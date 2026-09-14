Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Литванинг Каунас шаҳрида жума намози вақтида масжид олдига тахминан 100 нафар байкер тўпланиб, мотоциклларининг шовқини, баланд мусиқа ва миллатчилик руҳидаги ҳайқириқлар остида тўнғиз бошини ташлаб кетди.
- Мусулмон жамоаси сабр-матонат кўрсатиб, жисмоний тўқнашувга йўл қўймади, бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари бу ҳаракатни маъмурий қоидабузарлик деб баҳолаб, айбдорларга 30 дан 150 еврогача жарима қўлламоқда.
Европа Иттифоқи ҳудудида диний бағрикенглик ва маданий муроса масаласида яна бир хавотирли, жамоатчиликни ларзага солувчи воқеа содир бўлди. Литванинг иккинчи йирик шаҳри ҳисобланган Каунасда маҳаллий байкерлар гуруҳи мусулмонларнинг муқаддас жума намози пайтида тарихий масжид биноси олдида оммавий фитна ва намойишкорона ҳақоратли ҳаракатни амалга оширди.
Литва миллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, кундузги соат 12:30 атрофида масжид атрофига минтақавий мото клубларнинг қарийб 100 нафар аъзоси оғир мотоциклларда ёпирилиб келган. Моторларнинг шовқини, баланд мусиқа ва миллатчилик руҳидаги ҳайқириқлар остида байкерлардан бири ислом олами учун очиқ ҳақорат ҳисобланган чўчқа (тўнғиз) бошини масжид ҳудудига олиб келиб ташлаган.
Шунга қарамай, ибодат қилаётган мусулмон жамоаси мислсиз сабр-матонат ва вазминлик кўрсатиб, ҳеч қандай жисмоний тўқнашувга йўл қўймади. Ҳуқуқ-тартибот идоралари эса ушбу даҳшатли диний ҳақоратни оддий маъмурий қоидабузарлик сифатида баҳолаб, айбдорларга бор-йўғи 30 дан 150 еврогача бўлган арзимас жарима қўллаш билан чекланмоқда.
Хўш, XIV-асрдан буён ушбу заминда яшаб келаётган мусулмонларга қарши маҳаллий радикалларнинг бундай адовати ортида нима ётибди, полициянинг суст муносабати жамиятда қандай эътирозларга сабаб бўлди ва Европа марказида исломофобия кайфияти қай даражага етди?
Шовқин, ҳайқириқ ва тўнғиз боши: Каунасдаги таҳқирли «акция» тафсилотлари
Жума ибодати чоғида уюштирилган фитнанинг бориши ва шов-шувли тафсилотлари:
Масжидни қуршаб олган 100 байкер: Кундузги соат 12:30 атрофида Каунас вилояти байкерлар ҳамжамиятининг юзга яқин вакили тўғридан-тўғри шаҳар масжиди биноси олдига тўпланди;
Қасддан яратилган тартибсизлик: Мотоциклчилар намозхонларнинг диққатини бузиш ва қўрқитиш мақсадида двигателларни юқори овозда гуриллатиб, карнайлардан баланд мусиқа янгратди ҳамда «Литва» деб бақириб шиорлар айтди;
Очиқ таҳқир ва фитна: Ҳаракатларнинг кульминацияси сифатида байкерлардан бири оломон олдида мусулмонлар учун қаттиқ ҳақорат саналган тўнғиз бошини масжид остонасига олиб келиб қўйди.
Мусулмонларнинг юксак матонати ва полициянинг енгил жазоси
Провокация кутилган зўравонлик тўқнашувига айланмади:
«Аллоҳу Акбар» нидоси ва мутлақ вазминлик: Масжид ичида ва ҳовлисида бўлган намозхонлар радикалларнинг очиқ провокациясига жисмоний куч ёки тажовуз билан жавоб қайтармади; одамлар фақатгина «Аллоҳу Акбар» такбирини айтиб, ибодатларини хотиржам давом эттирди;
Қон тўкилишига йўл қўйилмади: Маҳаллий мусулмонларнинг совуққонлиги туфайли икки гуруҳ ўртасида ҳеч қандай оммавий муштлашув ва қонли тўқнашув содир бўлмади;
Бор-йўғи 30-150 евролик жарима: Полиция воқеа юзасидан жиноий иш қўзғатиш ўрнига, бу ҳаракатни очиқ тадбирларни ташкил этиш тартибини бузиш деб малакалади ва байкерларга атиги 30 дан 150 еврогача маъмурий жарима хавф солиб турибди.
XIV-асрдан бошланган тарих ва янги миграция фонидаги нафрат
Литвадаги мазкур воқеа чуқур тарихий ва ижтимоий илдизларга эга:
Етти асрлик мерос: Мусулмонлар (асосан татар жамоалари) Литва ҳудудида, хусусан Каунас шаҳрида XIV-асрдан — Буюк Витовт давридан буён тинч-тотув, маҳаллий аҳоли билан бирга яшаб келади ва мамлакат давлатчилигига хизмат қилиб келган;
Радикалларнинг баҳонаси: Сўнгги йилларда мамлакатга, жумладан мусулмон шарқидан келаётган янги мигрантлар оқимининг кўпайиши маҳаллий ўнг қанот радикал гуруҳларнинг ғазабини қўзғатмоқда;
Диний низо хавфи: Мутахассисларнинг фикрича, тарихий ва қонуний мусулмон жамоасига нисбатан қилинаётган бундай таҳқирли ҳужумлар жазосиз қолдирилса, бу минтақада динлараро нафрат ва хавфли низоларни янада алангалатиши мумкин.
Каунасдаги масжид олдида содир бўлган ушбу воқеа Европа қонунчилиги ва ҳуқуқ-тартибот тизими муқаддас қадриятларни ҳимоя қилишда қанчалик ожиз ва иккиюзламачи бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, жума намози пайтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетган байкерларга атиги 30–150 евролик жарима қўлланилиши адолатданми ёки бу очиқдан-очиқ диний нафрат жинояти сифатида қаттиқ жазоланиши шартмиди? Мусулмонларнинг бундай оғир вазиятда вазминлик сақлаганига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европадаги диний бағрикенгликка оид ушбу шов-шувли воқеа таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…