Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)
Кенгуру болаларининг онасининг халтасида ривожланиши билан боғлиқ жуда қизиқ фактлар бор. Булар:
Кенгуру боласи жуда кичик туғилади. У туғилган пайтда тахминан желе ловиясидек бўлади. Кўзи очилмаган, жуни ҳам бўлмайди. Шунга қарамай, у олдинги оёқлари ёрдамида онасининг қорнидаги жунларини ушлаб, юқорига қараб ҳаракатланади ва халтасига етиб боради.
Бола халтага киргач, махсус сўрғичга ёпишиб олади. У шунчаки халтада ётмайди — ривожланишининг муҳим қисмини айнан шу ерда давом эттиради ва она сутидан озиқланади.
Халтадан чиқиб кетганидан кейин ҳам бола онасига қайтиб туради. Масалан, қизил кенгуру боласи тахминан 8 ойлигигача хавф туғилганда халтага яшириниши мумкин. Халтани бутунлай тарк этганидан кейин ҳам бир муддат она сутидан озиқланишда давом этади.
Онанинг сути боланинг ёшига қараб ўзгаради. Кенгуру ва айрим бошқа халтали ҳайвонларда она бир вақтнинг ўзида турли ёшдаги болаларини боқиши мумкин ва улар учун турли таркибдаги сут ишлаб чиқаради.
Энг ҳайратланарлиси — она кенгуру ҳомиладорликни “пауза” қилиши мумкин. Аввалги боласи халтани тарк этмагунча, бачадондаги янги эмбрионнинг ривожланиши вақтинча тўхтатилади. Бу ҳодиса эмбрионал диапауза деб аталади.
Кенгуру боласи туғилгандан кейинги ривожланишининг катта қисмини халтада ўтказади. Масалан, ғарбий кулранг кенгуру боласи тахминан 8,5 ойгача халтада озиқланади, кейин ташқарига чиқа бошлайди ва ундан кейин ҳам сут ичишда давом этади.
Халта оддий “чўнтак” эмас. У болани иссиқ тутади, ҳимоя қилади ва озиқланиши учун шароит яратади. Шу сабабли у кенгуру боласининг ривожланишидаги муҳим босқич ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…