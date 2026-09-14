6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади
34 ёшли ирландиялик Эймонн Кивни Истанбулдан Ирландиягача 6 805,83 километр масофани ялангоёқ босиб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. У 369 кунлик саёҳатдан сўнг, 2026 йил 7 март куни Миё округидаги туғилиб-ўсган Клерморрис шаҳрига етиб келган. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.
Кивни йўл давомида Туркия, Болгария, Руминия, Венгрия, Австрия, Германия, Франция, Англия ва Уэльс ҳудудларидан ўтган. Сафар давомида унинг оёқлари тикан, шиша синиқлари ва асфальт туфайли жароҳатланган. Бир сафар тиканли бутани олишда олган жароҳати инфекцияланиб, у бир ҳафта юришни тўхтатишга мажбур бўлган.
Бу Кивнининг ялангоёқ юриш бўйича иккинчи рекорди. У 2016 йилда Ирландия бўйлаб 2 080,14 километр масофани босиб ўтган эди. 2024 йилда поляк Павел Дуракевич 3 409,75 километр натижа билан бу рекордни янгилаган. Кивни янги натижаси билан рекордни яна ўз номига қайтарди.
Сайёҳ йўл давомида маҳаллий аҳолининг ёрдамини ҳам олган. Туркияда ит тишлаганидан сўнг қутуришга қарши эмланиш учун шифохона излаганида, бир оила унга ёрдам берган.
Кивни 2023 йилда бир ғилдиракли велосипедда Ирландияни энг тез кесиб ўтиш бўйича эркаклар рекордини ҳам ўрнатган. Ҳозир эса узоқ сафардан кейин тикланмоқда.
Изоҳлар 0
…