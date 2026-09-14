Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди

·0·Дунё
Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди

Россиянинг Кабардин-Балқар Республикаси пойтахти Нальчик шаҳрида собиқ раҳбар ва миллиардер Арсен Каноковнинг 24 ёшли ўғли Альбертнинг тўйи бўлиб ўтди. У севгилиси Лилия билан оила қурди.

Оммавий ахборот воситалари ҳисоб-китобига кўра, тантанали маросимни ўтказиш учун 100 миллион рублдан ортиқ, яъни қарийб 1,2 миллион доллар сарфланган.

Тўйга жами 620 нафар меҳмон таклиф этилган. Катта тантана учун қарийб 2 минг квадрат метр майдонни эгаллаган «Rida» резиденцияси ижарага олинган. Меҳмонлар сони кўплиги сабабли ҳудудга қўшимча махсус чодир ҳам ўрнатилган.

Тўй харажатларининг салмоқли қисми безакларга сарфланган. Тирик гуллар ва узунлиги 40 метр бўлган йўлакни безаш учун қарийб 50 миллион рубл ажратилгани айтилмоқда.

To'y kiyimlaridagi kelin va kuyov oq-qora fonda jilmayib turibdi.

Элит ичимликлар ҳам киритилган ресторан менюси нархи 8 миллион рублдан ошган. Ҳар бир столга алоҳида официант бириктирилган VIP хизмат учун эса яна 2 миллион рубл сарфланган.

Тантанадаги мусиқий дастур ҳам анча қимматга тушган. Кеча давомида Navai, Anna Asti ва Magamet каби машҳур санъаткорлар саҳнага чиққан. Уларнинг тўйдаги иштироки умумий ҳисобда 20 миллион рублдан зиёд баҳоланган.

Дабдабали маросимда аёл меҳмонларга Dolce & Gabbana брендининг тўпламлари совға қилинган. Тўй эса катта мушакбозлик ва бир неча қаватли улкан торт билан якунланган.

Миллиардер оиласи ташкил этган ушбу тантана ўзининг кўлами ва сарфланган маблағи билан ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотган.

Арсен КаноковНалчикRida резиденциясиDolce & Gabbana
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиБугун, 13:40БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБугун, 13:30Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаБугун, 12:27Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Бугун, 11:52Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиТўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиБугун, 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди