Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...

·2·Саломатлик
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 117 ёшида вафот этган Мария Браняс Морера организмини ўрганиш натижасида олимлар унинг ҳужайраларида чуқур қариш белгилари билан бирга «биологик ёшлик» ва касалликлардан ҳимоя қилувчи механизмлар бир вақтда мавжудлигини аниқлади.
  • Ушбу ноёб ҳолат унинг умри давомида юрак-қон томир, саратон ёки хотира йўқолиши каби оғир хасталикларга чалинмаслигини таъминлаган.

Жаҳон тиббиёти ва генетика фанида инсониятнинг узоқ умр кўриш сирларини очиб берувчи ҳақиқий илмий кашфиёт қайд этилди. Дунёнинг нуфузли Science Daily нашри хабарига кўра, халқаро олимлар гуруҳи 117 ёшида вафот этган ва сайёрамизнинг энг кекса фуқароси мақомига эга бўлган испаниялик Мария Браньяс Морера организмини мукаммал тадқиқ қилиб, биологияда мисли кўрилмаган парадоксга дуч келди. Жозеп Каррерас номидаги Лейкемия тадқиқот институти профессори Манел Эстеллер бошчилигидаги олимлар марҳуманинг геноми, оқсиллари ва ДНК ўзгаришларини таҳлил қилганда, унинг ҳужайраларида чуқур кексалик белгилари билан бир қаторда ҳайратланарли «биологик ёшлик» ва турли касалликлардан ҳимоя қилувчи кучли механизмлар бир вақтда мавжуд бўлганини аниқлади.

Ушбу ноёб ҳолат инсоннинг 117 ёшгача ҳеч қандай юрак-қон томир, саратон ёки хотира йўқолиши каби оғир хасталикларга чалинмай яшашига имкон берган. Хўш, олимлар аёлнинг ДНКсида қандай мўъжизавий механизмларни топди, биологик ёш паспортдаги ёшдан нега анча ёш чиқди ва ушбу кашфиёт инсониятга қариш жараёнини секинлаштириш учун қандай янги умид бағишламоқда?

«Ҳужайралар эскирган, лекин ҳимоя тизими ёш»: Морера организмидаги ноодатий парадокс

Тадқиқотчилар узоқ умр кўрувчи аёлнинг ички органлари ва қон таҳлилида қарама-қарши икки жараённи кузатди:

  • Чуқур кексалик белгилари: Мария Морерада хромосомаларнинг чеккасидаги ҳимоя қисми — теломералар жуда калта бўлган; бундан ташқари, унинг иммун тизимида ва лимфоцитларида табиий қариш белгилари тўлиқ қайд этилган;

  • Биологик ёшлик омили: Бунга параллель равишда, унинг ДНК кимёвий ўзгаришлари асосида ҳисобланадиган эпигенетик ёши паспортдаги 117 ёшидан сезиларли даражада ёшроқ экани исботланди;

  • Эстеллернинг хулосаси: Профессор Манел Эстеллер ушбу ҳолатни «экстремал қарилик ва мутлақ соғлом узоқ умрнинг бир танадаги ноёб уйғунлиги» дея таърифлади.

Оғир хасталиклардан ҳимоя қилган генетик қалқон

Мария Морера умрининг охирига қадар саратон ва инсульт каби дардлардан узоқда бўлгани сабаби очиқланди:

  • Юрак ва асаб ҳимоячилари: Аёлнинг организмида юрак-қон томир тизими ва мия фаолиятини бузилишдан асровчи ўзига хос ноёб генетик вариантлар борлиги маълум бўлди;

  • Яллиғланишнинг паст даражаси: Танада сурункали яллиғланиш кўрсаткичлари ўта паст бўлган; бу эса тўқималарнинг тўсатдан ишдан чиқишини тўхтатиб турган;

  • Ичакдаги фойдали бактериялар: Унинг ичак микрофлорасида фойдали бифидобактериялар миқдори ёш одамларникидан ҳам кўпроқ бўлиб, иммунитетни ташқи омиллардан мустаҳкам ҳимоя қилган.

Узоқ умр кўриш формуласи: Олимлар нималарни тавсия этмоқда?

Гарчи тадқиқотчилар узоқ умрнинг ягона «сеҳрли рецепти» топилганини даъво қилмаса-да, муҳим омилларни қайд этишди:

  • Табиий кураш механизмлари: Олимларнинг фикрича, узоқ умр кўриш бутун организм қаримаслиги дегани эмас; балки танада қариш асоратларини нейтраллаштирувчи биологик қалқонлар фаол ишлашидир;

  • Турмуш тарзи устуворлиги: Мария Мореранинг ҳаёт йўлида соғлом ва тўғри овқатланиш, мунтазам фаол ижтимоий мулоқот, хотиржамлик ҳамда ҳар қандай зарарли одатлардан бутунлай йироқ бўлиш ҳал қилувчи ўрин тутган;

  • Келажак тиббиёти учун пойдевор: Олимлар ушбу ДНК маълумотлари орқали келажакда инсон танасидаги қариш жараёнларига сунъий равишда ижобий таъсир кўрсатиш ва қарилик хасталикларининг олдини олиш устида янги даволаш усулларини яратишни мақсад қилган.

Мария Браньяс Морера организми бўйича ўтказилган ушбу ноёб тадқиқот инсон табиати қарилик ва оғир касалликларга қарши курашиш учун ўз ички захираларига эга эканини яққол исботлаб берди.

Сизнингча, инсоннинг 100 ёшдан ошиқ соғлом яшаши кўпроқ ота-боболардан ўтувчи ноёб генетикага боғлиқми ёки инсоннинг кундалик турмуш тарзи, овқатланиши ва асабни асраши кўпроқ аҳамиятга эгами? Келажакда олимлар сунъий равишда инсон умрини 120-130 ёшгача узайтириш йўлини топишига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсониятнинг узоқ умр кўриш сирига бағишланган ушбу илмий таҳлилни барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Мария Браньяс МорераScience DailyМанел ЭстеллерЛейкемия тадқиқот институти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларКеча, 13:52«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқатКеча, 13:02Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12.09, 00:16«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...12.09, 00:00Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10.09, 08:29Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар08.09, 14:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади