипломатик йўл билан тинчлантириш устувор ўринга чиқди;
Мувозанатли позиция: Ҳиндистон ҳам, Хитой ҳам можаро бошлангандан буён нейтрал муносабатни сақлаб, мулоқот ва сулҳ тарафдори сифатида чиқиш қилиб келмоқда.
Хитой ва Ҳиндистон воситачилиги: Дунё кутаётган сулҳ имконияти
Пекин ва Деҳлининг жараёнга қўшилиши халқаро сиёсатда янги кучлар мувозанатини яратмоқда:
Глобал Жанубнинг етакчилари: Дунё аҳолисининг қарийб учдан бирини ва қудратли иқтисодиётни назорат қилаётган икки давлатнинг биргаликдаги ёки мустақил воситачилиги ҳар икки томон учун жиддий вазнга эга;
Ғарб босимига муқобил дипломатия: АҚШ ва Европанинг яккаҳоким босими фонида Осиёнинг икки гиганти томонидан таклиф этилаётган тинчлик формати муросага эришиш учун қулайроқ кўприк бўлиши мумкин;
Музокаралар истиқболи: Агар Пекин ва Деҳлининг саъй-ҳаракатлари амалий босқичга ўтса, куз ойларида тинчлик музокараларини қайта тиклаш учун реал замин яратилиши эҳтимоли юқори.
Си Цзиньпин ва Нарендра Модининг Владимир Путин билан очиқ мулоқоти урушни тугатиш ва музокаралар столига қайтиш йўлидаги навбатдаги муҳим дипломатик сигнал сифатида баҳоланмоқда.
Сизнингча, Хитой ва Ҳиндистоннинг аралашуви ва воситачилиги Украинадаги қуролли тўқнашувни ниҳоясига етказа оладими? Пекин ва Деҳли таклиф этаётган тинчлик шартларини Ғарб ва Киев қабул қилиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсий майдондаги ушбу ниҳоятда муҳим дипломатик қадамлар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…