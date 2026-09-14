Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Соутвест Аирлинес авиакомпанияси ўз самолётларида Starlink сунъий йўлдош интернетини босқичма-босқич жорий этишни бошлади.
- Бу технология парвоз давомида узлуксиз ва юқори тезликдаги Wi-Fi алоқасини таъминлайди, бу эса стрреаминг ва онлайн ўйинлар учун етарлидир.
- 2026 йил охирига қадар 300 дан ортиқ самолётга Starlink ускуналари ўрнатилиши режалаштирилган.
АҚШнинг йирик лоукостери ҳисобланган Соутвест Аирлинес ўз ҳаво кемалари паркини юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқаси билан таъминлаш жараёнини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания самолётларида Starlink интернети босқичма-босқич жорий этилмоқда ва айрим бортларда мазкур тизим аллақачон муваффақиятли ишга туширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда йўловчилар парвоз вақтида интернетдан фойдаланиш имкониятини олдиндан билишлари мумкин. Бунинг учун авиакомпаниянинг расмий иловасида махсус «ВиФи Поверед бй Starlink» белгиси жорий қилинган бўлиб, у қайси самолёт керакли ускуналар билан жиҳозланганини аниқлаш имконини беради.
Янги технология парвоз давомида — учишдан тортиб то қўнишгача бўлган вақт оралиғида узлуксиз ва юқори тезликдаги Wi-Fi алоқасини кафолатлайди. Тақдим этилаётган интернет тезлиги оддий веб-серфинг ёки иш юритиш учунгина эмас, балки стрреаминг видеоларини томоша қилиш, онлайн ўйинлар ўйнаш ҳамда бир нечта қурилмаларни бир вақтнинг ўзида тармоққа улаш учун ҳам бемалол етарли.
Кенг кўламли режадаги марраларСоутвест Аирлинес мазкур натижалар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Авиакомпания раҳбариятининг режасига кўра, Starlink ускуналари 2026 йилнинг охирига қадар 300 дан ортиқ самолёт бортига ўрнатиб чиқилади. Бу эса миллионлаб йўловчилар учун ҳаво йўларида ҳам одатий рақамли муҳитда қолиш имконини беради.
Маълумот учун, 1971 йилда асос солинган Соутвест Аирлинес дунёдаги энг йирик лоукостерлардан бири саналади. Замонавий талабларга мослашиш ва рақобатбардошликни ошириш йўлидаги бундай қадамлар авиация бозорида янги стандартларни белгиламоқда.
Бошқа авиакомпанияларнинг тажрибасиМазкур йўналишдаги ташаббуслар фақат битта компания билан чекланиб қолмаяпти. Глобал авиация бозорида ўхшаш лойиҳалар бошқа йирик ташувчилар томонидан ҳам фаол амалга оширилмоқда. Жумладан, United Airlines ўзининг узоқ масофаларга учувчи Boeing 777-200 самолётларини Starlink билан жиҳозламоқда ҳамда 2026 йил якунига қадар бундай лайнерлар сонини 1000 тадан оширишни кўзлаган.
Шунингдек, Австриянинг Аустриан Аирлинес авиакомпанияси ҳам Аирбус A320neo ҳаво кемаларида Starlink тизимидан фойдалана бошлади. Ушбу Европа ташувчиси 2026/2027 йилги қишки мавсум охирига қадар ўзининг 20 та самолётини замонавий сунъий йўлдош алоқаси билан тўлиқ таъминлашни режалаштирган.
Изоҳлар 0
…