Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)

·0·Дунё
Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)

Кенгуру болаларининг онасининг халтасида ривожланиши билан боғлиқ жуда қизиқ фактлар бор. Булар:

  • Кенгуру боласи жуда кичик туғилади. У туғилган пайтда тахминан желе ловиясидек бўлади. Кўзи очилмаган, жуни ҳам бўлмайди. Шунга қарамай, у олдинги оёқлари ёрдамида онасининг қорнидаги жунларини ушлаб, юқорига қараб ҳаракатланади ва халтасига етиб боради.

  • Бола халтага киргач, махсус сўрғичга ёпишиб олади. У шунчаки халтада ётмайди — ривожланишининг муҳим қисмини айнан шу ерда давом эттиради ва она сутидан озиқланади.

  • Халтадан чиқиб кетганидан кейин ҳам бола онасига қайтиб туради. Масалан, қизил кенгуру боласи тахминан 8 ойлигигача хавф туғилганда халтага яшириниши мумкин. Халтани бутунлай тарк этганидан кейин ҳам бир муддат она сутидан озиқланишда давом этади.

  • Онанинг сути боланинг ёшига қараб ўзгаради. Кенгуру ва айрим бошқа халтали ҳайвонларда она бир вақтнинг ўзида турли ёшдаги болаларини боқиши мумкин ва улар учун турли таркибдаги сут ишлаб чиқаради.

  • Энг ҳайратланарлиси — она кенгуру ҳомиладорликни “пауза” қилиши мумкин. Аввалги боласи халтани тарк этмагунча, бачадондаги янги эмбрионнинг ривожланиши вақтинча тўхтатилади. Бу ҳодиса эмбрионал диапауза деб аталади.

  • Кенгуру боласи туғилгандан кейинги ривожланишининг катта қисмини халтада ўтказади. Масалан, ғарбий кулранг кенгуру боласи тахминан 8,5 ойгача халтада озиқланади, кейин ташқарига чиқа бошлайди ва ундан кейин ҳам сут ичишда давом этади.

  • Халта оддий “чўнтак” эмас. У болани иссиқ тутади, ҳимоя қилади ва озиқланиши учун шароит яратади. Шу сабабли у кенгуру боласининг ривожланишидаги муҳим босқич ҳисобланади.

кенгурухалтаэмбрионал диапаузасути
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиБугун, 17:17Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиБугун, 13:40БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБугун, 13:30Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаБугун, 12:27Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Бугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди