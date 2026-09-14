Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд Манчестер дербилари тарихида тўққизта гол уриб, Уэйн Руни ва Сергио Агуеро рекордларини ортда қолдириб, энг яхши тўпурарга айланди.
- Фил Фоденнинг эрта қизил карточка олишига қарамай, ўн киши бўлиб қолган Манчестер Сити, VAR таҳлилидан сўнг Эрлинг Холанд томонидан киритилган гол эвазига Манчестер Юнайтед устидан ғалаба қозонди.
Эрлинг Холанд Манчестер дербилари тарихида ўз номини мангу муҳрлаб қўйди, ўн киши бўлиб қолган Манчестер Сити эса Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги мукаммал юришини давом эттирди. Goal.com хабар беришига кўра, Энзо Мареска шогирдлари Олд Траффорд стадионида кечган муросасиз баҳсда асосий рақиби Манчестер Юнайтед устидан муҳим ғалабани қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг бошидаиёқ Фил Фоден тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдонни тарк этгани меҳмонларга жиддий қийинчилик туғдирди. Натижада Манчестер Сити ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, жамоа ўз иродасини кўрсатиб, рақиб майдонидан уч очко билан қайтишга эришди.
VAR можароси ва ҳал қилувчи голЎйин тақдирини ҳал қилган энг баҳсли вазият учрашувнинг соатлик вақтида юзага келди. Эрлинг Холанд дарвозани ишғол қилганида, ҳакамлар дастлаб ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини айтиб, голни бекор қилишганди. Бироқ узоқ давом этган VAR таҳлилидан сўнг қарор ўзгартирилиб, гол ҳисобга олинди ва меҳмонларга ғалаба келтирди.
Премер-лиганинг Match Центре хизматига кўра, VAR тизими Эрлинг Холандни ўйиндан ташқари ҳолатда бўлмаган деб топган ҳамда нофаол вазиятдаги Энзо Фернандез тўпга тегинмаганини аниқлаган. Шунга қарамай, ўйиндан кейин ҳакамлар қўмитаси Манчестер Юнайтед вакилларига мазкур гол аслида бекор қилиниши керак бўлганини тан олгани катта шов-шувларга сабаб бўлди.
Премер-лига тарихи ва янги рекордУшбу ғалаба Манчестер Сити учун Премер-лига тарихида янги саҳифа очди. Этиҳад стадиони эгалари чемпионатдаги илк тўртта ўйиннинг барчасида ғалаба қозониш сериясини еттинчи бор такрорлади ва бу борада Челсининг рекордидан ўзиб кетиб, мусобақа рекордчисига айланди. Бироқ жамоа аввалги олтита шундай мукаммал стартдан фақат иккитасидагина чемпионликни қўлга киритган холос.
Шахсий даражада эса Эрлинг Холанднинг урган голи унинг дерби афсонасига айланганини тасдиқлади. Норвегиялик ҳужумчи Англия Премер-лигаси доирасидаги Манчестер дербиларида жами тўққизта гол уриб, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. У бу кўрсаткич бўйича Уэйн Руни ва Сергио Агуеро каби афсоналарни ортда қолдирди, уларнинг ҳар бирида саккизтадан гол мавжуд эди.
Ўйиндан кейин матбуотга берган интервюсида Эрлинг Холанд жамоанинг матонати ва қийин вазиятда ҳам таслим бўлмаганидан фахрланишини билдирди. Ҳужумчи мураббийнинг тактик ёндашуви ҳамда жамоадошларининг майдондаги қаҳрамонлигини алоҳида эътироф этди.
Изоҳлар 0
…