Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади
Жаҳон шахмати тарихида мисли кўрилмаган ва бутун сайёра ақл-идрок ихлосмандларининг нигоҳини қаратадиган буюк воқеликнинг расмий тафсилотлари очиқланди. Халқаро шахмат федерацияси — ФИДЕ амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ҳамда даъвогар, Ўзбекистон фарзанди Жавоҳир Синдаров ўртасидаги жаҳон тожи учун кечадиган олий беллашувнинг регламенти, аниқ тақвими, ўтказилиш маскани ва умумий мукофот жамғармасини расман тасдиқлади. Ушбу нуфузли қарама-қаршилик 2026 йилнинг 22 ноябридан 13 декабрига қадар Швейцариянинг сўлим Женева шаҳридаги Мартин Бодмер жамғармаси музейида бўлиб ўтади ва ушбу воқеа шахмат бўйича жаҳон чемпионати финал баҳсларини нақ 2004 йилдан бери илк бор Швейцария заминига қайтаради.
Энг ҳайратланарлиси, икки гроссмейстер ҳам беллашув старти вақтида атиги 20 ёшда бўлишади — бу эса мазкур учрашувни бутун инсоният шахмат тарихидаги энг ёш жаҳон чемпионати финалига айлантиради. Ўзбекистон тарихида илк бор мутлақ жаҳон тожи учун йўлланмани қўлга киритган Жавоҳир Синдаров 14 та классик партия ва 2,5 миллион долларлик жамғарма учун олиб бориладиган жангда зафар қучишга шай. Хўш, 7,5 очколик ғалаба чизиғини ким биринчи забт этади, 12 декабрга белгиланган тай-брекларда ким устун келиши мумкин ва ушбу тарихий воқеа ўзбек спорти солномасида қандай янги саҳифа очмоқда?
Швейцарияга 22 йиллик қайтиш: Женева музейидаги тарихий жанг
ФИДЕ томонидан тасдиқланган ўйин манзили ва тақвими қуйидагича кўриниш олди:
Женева ва Бодмер жамғармаси: Мусобақа Швейцариянинг Женева шаҳрида жойлашган тарихий ва маданий обида — Мартин Бодмер жамғармаси музейида ташкил этилади;
2004 йилдан кейинги илк финал: Ушбу баҳслар дунёнинг энг нуфузли шахмат тадбирини орадан 22 йил ўтиб яна Швейцарияга қайтарди;
Очилиш маросими ва старт: Турнир дастури 22 ноябрь куни тантанали очилиш маросими билан бошланади, доска қаршисидаги дастлабки классик партия эса 24 ноябрда юз беради;
Ҳал қилувчи муддатлар: Сўнгги 14-классик ўйин 11 декабрь кунига белгиланган бўлиб, ғолиб номи аниқланмай қолса, 12 декабрь куни драматик тай-бреклар ўтказилади;
Якуний нуқта: Жаҳон чемпионати 13 декабрь санасида расман ўз ниҳоясига етади.
Тарихдаги энг ёш финал ва Ўзбекистон шахматининг мисли кўрилмаган чўққиси
Ушбу тўқнашув халқаро шахмат анъаналарини тубдан ўзгартириб юбормоқда:
Икки 20 ёшли даҳо: Гукеш Доммаражу ва Жавоҳир Синдаров мусобақа бошланган лаҳзада 20 ёшда бўлади; бу шахмат тарихида қайд этилган энг ёш чемпионлик жанги сифатида Гиннес рекордларига тенг кўрсаткичдир;
Ўзбекистон учун мутлақ илк рекорд: Жавоҳир Синдаров мустақил Ўзбекистон тарихида классик йўналиш бўйича мутлақ жаҳон чемпионати унвонига бевосита даъвогарлик қилган илк шахматчи сифатида тарих яратди;
Янги авлодлар тўқнашуви: Катта авлод усталарини ортда қолдирган икки ёш истеъдоднинг кураши замонавий шахматда янги ҳукмронлик даври бошланганини исботламоқда.
Регламент, очколар ва 2,5 миллион долларлик мукофот жамғармаси
Мусобақанинг молиявий ва техник шартлари ниҳоятда юқори савияда белгиланган:
14 та классик партия: Учрашув кўпи билан 14 та классик ўйиндан иборат бўлади;
Ғалаба учун 7,5 очко: Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган иштирокчи мутлақ жаҳон чемпиони деб эълон қилинади ва унга бош тож кийдирилади;
Тенгликда тай-брек қоидаси: Агар 14 та асосий партиядан сўнг ҳисоб 7:7 кўринишида тенг бўлиб қолса, ғолиб 12 декабрдаги тезкор шахмат (тай-брек) баҳсларида аниқланади;
2,5 миллион АҚШ доллари: ФИДЕ ушбу чемпионлик жанги учун 2,5 миллион доллар миқдоридаги рекорд даражадаги мукофот фондини тасдиқлади.
Ўзбекистонлик ёш даҳо Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон тожи учун Женева доскаларида амалдаги чемпион Гукеш Доммаражуга қарши олиб борадиган бу тарихий кураши бутун мамлакатимиз ва халқаро спорт жамоатчилиги учун улкан фахр ва ҳаяжонли синов бўлиши муқаррардир.
Сизнингча, ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров Женева баҳсларида амалдаги чемпион Гукешни таслим этиб, Ўзбекистон тарихидаги илк мутлақ жаҳон чемпионига айлана оладими? Шахмат тарихидаги ушбу энг ёш финалда ўзбек гроссмейстерининг асосий устунлиги ва ютуқ калити нимада деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спортининг тарихий ғалаба сари қадамини ифодаловчи ушбу мақолани барча шахмат ихлосмандлари, дўстларингиз ва яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…