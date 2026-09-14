Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этди

·6·Техно
Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси 3D юзни таниш ва кафт веналарини аниқлаш каби илғор биометрик хусусиятларга эга бўлган, 12 хил очиш усулини тақдим этувчи Xiaomi Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини тақдим этди.
  • Ушбу қулф 2K пикселлар сонидаги кенг бурчакли камерага, тунги кўриш режимига ва 5 дюймли ички экранга эга бўлиб, сунъий интеллект ёрдамида ташқи воқеаларни кузатади ва хавфсизликни таъминлайди.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси хавфсизлик ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган янги Xiaomi Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма дастлабки буюртмалар учун Хитой бозорида тақдим этилган бўлиб, унинг нархи 3529 юанни ташкил қилади ва у илғор биометрик хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илғор хавфсизлик ва 12 хил очиш усули

Янги ақлли қулф фойдаланувчиларга эшикни очиш учун нақд 12 хил усулни тақдим этади. Уларнинг орасида энг эътиборга моликлари 3D форматдаги юзни таниш технологияси ҳамда кафт веналарини аниқлаш тизимидир. Юзни таниш тизими бўйи 1,2 метрдан 2 метргача бўлган кишиларни осонгина аниқлай олади ва қулфни тахминан 1 сония ичида очади. Кафт веналарини сканерлаш функцияси эса фойдаланувчини 10-20 сантиметр масофадан туриб таний олади.

Қурилманинг ташқи панели акс эттирмайдиган махсус қоплама ва ҳалқасимон ЛEД ёритгич билан жиҳозланган. Шунингдек, у ёруғлик паст бўлган шароитда ҳам аниқ тасвир берувчи динамик тунги кўриш режимига эга бўлиб, ўта кенг, нақ 192 даражали кўриш бурчагига эга 2K пикселлар сонидаги камерага эга.

Сунъий интеллект ва узоқ муддатли автономлик

Эшикнинг ички қисмида ташқарида содир бўлаётган воқеаларни назорат қилиш учун қулай 5 дюймли экран ўрнатилган. Сунъий интеллект технологияси инсонларни бошқа объектлардан фарқлаш, келган посилкаларни аниқлаш, шунингдек, эшик тўлиқ ёпилмагани ёки уни бузиб киришга уриниш ҳолатларини дарҳол сезиш имконини беради. Қулф бошқа смарт-уй экотизимидаги қурилмалар билан ҳам бемалол алоқага киришади.

Аккумулятор қуввати масаласига келсак, қурилма иккита 8000 мА•соат сиғимли батарея билан таъминланган бўлиб, улар 11 ойгача узлуксиз ишлашни таъминлайди. Батарея қуввати 10 фоиздан камайиб кетганда, қулф автоматик равишда тежамкор режимга ўтади ва асосий очиш функцияларини яна 2,5 ой давомида сақлаб қолади.

XiaomiСмарт Локк 5 MaxАқлли қулфТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиSamsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиБугун, 17:55Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфHuawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфБугун, 17:24Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади