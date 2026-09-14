«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи»
- Элит ОЧЛнинг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» клубини 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувдаги ягона голни 83-дақиқада захирадан майдонга тушган Зоран Марушич киритди.
- Бу ғалаба «Нефтчи»нинг қитъа миқёсидаги амбицияларини намоён этди ва кейинги босқичга чиқиш имкониятларини оширди.
Осиёнинг энг нуфузли клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигаси янги мавсуми ўзбек футболи ихлосмандлари учун ҳақиқий байрам ва муҳим тарихий ғалаба билан старт олди. Қитъанинг 1-туридан ўрин олган шиддатли ва кескин курашлар остида кечган марказий баҳсда Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси Ироқнинг кўп карра чемпиони ва халқаро майдонларда катта тажрибага эга бўлган номдор «Эйр Форс» клубини қабул қилди. Учрашув тақдири охирги дақиқаларгача ниҳоятда кескин ва асабий руҳда давом этди: Ислом Исмоилов шогирдлари ўз мухлислари қаршисида ҳар томонлама устунлик кўрсатиб, якунда 1:0 ҳисобида қимматли ва иродали зафарни қўлга киритди.
Ўйин қаҳрамонига захирадан майдонга тушиб, 83-дақиқада ҳаводаги курашда ҳаммани ортда қолдирган черногориялик тажрибали ҳужумчи Зоран Марушич айланди. Иккала жамоа вакиллари ўртасидаги кескин тўқнашувлар, 5 та сариқ карточка ва тинимсиз босим остида ўтган мазкур учрашув фарғоналикларнинг қитъа миқёсидаги улкан амбицияларини яққол намоён этди. Хўш, бош мураббийнинг иккинчи бўлимдаги тактик ўзгаришлари қандай қилиб рақиб ҳимоясини бузиб ташлади, Ироқ ҳарбий-ҳаво кучлари жамоаси нега мағлубиятга учради ва ушбу ғалаба «Нефтчи»нинг гуруҳдан чиқиш имкониятларига қандай таъсир кўрсатади?
83-дақиқадаги ҳалокатли зарба: Зоран Марушичнинг триумфи
Учрашув тақдирини ҳал қилган драматик лаҳзалар:
Исмоиловнинг олтин алмаштириши: 56-дақиқада бразилиялик Ян Медейрос Сассе ўрнига майдонга ташланган Зоран Марушич ўйин суръатини тубдан ўзгартириб, рақиб жарима майдончасида ҳақиқий босим яратди;
Бош билан берилган аниқ зарба: 83-дақиқада қанотдан уюштирилган хавфли ҳужум ва жарима майдонига оширилган тўпни Марушич боши билан Ироқ клуби дарвозабони Муҳаммад Салиҳ Межбел қўллари етмайдиган тўрга йўналтирди — 1:0;
Эҳтирослар портлаши: Голдан сархуш бўлган черногориялик ҳужумчи 84-дақиқада ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди, аммо бу қувонч бутун стадионни оёққа турғизди.
Муросасиз жанг: Сариқ карточкалар ва мустаҳкам ҳимоя
Майдонда кечган кескин шиддат ва ҳар икки жамоа таркиблари:
«Нефтчи»нинг жанговар асосий таркиби: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Аброрбек Исмоилов (46-дақиқада Билолхон Тошмирзаев), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Стипе Перица (72-дақиқада Хуршид Ғиёсов), Алишер Одилов (88-дақиқада Анвар Ғофуров), Ян Медейрос Сассе (56-дақиқада Зоран Марушич), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао ва Франсиско Журани;
«Эйр Форс»нинг жавоб қайтаришга ожизлиги: Муҳаммад Салиҳ Межбел, Руслан Ханоон Ал-Дарражи, Муслим Муса Ал-Ҳамадани, Саэд Аҳмад Алросан, Моҳанад Абдулкадҳим Ал-Жебур, Алҳарет Ал-Саег, Муҳаммад Жавад Алғадаб, Аббас Фавзи Ҳасан, Саад Абдуламеер, Твисила Кисинда ва Али Саад Жаббар;
Асабий лаҳзалар: Ҳакам курашлар қаттиқлашган 59-дақиқада Стипе Перица ва Саэд Аҳмад Алросанни, 63-дақиқада Муслим Мусани ҳамда 81-дақиқада Билолхон Тошмирзаевни огоҳлантиришга мажбур бўлди;
Дарвоза дахлсизлиги: Ботирали Эргашев ва ҳимоя чизиғининг ишончли ҳаракатлари туфайли меҳмонлар ҳисобни тенглаштириш учун яратилган барча уринишларда тўсиққа дуч келди.
Ислом Исмоилов тактикаси ва Элит ОЧЛдаги муҳим қадам
Ушбу ғалабанинг ўзбек футболи учун аҳамияти юқори бўлди:
Янги мавсумнинг ёрқин старти: Фарғона жамоаси Осиёнинг энг муҳим клублар мусобақасидаги илк баҳсдаёқ 3 очкони нақд қилиб, турнир жадвалида юқори ўринлардан бирини банд этди;
Тактик ғалаба: Бош мураббий Ислом Исмоиловнинг иккинчи бўлимда амалга оширган аниқ ўзгаришлари — хусусан, Тошмирзаев, Марушич ва Ғиёсовнинг ўйинга қўшилиши рақиб ҳимоясини толиқтириб, ҳал қилувчи хатога мажбур қилди;
Кейинги босқич сари ишонч: Қитъанинг кучли жамоаларидан бири ҳисобланган Ироқ вице-чемпиони устидан қозонилган ушбу ғалаба «Нефтчи» футболчиларининг кейинги турлар олдидан руҳий устунлигини кескин оширди.
Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ушбу мардонавор ғалабаси билан Элит Осиё Чемпионлар Лигасида фақат кучлилар сафида бўлишга ва шоҳсупа йўлида ҳар қандай рақиб билан муросасиз жанг олиб боришга тайёрлигини исботлади.
Сизнингча, Ислом Исмоилов бошқарувидаги «Нефтчи» бу йилги Элит Осиё Чемпионлар Лигасида қайси босқичгача етиб бора олади? Зоран Марушичнинг захирадан тушиб гол уриши ва жамоа кўрсатган ўйин услуби сизга манзур келдими? Ўз таассурот ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда фарғоналикларнинг ушбу тарихий ғалабаси таҳлилини барча миллий футболимиз ихлосмандлари ва яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…