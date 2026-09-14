Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлари

·12·Техно
Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мечрево Канглонг 16 Ultra ноутбукининг янги флагман конфигурацияси AMD Ryzen 9 9955HX3D процессори, 64 GB DDR5-5600 тезкор хотира ва 2 TB NVMe SSD билан жиҳозланган.
  • Қурилма 16 дюймли 300 Hz Mini LED экранга эга бўлиб, 2560×1600 пиксел аниқлик ва 1200 нит чўққи ёрқинлигини таъминлайди.
  • Ноутбук учта вентилятордан иборат совутиш тизими ва ташқи сув билан совутиш тизими билан таъминланган ҳамда JD.com сайтида 31 999 юан нархда сотувга чиқарилган.

Ixbt.com маълумотига кўра, Мечрево бренди ўзининг Канглонг 16 Ultra ноутбуклар линиясини энг юқори унумдорликка эга янги флагман конфигурация билан бойитди. Мазкур қурилма энг сўнгги авлод аппарат таъминоти, жумладан, энг қувватли график тезлаткич ҳамда юқори самарали процессор билан жиҳозлангани учун технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ноутбук асоси сифатида AMD Ryzen 9 9955HX3D процессори танланган бўлиб, у 64 GB ҳажмга эга DDR5-5600 тезкор хотира ва 2 TB сиғимли NVMe SSD диск билан биргаликда ишлайди. Бундай юқори кўрсаткичлар қурилмага энг оғир ҳисоб-китоблар, 3D моделлаштириш ҳамда замонавий видеоўйинларни мукаммал даражада бажариш имконини беради.

Таъсирчан экран ва юқори частота

Қурилманинг ташқи кўриниши ва визуал имкониятлари ҳам эътиборга лойиқ. Ноутбук мустаҳкам ва замонавий кўринишдаги тўлиқ металл корпусга эга бўлиб, унга 16 дюймли Mini LED экран ўрнатилган. Ушбу дисплей 2560×1600 пиксел юқори аниқликни қўллаб-қувватлайди ва таъсирчан 300 Hz янгиланиш частотасини тақдим этади.

Шунингдек, экран 100 фоиз ДСИ-P3 ранг қамровини таъминлаб, унинг чўққи ёрқинлиги 1200 нитни ташкил қилади. Бу ранглар билан профессионал тарзда ишловчи мутахассислар ҳамда ўйин ихлосмандлари учун жуда муҳим жиҳат саналади.

Совутиш тизими ва нарх сиёсати

Энг илғор компонентларни қизиб кетишдан сақлаш учун учта фанатдан иборат кучли ҳаво совутиш тизими ҳамда махсус суюқлик контурини улаш интерфейси қўлланилган. Қизииг шундаки, тўпламнинг ўзидаёқ ташқи сув билан совутиш тизими тақдим этилади. Қурилма 420 ваттлик қувват адаптери ва 99 В·соат сиғимдаги аккумулятор билан таъминланган.

Ҳозирги вақтда ушбу флагман модел JD.com платформасида 31 999 юан нархда сотувга чиқарилди. Айрим ҳудудлардаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда унинг нархи 30 499 юан ёки тахминан 4500 АҚШ долларигача пасайиши мумкин.

МечревоRTX 5090AMD Ryzen 9НоутбукТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиБугун, 18:52Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиSamsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиБугун, 17:55Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфHuawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфБугун, 17:24Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади