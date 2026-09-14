Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқда

·1·Дунё
Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швециядаги парламент сайловларида собиқ бош вазир Магдалена Андерссон бошчилигидаги чапсентристик мухолифат блоки амалдаги ўнг коалициядан 49,4 фоиз овоз билан пешқадамликни қўлга олди.
  • Амалдаги бош вазир Улф Кристерссон бошчилигидаги ўнг коалиция 49,1 фоиз овоз билан 0,3 фоизлик микроскопик фарқ билан ортда қолмоқда.
  • Сайловчиларнинг 80,4 фоизи овоз беришда иштирок этди, бу эса Скандинавияда янги ҳукумат шаклланишини тақозо этмоқда.

Шимолий Европанинг энг барқарор ва таъсирли давлатларидан бири саналган Швецияда якшанба куни бўлиб ўтган парламент сайловлари Европа сиёсий харитасида чинакам драматик кураш ва кутилмаган натижани тақдим этди. Мамлакат давлат сайлов комиссияси эълон қилган дастлабки расмий ҳисоб-китобларга кўра, собиқ бош вазир Магдалена Андерссон етакчилигидаги мухолифатдаги чапцентристик блок амалдаги ҳукмрон ўнг коалициядан пешқадамликни тортиб олди. Овоз бериш участкалари маҳаллий вақт билан соат 20:00 да ёпилганидан сўнг, жами 6,6 мингга яқин участкадан 6,1 мингдан ортиғида бюллетенлар санаб чиқилди ва унда чаплар 49,4 фоиз овоз билан олдинга чиқиб олди.

Амалдаги бош вазир Ульф Кристерссон бошчилигидаги ўнг коалиция эса 49,1 фоиз натижа қайд этиб, 0,3 фоизлик микроскопик фарқ билан ортда қолмоқда. Сайловчиларнинг 80,4 фоизи участкаларга келиб, улкан фаоллик кўрсатган ушбу овоз бериш жараёни Скандинавияда янги ҳукумат шаклланишини муқаррар қилиб қўймоқда. Хўш, атиги ўндан уч фоизлик фарқ Швеция сиёсатида нимани ҳал қилади, ҳукуматни қўллаб келган ўнг қанот популистлари нега вазирлик лавозимларидан қуруқ қолиши мумкин ва Стокҳолмнинг бу танлови Европа Иттифоқига қандай таъсир кўрсатади?

0,3 фоизлик даҳшатли интрига: Сайлов комиссиясининг сўнгги рақамлари

Швеция сайлов комиссияси томонидан эълон қилинган ҳисоб-китоблар қуйидагича кўриниш олди:

  • Чап мухолифатнинг ғалабаси (49,4 фоиз): Мамлакат бўйлаб бюллетенларнинг қарийб 93 фоизи санаб чиқилгач, мухолифат кучлари озгина устунлик билан бўлса-да, парламентдаги кўпчилик ўринни эгаллашга яқин турибди;

  • Ўнгларнинг пасайиши (49,1 фоиз): Ҳукмрон коалиция овозлар сони бўйича рақибига жуда яқин келган бўлса-да, ҳозирча ҳокимиятни сақлаб қолиш учун зарур чегарага ета олмаяпти;

  • Сайловчиларнинг фаоллиги (80,4 фоиз): Аҳолининг 80 фоиздан ортиғи овоз беришда қатнашгани жамият ичида сиёсий курсни ўзгартириш бўйича қанчалик жиддий иккиланиш ва кураш кечганини кўрсатмоқда.

Магдалена Андерссон коалицияси: Кимлар тахтга қайтмоқда?

Чапцентристик блок таркиби тўртта асосий сиёсий кучнинг мустаҳкам бирлашувига таянмоқда:

  • Социал-демократик ишчилар партияси: Собиқ бош вазир Магдалена Андерссон бошчилигидаги ушбу партия мамлакатнинг энг йирик ва анъанавий сиёсий ташкилоти сифатида коалиция ядросини ташкил этмоқда;

  • Иттифоқчилар бирдамлиги: Чап партия, Марказ партияси ҳамда Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш партияси («яшиллар») социал-демократлар билан ягона фронт ҳосил қилиб, ижтимоий ҳимоя ва экологик дастурларни илгари сурмоқда;

  • Реванш ва қайтиш: Ўтган сайловларда тор мағлубиятга учраб ҳокимиятдан кетган чаплар бу гал яна бошқарув тизгинини ўз қўлларига олиш арафасида турибди.

Кристерссон мағлубияти ва «Швед демократлари»нинг амалга ошмаган орзуси

Амалдаги ҳукумат блоки жиддий зарбани қабул қилиб олди:

  • Ўнглар тўртлиги: Бош вазир Ульф Кристерссоннинг Мўътадил коалицион партияси, «Христиан-демократлар», «Либераллар» ва уларни ташқаридан қўллаб турган ўнг қанот популистик «Швед демократлари» партияси етарли натижа қайд эта олмади;

  • Ҳукуматга кириш режаси хавф остида: Агар ўнглар ғалаба қозонганида, радикал қарашлари билан танилган «Швед демократлари» партияси ўз тарихида илк бор расмий вазирлик курсиларига эга бўлиши керак эди;

  • Парламентдаги янги кучлар нисбати: Чапларнинг ғалабаси Стокҳолмнинг ижтимоий сиёсат, миграция назорати ва хавфсизлик бўйича мувозанатлироқ ёндашувга қайтишини таъминлайди.

Швецияда овозларнинг деярли тенг иккига бўлиниши мамлакатда янги коалицион ҳукуматни шакллантириш ва қонунларни қабул қилишда сиёсатчилардан ниҳоятда нозик муроса ва дипломатияни талаб этиши тайин.

Сизнингча, Швецияда чап кучларнинг ҳокимиятга қайтиши Европа Иттифоқининг умумий сиёсати ва миграция инқирозига қандай таъсир кўрсатади? 0,3 фоизлик жуда кичик фарқ билан қуриладиган янги ҳукумат узоқ вақт барқарор ишлай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Скандинавиядаги ушбу шиддатли сайлов натижалари таҳлилини барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Швеция парламент сайлавлариМагдалена АндерссонУльф КристерссонШвед демократлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Бугун, 11:52Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиТўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиБугун, 11:01Қоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилдиҚоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилдиБугун, 10:46Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиПиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиБугун, 10:39Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинОйда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинБугун, 10:32Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиЭрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиБугун, 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди