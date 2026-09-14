Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насоси

·5·Техно
Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насоси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Air Пумп 3 Хитой бозорида тақдим этилди, бу автомобил ва велосипед эгалари учун мўлжалланган ихчам ва самарали чўнтак насосидир.
  • Ушбу янги авлод насоси 150 пси гача босим ҳосил қила олади ва аввалги моделга нисбатан 25 фоиз тезроқ тўлдириш имкониятига эга.
  • Қурилма 5000 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, у автомобил шиналарини 10 мартагача тўлдиришга етади.

Xiaomi компанияси ўзининг машҳур портатив насослар туркумини янгилаб, Хитой бозорида Mijia Air Пумп 3 қурилмаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ихчам ва чўнтакбоп форматдаги мазкур гаджет ўзининг юқори унумдорлиги ҳамда техник имкониятлари билан автомобил эгалари ва фаол турмуш тарзини ёқловчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод насоси кучли мотор ва диаметри 21 миллиметрли юқори аниқликдаги қуйма қотишма цилиндр билан жиҳозланган. Қурилма 150 пси (тахминан 10 атмосфера) гача босим ҳосил қилиш қобилиятига эга бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, унинг тўлдириш тезлиги аввалги авлод моделига нисбатан 25 фоизга ошган.

Кенгайтирилган автономия ва имкониятлар

Қурилма корпуси ичида ҳар бири 2500 мА•соат сиғимга эга иккита литий аккумулятор жамланган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 5000 мА•соатни ташкил этади. Ушбу захира автомобил шиналарини 10 мартагача, шоссе велосипеди ғилдиракларини 19 мартагача ёки 7-ўлчамдаги баскетбол тўпини нақ 80 маротаба тўлиқ тўлдиришга етарли ҳисобланади.

Насос корпусида жараённи ва жорий босимни реал вақт режимида кўрсатиб турувчи қулай экран мавжуд. Шунингдек, янги конструкциядаги хавфсизлик клапани босимни созлаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Ақлли функциялар ва хавфсизлик

Mijia Air Пумп 3±1 пси гача аниқликдаги рақамли датчик билан таъминланган. Қурилма ёқилганда босимни автоматик равишда калибрлайди ва шу боис баланд тоғли шароитларда ҳам ўз вазифасини бехато бажаришга қодир. Фойдаланувчи керакли кўрсаткични қўлда киритиши ёки тайёр режимлардан бирини танлаши мумкин — белгиланган қийматга эришилгач, насос ўз-ўзидан тўхтайди.

Қурилманинг қўшимча афзалликларидан бири сифатида оддий ва фавқулодда СОС режимларига эга ёрқин ЛEД ёритгичининг мавжудлигини келтириш мумкин. Бу эса қоронғи вақтда ёки кутилмаган вазиятларда йўл бўйида ёрдам беради.

XiaomiMijia Air Пумп 3ГаджетларАвто жиҳозларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиUgreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиБугун, 10:51Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Бугун, 09:41Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиИлон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиБугун, 08:27«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди Бугун, 08:24Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсБугун, 04:55Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиHonor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиБугун, 03:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади