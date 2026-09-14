Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайди

·2·Спорт
Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайди

Осиё клублар футболида йилнинг энг интиқлик билан кутилган мусобақаси — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг янги мавсуми старт олмоқда. Бугун, 14 сентябрь куни Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси қитъанинг энг муҳим турниридаги юришини сафарда, Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида бошлайди. Ўзбек клубининг илк рақиби шунчаки гранд эмас, балки ушбу нуфузли мусобақанинг амалдаги ва кетма-кет икки карра ғолиби ҳисобланган машҳур «Ал Аҳли» жамоасидир. 62 мингдан зиёд ишқибозни бағрига сиғдира оладиган улкан «Алинма» аренасида кечадиган бу тўқнашув тошкентликлар учун ҳақиқий маҳорат ва ирода имтиҳонига айланади.

Рақиб сафида Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тоунидан тортиб, таниқли посбон Эдуард Менди, бразилиялик Галено ва португалиялик Франсишку Тринкаугача бўлган бутун бошли юлдузлар армияси жамланган. Хўш, нидерландиялик Марино Пушич бошқарувидаги Жидда «қироллик клуби» нимаси билан хавфли, икки жамоанинг тарихий ўзаро тўқнашувлари қандай натижа билан тугаган ва «шерлар» Тошкент вақти билан соат 23:15 да бошланадиган бу даҳшатли жангда сенсация қайд эта оладими?

89 йиллик тарих ва қитъа рекорди: «Ал Аҳли»нинг кучи нимада?

Саудия грандининг Осиё майдонларидаги гегемонлиги тафсилотлари:

  • Шонли тарих ва лақаблар: 1937 йилда ташкил этилган ушбу 89 йиллик тарихга эга жамоа мухлислар ўртасида «Қироллик клуби» («Ал Малаки») ҳамда «Халқ клуби» («Нади Ал Умма») номлари билан улуғланади;

  • Кетма-кет икки марта чемпионлик: Жиддаликлар 2024/2025 йилги мавсум финалида Япониянинг «Кавасаки Фронтале» жамоасини 2:0 ҳисобида енгиб, ўз тарихида илк бор Осиё тахтига чиққан бўлса, 2025/2026 йилги мавсумда ҳам Япониянинг «Мачида Зелвия» клубини қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида енгиб, чемпионлик унвонини сақлаб қолди;

  • Тарихий рекорд: «Ал Аҳли» 2004 ва 2005 йилларда ҳамшаҳри «Ал Иттиҳод» кўрсатган натижадан буён Осиёнинг бош клублар турнирида кетма-кет икки бор зафар қучган илк жамоа сифатида тарихга кирди;

  • Улкан стадион омили: Ўйин «Қирол Абдуллоҳ Спорт Сити» мажмуасида жойлашган, 62 мингдан зиёд томошабинга мўлжалланган салобатли «Алинма» стадионида бўлиб ўтади.

Марино Пушич ва янгиланган юлдузлар легиони

Жидда жамоасининг мураббийлар штаби ва трансфер бозоридаги сакраши:

  • Европа чемпионлигини кўрган устоз: Жамоани 2026 йилнинг августидан буён Донецкнинг «Шахтёр» клуби билан Украинада олтин дублга эришган ҳамда «Фейеноорд» штабида Нидерландия чемпиони бўлган 55 ёшли мутахассис Марино Пушич бошқармоқда;

  • Жаҳон юлдузлари сафда: Дарвозани Сенегал термаси ва «Челси»нинг собиқ посбони Эдуард Менди қўриқламоқда, ҳимоя марказида бразилиялик Рожер Ибанес ва Туркия миллий жамоаси вакили Мерих Демирал ҳаракат қилади, ҳужумда эса Англия термасида тўп сурган Айвен Тоуни ва бразилиялик Галено асосий хавф ҳисобланади;

  • Ёзги катта алмашинувлар: Риёд Маҳрез ва Франк Кессие клубдан кетган бўлса-да, уларнинг ўрнига Португалия термаси ҳужумчиси Франсишку Тринкау, Арманистон етакчиси Эдуард Сперцян ҳамда украиналик иқтидор Артём Бондаренко таркибга жалб қилинди;

  • Миллий терма асоси: Маҳаллий футболчилардан Али Мажраши, Зиёд Ал Жоҳани, финал қаҳрамони Фирас Ал Бурайкан, Закария Ҳавсави, Солиҳ Абу Аш Шамат ҳамда янги ҳужумчи Абдуллоҳ Радиф Саудия Арабистони термасининг асосий ўзаги саналади.

Тарихдаги мутлақ тенглик ва 23:15 даги катта жанг

«Пахтакор» Саудия гигантига қарши ҳеч қачон бўш келмаган:

  • Ўзаро ўйинлардаги мувозанат: Томонлар шу вақтга қадар расмий халқаро майдонларда 4 бор куч синашган бўлиб, унда тўлиқ тенглик кузатилмоқда: 2 марта «Пахтакор» ғалаба қозонган бўлса, 2 бор «Ал Аҳли» устун келган;

  • Ҳимоя ва қарши ҳужум синови: Тошкент клуби учун бугун дунё даражасидаги рақиб ҳужумчиларига қарши мардонавор ҳимояланиш ва тезкор ҳужумларда вазиятлардан унумли фойдаланиш ҳал қилувчи омил бўлади;

  • Ўйин вақти: Элит Осиё Чемпионлар Лигаси 1-туридан ўрин олган мазкур катта баҳс бугун, 14 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:15 да Жиддада бошланади.

«Пахтакор»нинг қитъанинг амалдаги чемпиони саройига қиладиган ушбу сафари нафақат пойтахт клуби, балки бутун ўзбек клублар футболининг Осиёдаги мавқейини белгилаб берувчи шиддатли синов бўлиши шубҳасиздир.

Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси Жиддадаги даҳшатли 62 минг мухлис қаршисида юлдузларга тўла «Ал Аҳли»га муносиб қаршилик кўрсатиб, сафардан очко билан қайта оладими? Бугунги тўқнашув учун сизнинг тахминингиз қандай ва «шерлар» рақибнинг қайси футболчисини зарарсизлантириши шарт? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи шаъни ҳимоя қилинадиган ушбу муҳим ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Пахтакор» мухлисларига улашинг!

ПахтакорАл АҳлиЭлит Осиё Чемпионлар ЛигиЖидда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 18:21Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиБугун, 17:51«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььо Галярдо бошқаради«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььо Галярдо бошқарадиБугун, 17:28Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Бугун, 17:21Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиГус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 17:17Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?