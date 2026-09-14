Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси 3D юзни таниш ва кафт веналарини аниқлаш каби илғор биометрик хусусиятларга эга бўлган, 12 хил очиш усулини тақдим этувчи Xiaomi Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини тақдим этди.
- Ушбу қулф 2K пикселлар сонидаги кенг бурчакли камерага, тунги кўриш режимига ва 5 дюймли ички экранга эга бўлиб, сунъий интеллект ёрдамида ташқи воқеаларни кузатади ва хавфсизликни таъминлайди.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компанияси хавфсизлик ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган янги Xiaomi Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма дастлабки буюртмалар учун Хитой бозорида тақдим этилган бўлиб, унинг нархи 3529 юанни ташкил қилади ва у илғор биометрик хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илғор хавфсизлик ва 12 хил очиш усулиЯнги ақлли қулф фойдаланувчиларга эшикни очиш учун нақд 12 хил усулни тақдим этади. Уларнинг орасида энг эътиборга моликлари 3D форматдаги юзни таниш технологияси ҳамда кафт веналарини аниқлаш тизимидир. Юзни таниш тизими бўйи 1,2 метрдан 2 метргача бўлган кишиларни осонгина аниқлай олади ва қулфни тахминан 1 сония ичида очади. Кафт веналарини сканерлаш функцияси эса фойдаланувчини 10-20 сантиметр масофадан туриб таний олади.
Қурилманинг ташқи панели акс эттирмайдиган махсус қоплама ва ҳалқасимон ЛEД ёритгич билан жиҳозланган. Шунингдек, у ёруғлик паст бўлган шароитда ҳам аниқ тасвир берувчи динамик тунги кўриш режимига эга бўлиб, ўта кенг, нақ 192 даражали кўриш бурчагига эга 2K пикселлар сонидаги камерага эга.
Сунъий интеллект ва узоқ муддатли автономликЭшикнинг ички қисмида ташқарида содир бўлаётган воқеаларни назорат қилиш учун қулай 5 дюймли экран ўрнатилган. Сунъий интеллект технологияси инсонларни бошқа объектлардан фарқлаш, келган посилкаларни аниқлаш, шунингдек, эшик тўлиқ ёпилмагани ёки уни бузиб киришга уриниш ҳолатларини дарҳол сезиш имконини беради. Қулф бошқа смарт-уй экотизимидаги қурилмалар билан ҳам бемалол алоқага киришади.
Аккумулятор қуввати масаласига келсак, қурилма иккита 8000 мА•соат сиғимли батарея билан таъминланган бўлиб, улар 11 ойгача узлуксиз ишлашни таъминлайди. Батарея қуввати 10 фоиздан камайиб кетганда, қулф автоматик равишда тежамкор режимга ўтади ва асосий очиш функцияларини яна 2,5 ой давомида сақлаб қолади.
Изоҳлар 0
…