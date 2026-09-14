Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгаллади
Хитойда олимларнинг портретларини шаҳарлардаги энг кўзга кўринган реклама майдонларига жойлаштириш ташаббуси кенг тарқалмоқда.
Бу шунчаки интернетда тарқалган уйдирма эмас. 2026 йил август ойидан бошлаб Шаньдун провинциясининг Хэцзэ ва Цзибо каби шаҳарларида савдо марказларининг ташқи экранларидаги тижорий рекламалар ўрнига машҳур хитойлик олимларнинг улкан портретлари намойиш этила бошланган. Кейинчалик шунга ўхшаш ташаббуслар бошқа ҳудудларда, жумладан Аньхой, Ички Мўғулистон ва Хэнань провинцияларида ҳам кузатилган. Бу ҳақда Хитой Фан ва техника ассоциацияси хабар берди.
Чжэнчжоу шаҳридаги айрим метро бекатларида ҳам реклама жойлари хитойлик олимларнинг портретлари ва улар ҳақидаги маълумотларга ажратилган. Улар орасида ракета ва космик дастурлар ривожига катта ҳисса қўшган Сян Сюэсэнь, ядро физикаси олими Дэн Цзясянь, агроном Юань Лунпин ҳамда Нобель мукофоти совриндори Ту Юю каби олимлар бор.
2026 йил сентябрида Хитой Фан ва техника ассоциацияси ҳам мамлакатнинг турли шаҳарларида олимлар портретлари йирик жамоат экранлари ва транспорт инфратузилмасида намойиш этилаётганини маълум қилди. Ташаббус доирасида Цзинань шаҳридаги метро линиялари, аэропортлар ва темирйўл вокзалларидаги экранлардан ҳам фойдаланилаётгани қайд этилган.
Мазкур кампаниянинг асосий мақсади олимларнинг жамиятдаги ўрнини кўрсатиш ва илм-фанга қизиқишни тарғиб қилиш экани таъкидланмоқда. Шу тариқа илгари асосан тижорий маҳсулотлар ёки машҳур шахслар рекламасига ажратилган кўзга кўринган жойларда илм-фан намояндалари пайдо бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…