Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошлади

·4·Техно
Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Соутвест Аирлинес авиакомпанияси ўз самолётларида Starlink сунъий йўлдош интернетини босқичма-босқич жорий этишни бошлади.
  • Бу технология парвоз давомида узлуксиз ва юқори тезликдаги Wi-Fi алоқасини таъминлайди, бу эса стрреаминг ва онлайн ўйинлар учун етарлидир.
  • 2026 йил охирига қадар 300 дан ортиқ самолётга Starlink ускуналари ўрнатилиши режалаштирилган.

АҚШнинг йирик лоукостери ҳисобланган Соутвест Аирлинес ўз ҳаво кемалари паркини юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқаси билан таъминлаш жараёнини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания самолётларида Starlink интернети босқичма-босқич жорий этилмоқда ва айрим бортларда мазкур тизим аллақачон муваффақиятли ишга туширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда йўловчилар парвоз вақтида интернетдан фойдаланиш имкониятини олдиндан билишлари мумкин. Бунинг учун авиакомпаниянинг расмий иловасида махсус «ВиФи Поверед бй Starlink» белгиси жорий қилинган бўлиб, у қайси самолёт керакли ускуналар билан жиҳозланганини аниқлаш имконини беради.

Янги технология парвоз давомида — учишдан тортиб то қўнишгача бўлган вақт оралиғида узлуксиз ва юқори тезликдаги Wi-Fi алоқасини кафолатлайди. Тақдим этилаётган интернет тезлиги оддий веб-серфинг ёки иш юритиш учунгина эмас, балки стрреаминг видеоларини томоша қилиш, онлайн ўйинлар ўйнаш ҳамда бир нечта қурилмаларни бир вақтнинг ўзида тармоққа улаш учун ҳам бемалол етарли.

Кенг кўламли режадаги марралар

Соутвест Аирлинес мазкур натижалар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Авиакомпания раҳбариятининг режасига кўра, Starlink ускуналари 2026 йилнинг охирига қадар 300 дан ортиқ самолёт бортига ўрнатиб чиқилади. Бу эса миллионлаб йўловчилар учун ҳаво йўларида ҳам одатий рақамли муҳитда қолиш имконини беради.

Маълумот учун, 1971 йилда асос солинган Соутвест Аирлинес дунёдаги энг йирик лоукостерлардан бири саналади. Замонавий талабларга мослашиш ва рақобатбардошликни ошириш йўлидаги бундай қадамлар авиация бозорида янги стандартларни белгиламоқда.

Бошқа авиакомпанияларнинг тажрибаси

Мазкур йўналишдаги ташаббуслар фақат битта компания билан чекланиб қолмаяпти. Глобал авиация бозорида ўхшаш лойиҳалар бошқа йирик ташувчилар томонидан ҳам фаол амалга оширилмоқда. Жумладан, United Airlines ўзининг узоқ масофаларга учувчи Boeing 777-200 самолётларини Starlink билан жиҳозламоқда ҳамда 2026 йил якунига қадар бундай лайнерлар сонини 1000 тадан оширишни кўзлаган.

Шунингдек, Австриянинг Аустриан Аирлинес авиакомпанияси ҳам Аирбус A320neo ҳаво кемаларида Starlink тизимидан фойдалана бошлади. Ушбу Европа ташувчиси 2026/2027 йилги қишки мавсум охирига қадар ўзининг 20 та самолётини замонавий сунъий йўлдош алоқаси билан тўлиқ таъминлашни режалаштирган.

StarlinkСоутвест АирлинесWi-FiТехнологияАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариБугун, 19:25Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиБугун, 18:52Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиSamsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиБугун, 17:55Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфHuawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфБугун, 17:24Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади