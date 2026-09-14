6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади

·11·Дунё
6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади

34 ёшли ирландиялик Эймонн Кивни Истанбулдан Ирландиягача 6 805,83 километр масофани ялангоёқ босиб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. У 369 кунлик саёҳатдан сўнг, 2026 йил 7 март куни Миё округидаги туғилиб-ўсган Клерморрис шаҳрига етиб келган. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.

Кивни йўл давомида Туркия, Болгария, Руминия, Венгрия, Австрия, Германия, Франция, Англия ва Уэльс ҳудудларидан ўтган. Сафар давомида унинг оёқлари тикан, шиша синиқлари ва асфальт туфайли жароҳатланган. Бир сафар тиканли бутани олишда олган жароҳати инфекцияланиб, у бир ҳафта юришни тўхтатишга мажбур бўлган.

Бу Кивнининг ялангоёқ юриш бўйича иккинчи рекорди. У 2016 йилда Ирландия бўйлаб 2 080,14 километр масофани босиб ўтган эди. 2024 йилда поляк Павел Дуракевич 3 409,75 километр натижа билан бу рекордни янгилаган. Кивни янги натижаси билан рекордни яна ўз номига қайтарди.

Ryukzakli erkak "Kasten" belgisi yonida ochiq havoda yalangoyoq oyog‘ini ko‘rsatmoqda.

Сайёҳ йўл давомида маҳаллий аҳолининг ёрдамини ҳам олган. Туркияда ит тишлаганидан сўнг қутуришга қарши эмланиш учун шифохона излаганида, бир оила унга ёрдам берган.

Кивни 2023 йилда бир ғилдиракли велосипедда Ирландияни энг тез кесиб ўтиш бўйича эркаклар рекордини ҳам ўрнатган. Ҳозир эса узоқ сафардан кейин тикланмоқда.

Эймон КивниГиннес рекордиИстанбулдан Ирландиягача йўлПавел Дуракевич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиБугун, 21:15Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиБугун, 20:41Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиБугун, 17:17Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиБугун, 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди