Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия футболининг 9-дивизионида ўйнайдиган «СЕ Донс» клуби дарвозабони ва сардори Жорж Камораси Уганданинг қадимий Тооро қироллигининг янги подшоҳи бўлди.
- 34 ёшли қирол Оё Нимбанинг АҚШда саратон касаллигидан вафот этиши ортидан, Қироллик ворислик қўмитаси Каморасийни тахтнинг расмий вориси деб эълон қилди.
- Камораси Англиянинг қуйи лигаларида шуҳрат қозонган, аммо энди у 2 миллиондан ортиқ аҳолига эга ҳудуднинг маданий етакчисига айланиши кутилмоқда.
Жаҳон футболи ва замонавий монархия тарихида мисли кўрилмаган, эртаклардагидек кутилмаган ва шов-шувли воқеа юз берди. Англия футбол пирамидасининг 9-дивизиони ҳисобланган ҳаваскорлар лигасида ҳаракат қилувчи «СЕ Донс» клубининг 36 ёшли дарвозабони ҳамда сардори Жорж Камораси кутилмаганда ўз тарихий ватани Угандадаги тўрт йирик монархия сулоласидан бири — қадимий Тооро қироллигининг янги подшоҳи мақомига эга бўлди. Иқлим ва турмуш тарзи билан Лондон майдонларига кўниккан ҳаваскор посбоннинг томирларида аслида олий насабли қироллик қони оқаётгани расман тасдиқланди.
Сўнгги подшоҳ, 34 ёшли Ойо Ньимбанинг АҚШда саратон хасталиги туфайли вафот этишидан кейин Қироллик ворислик қўмитаси айнан футболчи Каморасини тахтнинг расмий вориси деб эълон қилди. Кения сингари собиқ Британия мустамлакаси бўлган ушбу мамлакатда 1993 йилда монархия институти рамзий тарзда тикланган бўлса-да, оддий ҳаваскор футболчининг 2 миллиондан ортиқ аҳолига эга тарихий ҳудуднинг маданий етакчисига айланиши бутун дунё матбуотини ҳайратга солмоқда.
Хўш, ёшлигида қамоқхонагача тушиб, футбол орқали янги ҳаёт бошлаган Жорж Камораси қандай қилиб қироллик насабига эга чиқди, Уганда конституциясида подшоҳларнинг ваколати қандай белгиланган ва Лондон ҳаётига ўрганган посбон тож кийишга чиндан ҳам тайёрми?
Қамоқхонадан қироллик тожигача: Жорж Камораси ким?
Янги подшоҳнинг ҳаёт йўли Голливуд фильмларини эслатадиган кескин бурилишларга бой:
Оғир ўсмирлик ва нажот топган футбол: 14 ёшида онасидан айрилган Жорж нотўғри давраларга қўшилиб қолиб, ўсмирлигида ҳатто панжара ортида вақт ўтказган; аммо айнан қамоқдаги кунлар унга ўз танловлари учун жавобгарликни ҳис қилиш ва футбол орқали тўғри йўлга қайтиш сабоғини берган;
Британия майдонларидаги сардор: Бўйи 2 метр атрофида бўлган баҳайбат дарвозабон Англиянинг қуйи лигаларида ва ижтимоий тармоқларда катта шуҳрат қозонган «СЕ Донс» жамоасида ҳақиқий етакчига айланди;
Қон ришталари ва шажара: Камораси Уганданинг нуфузли Бабиито қироллик сулоласига мансуб бўлиб, унинг бобоси Георг Рукиди III 1954 йилда Британия қироличаси Елизавета II ни Угандада расман кутиб олган подшоҳ бўлган.
Тооро тахтининг бўшаб қолиши: 34 ёшли қирол вафоти ва мерос бўҳрони
Қироллик тахтига ворис танлаш жараёни фавқулодда ҳолатда юз берди:
Ойо Ньимбанинг вафоти: 1995 йилда бор-йўғи уч ёшида тахтга ўтириб, Гиннес рекордлар китобига дунёнинг энг ёш монархи сифатида кирган қирол 34 ёшида АҚШда саратондан даволаниш вақтида оламдан ўтди;
Қонуний меросхўр: Марҳум қиролнинг расмий турмуш ўртоғи ва бевосита вориси йўқлиги сабабли, қадимги урф-одатларга биноан унинг амакиваччаси Жорж Камораси Тооронинг 14-подшоҳи этиб танланди;
Ўзгача зиддият: Британиялик аёлга уйланган, бир ўғилнинг отаси бўлган дарвозабон Лондондаги сокин оилавий ҳаёти ва футбол машғулотларини ташлаб, Африкага кўчиб ўтиш борасида жиддий иккиланмоқда.
1993 йилги монархия тикланиши: Угандада подшоҳнинг роли нимадан иборат?
Африканинг ушбу мамлакатида подшоҳларнинг сиёсий таъсири чекланган:
Маъмурий ваколатсиз тахт: Уганда конституциясига мувофиқ, тўртта тарихий подшоҳлик сулоласи вакиллари ҳеч қандай қонун чиқариш, ижро ҳокимияти ёки армияни бошқариш ҳуқуқига эга эмас;
Рамзий ва маданий бирдамлик: Подшоҳлар ҳудуднинг маданий мероси, анъаналари, байрамлари ва миллат бирдамлигининг олий рамзи сифатида хизмат қилади;
2 миллионли халқ нигоҳи: Ҳудуди 8 минг квадрат километрдан ошадиган ва икки миллиондан ортиқ аҳоли яшайдиган Тооро минтақасида жамоатчилик инглизча тарбия кўрган оддий дарвозабоннинг ўз аждодлари тахтида қандай намоён бўлишини катта қизиқиш билан кутмоқда.
Англиянинг лойқа майдонларидан тортиб Уганда қироллик саройигача бўлган бу фавқулодда трансфер инсон ҳаётида тақдир кутилмаган лаҳзаларда қандай мўъжизавий бурилишлар ясаши мумкинлигининг ёрқин тимсоли бўлди.
Сизнингча, оддий ҳаваскор лига дарвозабони Жорж Камораси Англиядаги қулай ва одатий ҳаётини бутунлай тарк этиб, Угандага бориб ҳақиқий подшоҳ бўлиши керакми ёки севимли футболида қолишни афзал кўрадими? Инсон тақдиридаги бундай шов-шувли бурилишлар сизга қандай таассурот қолдирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу ақлбовар қилмас воқеа таҳлилини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…