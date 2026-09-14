Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгаллади

·7·Дунё
Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгаллади

Хитойда олимларнинг портретларини шаҳарлардаги энг кўзга кўринган реклама майдонларига жойлаштириш ташаббуси кенг тарқалмоқда.

Бу шунчаки интернетда тарқалган уйдирма эмас. 2026 йил август ойидан бошлаб Шаньдун провинциясининг Хэцзэ ва Цзибо каби шаҳарларида савдо марказларининг ташқи экранларидаги тижорий рекламалар ўрнига машҳур хитойлик олимларнинг улкан портретлари намойиш этила бошланган. Кейинчалик шунга ўхшаш ташаббуслар бошқа ҳудудларда, жумладан Аньхой, Ички Мўғулистон ва Хэнань провинцияларида ҳам кузатилган. Бу ҳақда Хитой Фан ва техника ассоциацияси хабар берди.

Чжэнчжоу шаҳридаги айрим метро бекатларида ҳам реклама жойлари хитойлик олимларнинг портретлари ва улар ҳақидаги маълумотларга ажратилган. Улар орасида ракета ва космик дастурлар ривожига катта ҳисса қўшган Сян Сюэсэнь, ядро физикаси олими Дэн Цзясянь, агроном Юань Лунпин ҳамда Нобель мукофоти совриндори Ту Юю каби олимлар бор.

2026 йил сентябрида Хитой Фан ва техника ассоциацияси ҳам мамлакатнинг турли шаҳарларида олимлар портретлари йирик жамоат экранлари ва транспорт инфратузилмасида намойиш этилаётганини маълум қилди. Ташаббус доирасида Цзинань шаҳридаги метро линиялари, аэропортлар ва темирйўл вокзалларидаги экранлардан ҳам фойдаланилаётгани қайд этилган.

Мазкур кампаниянинг асосий мақсади олимларнинг жамиятдаги ўрнини кўрсатиш ва илм-фанга қизиқишни тарғиб қилиш экани таъкидланмоқда. Шу тариқа илгари асосан тижорий маҳсулотлар ёки машҳур шахслар рекламасига ажратилган кўзга кўринган жойларда илм-фан намояндалари пайдо бўлмоқда.

Хитой Фан ва техника ассоциациясиСян СюэсэньТу ЮюШаньдун провинцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиБугун, 20:41Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиБугун, 17:17Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиБугун, 13:40БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди