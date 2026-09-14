Санкт-Петербургда Майкл Жексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)

·8·Дунё
Санкт-Петербургда Майкл Жексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)

Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида Майкл Жексонга тақлид қилиб чиқиш қилаётган артист билан саҳнада кутилмаган ҳодиса юз берди.

Маълум бўлишича, артист қўшиқ ижро этаётган пайтда саҳна четида овоз ускуналари ўрнатилган катта конструкция қулаб, унинг бошига урилган. Зарба оқибатида артист ерга йиқилган. Атрофдагилар эса дарҳол унинг ёнига югуриб келиб, ёрдам кўрсатган.

Ҳодиса Санкт-Петербургдаги Василевский оролидаги Смоленка яхталар порти ҳудудидаги ресторанда юз бергани хабар қилинди. Воқеа акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.

Ҳозирча артистнинг жароҳатлари ва соғлиғи ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Майкл ЖексонСанкт-ПетербургВасилевский ороСмоленка яхталар порти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгиладиБугун, 21:33Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиБугун, 21:15Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиБугун, 20:41Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиБугун, 17:17Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди