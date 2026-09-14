Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайди
Осиё клублар футболида йилнинг энг интиқлик билан кутилган мусобақаси — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг янги мавсуми старт олмоқда. Бугун, 14 сентябрь куни Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси қитъанинг энг муҳим турниридаги юришини сафарда, Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида бошлайди. Ўзбек клубининг илк рақиби шунчаки гранд эмас, балки ушбу нуфузли мусобақанинг амалдаги ва кетма-кет икки карра ғолиби ҳисобланган машҳур «Ал Аҳли» жамоасидир. 62 мингдан зиёд ишқибозни бағрига сиғдира оладиган улкан «Алинма» аренасида кечадиган бу тўқнашув тошкентликлар учун ҳақиқий маҳорат ва ирода имтиҳонига айланади.
Рақиб сафида Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тоунидан тортиб, таниқли посбон Эдуард Менди, бразилиялик Галено ва португалиялик Франсишку Тринкаугача бўлган бутун бошли юлдузлар армияси жамланган. Хўш, нидерландиялик Марино Пушич бошқарувидаги Жидда «қироллик клуби» нимаси билан хавфли, икки жамоанинг тарихий ўзаро тўқнашувлари қандай натижа билан тугаган ва «шерлар» Тошкент вақти билан соат 23:15 да бошланадиган бу даҳшатли жангда сенсация қайд эта оладими?
89 йиллик тарих ва қитъа рекорди: «Ал Аҳли»нинг кучи нимада?
Саудия грандининг Осиё майдонларидаги гегемонлиги тафсилотлари:
Шонли тарих ва лақаблар: 1937 йилда ташкил этилган ушбу 89 йиллик тарихга эга жамоа мухлислар ўртасида «Қироллик клуби» («Ал Малаки») ҳамда «Халқ клуби» («Нади Ал Умма») номлари билан улуғланади;
Кетма-кет икки марта чемпионлик: Жиддаликлар 2024/2025 йилги мавсум финалида Япониянинг «Кавасаки Фронтале» жамоасини 2:0 ҳисобида енгиб, ўз тарихида илк бор Осиё тахтига чиққан бўлса, 2025/2026 йилги мавсумда ҳам Япониянинг «Мачида Зелвия» клубини қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида енгиб, чемпионлик унвонини сақлаб қолди;
Тарихий рекорд: «Ал Аҳли» 2004 ва 2005 йилларда ҳамшаҳри «Ал Иттиҳод» кўрсатган натижадан буён Осиёнинг бош клублар турнирида кетма-кет икки бор зафар қучган илк жамоа сифатида тарихга кирди;
Улкан стадион омили: Ўйин «Қирол Абдуллоҳ Спорт Сити» мажмуасида жойлашган, 62 мингдан зиёд томошабинга мўлжалланган салобатли «Алинма» стадионида бўлиб ўтади.
Марино Пушич ва янгиланган юлдузлар легиони
Жидда жамоасининг мураббийлар штаби ва трансфер бозоридаги сакраши:
Европа чемпионлигини кўрган устоз: Жамоани 2026 йилнинг августидан буён Донецкнинг «Шахтёр» клуби билан Украинада олтин дублга эришган ҳамда «Фейеноорд» штабида Нидерландия чемпиони бўлган 55 ёшли мутахассис Марино Пушич бошқармоқда;
Жаҳон юлдузлари сафда: Дарвозани Сенегал термаси ва «Челси»нинг собиқ посбони Эдуард Менди қўриқламоқда, ҳимоя марказида бразилиялик Рожер Ибанес ва Туркия миллий жамоаси вакили Мерих Демирал ҳаракат қилади, ҳужумда эса Англия термасида тўп сурган Айвен Тоуни ва бразилиялик Галено асосий хавф ҳисобланади;
Ёзги катта алмашинувлар: Риёд Маҳрез ва Франк Кессие клубдан кетган бўлса-да, уларнинг ўрнига Португалия термаси ҳужумчиси Франсишку Тринкау, Арманистон етакчиси Эдуард Сперцян ҳамда украиналик иқтидор Артём Бондаренко таркибга жалб қилинди;
Миллий терма асоси: Маҳаллий футболчилардан Али Мажраши, Зиёд Ал Жоҳани, финал қаҳрамони Фирас Ал Бурайкан, Закария Ҳавсави, Солиҳ Абу Аш Шамат ҳамда янги ҳужумчи Абдуллоҳ Радиф Саудия Арабистони термасининг асосий ўзаги саналади.
Тарихдаги мутлақ тенглик ва 23:15 даги катта жанг
«Пахтакор» Саудия гигантига қарши ҳеч қачон бўш келмаган:
Ўзаро ўйинлардаги мувозанат: Томонлар шу вақтга қадар расмий халқаро майдонларда 4 бор куч синашган бўлиб, унда тўлиқ тенглик кузатилмоқда: 2 марта «Пахтакор» ғалаба қозонган бўлса, 2 бор «Ал Аҳли» устун келган;
Ҳимоя ва қарши ҳужум синови: Тошкент клуби учун бугун дунё даражасидаги рақиб ҳужумчиларига қарши мардонавор ҳимояланиш ва тезкор ҳужумларда вазиятлардан унумли фойдаланиш ҳал қилувчи омил бўлади;
Ўйин вақти: Элит Осиё Чемпионлар Лигаси 1-туридан ўрин олган мазкур катта баҳс бугун, 14 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:15 да Жиддада бошланади.
«Пахтакор»нинг қитъанинг амалдаги чемпиони саройига қиладиган ушбу сафари нафақат пойтахт клуби, балки бутун ўзбек клублар футболининг Осиёдаги мавқейини белгилаб берувчи шиддатли синов бўлиши шубҳасиздир.
Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Жиддадаги даҳшатли 62 минг мухлис қаршисида юлдузларга тўла «Ал Аҳли»га муносиб қаршилик кўрсатиб, сафардан очко билан қайта оладими? Бугунги тўқнашув учун сизнинг тахминингиз қандай ва «шерлар» рақибнинг қайси футболчисини зарарсизлантириши шарт? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи шаъни ҳимоя қилинадиган ушбу муҳим ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Пахтакор» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…