Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди

·6·Спорт
Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд Манчестер дербилари тарихида тўққизта гол уриб, Уэйн Руни ва Сергио Агуеро рекордларини ортда қолдириб, энг яхши тўпурарга айланди.
  • Фил Фоденнинг эрта қизил карточка олишига қарамай, ўн киши бўлиб қолган Манчестер Сити, VAR таҳлилидан сўнг Эрлинг Холанд томонидан киритилган гол эвазига Манчестер Юнайтед устидан ғалаба қозонди.

Эрлинг Холанд Манчестер дербилари тарихида ўз номини мангу муҳрлаб қўйди, ўн киши бўлиб қолган Манчестер Сити эса Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги мукаммал юришини давом эттирди. Goal.com хабар беришига кўра, Энзо Мареска шогирдлари Олд Траффорд стадионида кечган муросасиз баҳсда асосий рақиби Манчестер Юнайтед устидан муҳим ғалабани қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг бошидаиёқ Фил Фоден тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдонни тарк этгани меҳмонларга жиддий қийинчилик туғдирди. Натижада Манчестер Сити ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, жамоа ўз иродасини кўрсатиб, рақиб майдонидан уч очко билан қайтишга эришди.

VAR можароси ва ҳал қилувчи гол

Ўйин тақдирини ҳал қилган энг баҳсли вазият учрашувнинг соатлик вақтида юзага келди. Эрлинг Холанд дарвозани ишғол қилганида, ҳакамлар дастлаб ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини айтиб, голни бекор қилишганди. Бироқ узоқ давом этган VAR таҳлилидан сўнг қарор ўзгартирилиб, гол ҳисобга олинди ва меҳмонларга ғалаба келтирди.

Премер-лиганинг Match Центре хизматига кўра, VAR тизими Эрлинг Холандни ўйиндан ташқари ҳолатда бўлмаган деб топган ҳамда нофаол вазиятдаги Энзо Фернандез тўпга тегинмаганини аниқлаган. Шунга қарамай, ўйиндан кейин ҳакамлар қўмитаси Манчестер Юнайтед вакилларига мазкур гол аслида бекор қилиниши керак бўлганини тан олгани катта шов-шувларга сабаб бўлди.

Премер-лига тарихи ва янги рекорд

Ушбу ғалаба Манчестер Сити учун Премер-лига тарихида янги саҳифа очди. Этиҳад стадиони эгалари чемпионатдаги илк тўртта ўйиннинг барчасида ғалаба қозониш сериясини еттинчи бор такрорлади ва бу борада Челсининг рекордидан ўзиб кетиб, мусобақа рекордчисига айланди. Бироқ жамоа аввалги олтита шундай мукаммал стартдан фақат иккитасидагина чемпионликни қўлга киритган холос.

Шахсий даражада эса Эрлинг Холанднинг урган голи унинг дерби афсонасига айланганини тасдиқлади. Норвегиялик ҳужумчи Англия Премер-лигаси доирасидаги Манчестер дербиларида жами тўққизта гол уриб, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. У бу кўрсаткич бўйича Уэйн Руни ва Сергио Агуеро каби афсоналарни ортда қолдирди, уларнинг ҳар бирида саккизтадан гол мавжуд эди.

Ўйиндан кейин матбуотга берган интервюсида Эрлинг Холанд жамоанинг матонати ва қийин вазиятда ҳам таслим бўлмаганидан фахрланишини билдирди. Ҳужумчи мураббийнинг тактик ёндашуви ҳамда жамоадошларининг майдондаги қаҳрамонлигини алоҳида эътироф этди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиБугун, 09:12Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:09Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Бугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?