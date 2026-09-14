Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мечрево Канглонг 16 Ultra ноутбукининг янги флагман конфигурацияси AMD Ryzen 9 9955HX3D процессори, 64 GB DDR5-5600 тезкор хотира ва 2 TB NVMe SSD билан жиҳозланган.
- Қурилма 16 дюймли 300 Hz Mini LED экранга эга бўлиб, 2560×1600 пиксел аниқлик ва 1200 нит чўққи ёрқинлигини таъминлайди.
- Ноутбук учта вентилятордан иборат совутиш тизими ва ташқи сув билан совутиш тизими билан таъминланган ҳамда JD.com сайтида 31 999 юан нархда сотувга чиқарилган.
Ixbt.com маълумотига кўра, Мечрево бренди ўзининг Канглонг 16 Ultra ноутбуклар линиясини энг юқори унумдорликка эга янги флагман конфигурация билан бойитди. Мазкур қурилма энг сўнгги авлод аппарат таъминоти, жумладан, энг қувватли график тезлаткич ҳамда юқори самарали процессор билан жиҳозлангани учун технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ноутбук асоси сифатида AMD Ryzen 9 9955HX3D процессори танланган бўлиб, у 64 GB ҳажмга эга DDR5-5600 тезкор хотира ва 2 TB сиғимли NVMe SSD диск билан биргаликда ишлайди. Бундай юқори кўрсаткичлар қурилмага энг оғир ҳисоб-китоблар, 3D моделлаштириш ҳамда замонавий видеоўйинларни мукаммал даражада бажариш имконини беради.
Таъсирчан экран ва юқори частотаҚурилманинг ташқи кўриниши ва визуал имкониятлари ҳам эътиборга лойиқ. Ноутбук мустаҳкам ва замонавий кўринишдаги тўлиқ металл корпусга эга бўлиб, унга 16 дюймли Mini LED экран ўрнатилган. Ушбу дисплей 2560×1600 пиксел юқори аниқликни қўллаб-қувватлайди ва таъсирчан 300 Hz янгиланиш частотасини тақдим этади.
Шунингдек, экран 100 фоиз ДСИ-P3 ранг қамровини таъминлаб, унинг чўққи ёрқинлиги 1200 нитни ташкил қилади. Бу ранглар билан профессионал тарзда ишловчи мутахассислар ҳамда ўйин ихлосмандлари учун жуда муҳим жиҳат саналади.
Совутиш тизими ва нарх сиёсатиЭнг илғор компонентларни қизиб кетишдан сақлаш учун учта фанатдан иборат кучли ҳаво совутиш тизими ҳамда махсус суюқлик контурини улаш интерфейси қўлланилган. Қизииг шундаки, тўпламнинг ўзидаёқ ташқи сув билан совутиш тизими тақдим этилади. Қурилма 420 ваттлик қувват адаптери ва 99 В·соат сиғимдаги аккумулятор билан таъминланган.
Ҳозирги вақтда ушбу флагман модел JD.com платформасида 31 999 юан нархда сотувга чиқарилди. Айрим ҳудудлардаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда унинг нархи 30 499 юан ёки тахминан 4500 АҚШ долларигача пасайиши мумкин.
Изоҳлар 0
…