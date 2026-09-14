Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насоси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Air Пумп 3 Хитой бозорида тақдим этилди, бу автомобил ва велосипед эгалари учун мўлжалланган ихчам ва самарали чўнтак насосидир.
- Ушбу янги авлод насоси 150 пси гача босим ҳосил қила олади ва аввалги моделга нисбатан 25 фоиз тезроқ тўлдириш имкониятига эга.
- Қурилма 5000 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, у автомобил шиналарини 10 мартагача тўлдиришга етади.
Xiaomi компанияси ўзининг машҳур портатив насослар туркумини янгилаб, Хитой бозорида Mijia Air Пумп 3 қурилмаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ихчам ва чўнтакбоп форматдаги мазкур гаджет ўзининг юқори унумдорлиги ҳамда техник имкониятлари билан автомобил эгалари ва фаол турмуш тарзини ёқловчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод насоси кучли мотор ва диаметри 21 миллиметрли юқори аниқликдаги қуйма қотишма цилиндр билан жиҳозланган. Қурилма 150 пси (тахминан 10 атмосфера) гача босим ҳосил қилиш қобилиятига эга бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, унинг тўлдириш тезлиги аввалги авлод моделига нисбатан 25 фоизга ошган.
Кенгайтирилган автономия ва имкониятларҚурилма корпуси ичида ҳар бири 2500 мА•соат сиғимга эга иккита литий аккумулятор жамланган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 5000 мА•соатни ташкил этади. Ушбу захира автомобил шиналарини 10 мартагача, шоссе велосипеди ғилдиракларини 19 мартагача ёки 7-ўлчамдаги баскетбол тўпини нақ 80 маротаба тўлиқ тўлдиришга етарли ҳисобланади.
Насос корпусида жараённи ва жорий босимни реал вақт режимида кўрсатиб турувчи қулай экран мавжуд. Шунингдек, янги конструкциядаги хавфсизлик клапани босимни созлаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Ақлли функциялар ва хавфсизликMijia Air Пумп 3±1 пси гача аниқликдаги рақамли датчик билан таъминланган. Қурилма ёқилганда босимни автоматик равишда калибрлайди ва шу боис баланд тоғли шароитларда ҳам ўз вазифасини бехато бажаришга қодир. Фойдаланувчи керакли кўрсаткични қўлда киритиши ёки тайёр режимлардан бирини танлаши мумкин — белгиланган қийматга эришилгач, насос ўз-ўзидан тўхтайди.
Қурилманинг қўшимча афзалликларидан бири сифатида оддий ва фавқулодда СОС режимларига эга ёрқин ЛEД ёритгичининг мавжудлигини келтириш мумкин. Бу эса қоронғи вақтда ёки кутилмаган вазиятларда йўл бўйида ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…