Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилинди

·20·Дунё
Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Те Жерусалем Пост 2026 йил учун дунёнинг энг таъсирли 50 нафар яҳудийси рейтингини эълон қилди, бу рўйхатга сиёсат, бизнес, технология ва бошқа соҳалардаги таъсирли шахслар киритилган.
  • Рейтингда биринчи ўринни АҚШ президенти Доналд Трампнинг куёви Жаред Кушнер ва қизи Иванка Трамп эгаллаган бўлса, иккинчи ўринни Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху, учинчи ўринни эса Исроилнинг собиқ ҳарбий раҳбари Гади Айзенкот банд этган.

The Jerusalem Post 2026 йил учун дунёнинг энг таъсирли 50 нафар яҳудийси рейтингини эълон қилди. «50 Most Influential Jews» номли рўйхатга сиёсат, бизнес, технология, ОАВ ва бошқа соҳаларда катта таъсирга эга бўлган шахслар киритилган.

Рейтингнинг биринчи поғонасидан АҚШ президенти Дональд Трампнинг куёви Жаред Кушнер ва қизи Иванка Трамп жой олди. The Jerusalem Post уларни гаровга олинганларни озод қилиш ва уйига қайтариш борасидаги фаолияти билан алоҳида қайд этган.

Иккинчи ўринни Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху эгаллаган. Нашр унинг Исроил сиёсати ва мамлакат келажагига катта таъсир кўрсатаётганини таъкидлаган.

Учинчи поғонага Исроилнинг собиқ ҳарбий раҳбари ва сиёсатчиси Гади Айзенкот жойлаштирилган. Нашр уни Исроилнинг эҳтимолий бўлажак бош вазирларидан бири сифатида кўрсатган.

Технология соҳаси вакиллари орасида OpenAI раҳбари Сэм Алтман ва Meta асосчиси Марк Цукерберг ҳам юқори ўринни эгаллаган. Улар биргаликда 9-ўринга қўйилган. The Jerusalem Post уларни сунъий интеллект ривожига таъсир кўрсатаётган технология етакчилари сифатида таърифлаган.

Рейтингда BlackRock раҳбари Ларри Финк 11-ўринни, миллиардер инвестор Билл Акман 16-ўринни, Oracle ҳаммуассиси Ларри Эллисон 17-ўринни, Google ҳаммуассиси Сергей Брин эса 18-ўринни эгаллаган.

Украина Президенти Владимир Зеленский 21-ўринга жойлаштирилган. Нашр Зеленскийни Россия босқинидан кейин Украинадаги қаршилик рамзига айланган сиёсатчи сифатида таърифлаган. Мексика Президенти Клаудия Шейнбаум эса рейтингда 25-ўринни эгаллаган.

Рўйхатнинг 50-ўрнидан эса исроиллик спортчилар Дени Авдия, Мэтт Тёрнер, Зак Хайман, Оскар Глух ва Даниэль Перец жой олган.

Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСэм АлтманМарк Цукерберг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиБугун, 17:17Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Бугун, 14:44АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиБугун, 13:40БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБугун, 13:30Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди