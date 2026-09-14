«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди

·11·Спорт
«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи»
  • Элит ОЧЛнинг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» клубини 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувдаги ягона голни 83-дақиқада захирадан майдонга тушган Зоран Марушич киритди.
  • Бу ғалаба «Нефтчи»нинг қитъа миқёсидаги амбицияларини намоён этди ва кейинги босқичга чиқиш имкониятларини оширди.

Осиёнинг энг нуфузли клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигаси янги мавсуми ўзбек футболи ихлосмандлари учун ҳақиқий байрам ва муҳим тарихий ғалаба билан старт олди. Қитъанинг 1-туридан ўрин олган шиддатли ва кескин курашлар остида кечган марказий баҳсда Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси Ироқнинг кўп карра чемпиони ва халқаро майдонларда катта тажрибага эга бўлган номдор «Эйр Форс» клубини қабул қилди. Учрашув тақдири охирги дақиқаларгача ниҳоятда кескин ва асабий руҳда давом этди: Ислом Исмоилов шогирдлари ўз мухлислари қаршисида ҳар томонлама устунлик кўрсатиб, якунда 1:0 ҳисобида қимматли ва иродали зафарни қўлга киритди.

Ўйин қаҳрамонига захирадан майдонга тушиб, 83-дақиқада ҳаводаги курашда ҳаммани ортда қолдирган черногориялик тажрибали ҳужумчи Зоран Марушич айланди. Иккала жамоа вакиллари ўртасидаги кескин тўқнашувлар, 5 та сариқ карточка ва тинимсиз босим остида ўтган мазкур учрашув фарғоналикларнинг қитъа миқёсидаги улкан амбицияларини яққол намоён этди. Хўш, бош мураббийнинг иккинчи бўлимдаги тактик ўзгаришлари қандай қилиб рақиб ҳимоясини бузиб ташлади, Ироқ ҳарбий-ҳаво кучлари жамоаси нега мағлубиятга учради ва ушбу ғалаба «Нефтчи»нинг гуруҳдан чиқиш имкониятларига қандай таъсир кўрсатади?

83-дақиқадаги ҳалокатли зарба: Зоран Марушичнинг триумфи

Учрашув тақдирини ҳал қилган драматик лаҳзалар:

  • Исмоиловнинг олтин алмаштириши: 56-дақиқада бразилиялик Ян Медейрос Сассе ўрнига майдонга ташланган Зоран Марушич ўйин суръатини тубдан ўзгартириб, рақиб жарима майдончасида ҳақиқий босим яратди;

  • Бош билан берилган аниқ зарба: 83-дақиқада қанотдан уюштирилган хавфли ҳужум ва жарима майдонига оширилган тўпни Марушич боши билан Ироқ клуби дарвозабони Муҳаммад Салиҳ Межбел қўллари етмайдиган тўрга йўналтирди — 1:0;

  • Эҳтирослар портлаши: Голдан сархуш бўлган черногориялик ҳужумчи 84-дақиқада ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди, аммо бу қувонч бутун стадионни оёққа турғизди.

Муросасиз жанг: Сариқ карточкалар ва мустаҳкам ҳимоя

Майдонда кечган кескин шиддат ва ҳар икки жамоа таркиблари:

  • «Нефтчи»нинг жанговар асосий таркиби: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Аброрбек Исмоилов (46-дақиқада Билолхон Тошмирзаев), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Стипе Перица (72-дақиқада Хуршид Ғиёсов), Алишер Одилов (88-дақиқада Анвар Ғофуров), Ян Медейрос Сассе (56-дақиқада Зоран Марушич), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао ва Франсиско Журани;

  • «Эйр Форс»нинг жавоб қайтаришга ожизлиги: Муҳаммад Салиҳ Межбел, Руслан Ханоон Ал-Дарражи, Муслим Муса Ал-Ҳамадани, Саэд Аҳмад Алросан, Моҳанад Абдулкадҳим Ал-Жебур, Алҳарет Ал-Саег, Муҳаммад Жавад Алғадаб, Аббас Фавзи Ҳасан, Саад Абдуламеер, Твисила Кисинда ва Али Саад Жаббар;

  • Асабий лаҳзалар: Ҳакам курашлар қаттиқлашган 59-дақиқада Стипе Перица ва Саэд Аҳмад Алросанни, 63-дақиқада Муслим Мусани ҳамда 81-дақиқада Билолхон Тошмирзаевни огоҳлантиришга мажбур бўлди;

  • Дарвоза дахлсизлиги: Ботирали Эргашев ва ҳимоя чизиғининг ишончли ҳаракатлари туфайли меҳмонлар ҳисобни тенглаштириш учун яратилган барча уринишларда тўсиққа дуч келди.

Ислом Исмоилов тактикаси ва Элит ОЧЛдаги муҳим қадам

Ушбу ғалабанинг ўзбек футболи учун аҳамияти юқори бўлди:

  • Янги мавсумнинг ёрқин старти: Фарғона жамоаси Осиёнинг энг муҳим клублар мусобақасидаги илк баҳсдаёқ 3 очкони нақд қилиб, турнир жадвалида юқори ўринлардан бирини банд этди;

  • Тактик ғалаба: Бош мураббий Ислом Исмоиловнинг иккинчи бўлимда амалга оширган аниқ ўзгаришлари — хусусан, Тошмирзаев, Марушич ва Ғиёсовнинг ўйинга қўшилиши рақиб ҳимоясини толиқтириб, ҳал қилувчи хатога мажбур қилди;

  • Кейинги босқич сари ишонч: Қитъанинг кучли жамоаларидан бири ҳисобланган Ироқ вице-чемпиони устидан қозонилган ушбу ғалаба «Нефтчи» футболчиларининг кейинги турлар олдидан руҳий устунлигини кескин оширди.

Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ушбу мардонавор ғалабаси билан Элит Осиё Чемпионлар Лигасида фақат кучлилар сафида бўлишга ва шоҳсупа йўлида ҳар қандай рақиб билан муросасиз жанг олиб боришга тайёрлигини исботлади.

Сизнингча, Ислом Исмоилов бошқарувидаги «Нефтчи» бу йилги Элит Осиё Чемпионлар Лигасида қайси босқичгача етиб бора олади? Зоран Марушичнинг захирадан тушиб гол уриши ва жамоа кўрсатган ўйин услуби сизга манзур келдими? Ўз таассурот ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда фарғоналикларнинг ушбу тарихий ғалабаси таҳлилини барча миллий футболимиз ихлосмандлари ва яқинларингизга фахр билан улашинг!

НефтчиЭйр ФорсЭлит Осиё Чемпионлар ЛигасиЗоран Марушич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиБугун, 20:30Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиОсиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиБугун, 18:421 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 18:21Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиБугун, 17:51«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььььо Галярдо бошқаради«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььььо Галярдо бошқарадиБугун, 17:28Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Бугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?