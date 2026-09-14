Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Те Жерусалем Пост 2026 йил учун дунёнинг энг таъсирли 50 нафар яҳудийси рейтингини эълон қилди, бу рўйхатга сиёсат, бизнес, технология ва бошқа соҳалардаги таъсирли шахслар киритилган.
- Рейтингда биринчи ўринни АҚШ президенти Доналд Трампнинг куёви Жаред Кушнер ва қизи Иванка Трамп эгаллаган бўлса, иккинчи ўринни Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху, учинчи ўринни эса Исроилнинг собиқ ҳарбий раҳбари Гади Айзенкот банд этган.
The Jerusalem Post 2026 йил учун дунёнинг энг таъсирли 50 нафар яҳудийси рейтингини эълон қилди. «50 Most Influential Jews» номли рўйхатга сиёсат, бизнес, технология, ОАВ ва бошқа соҳаларда катта таъсирга эга бўлган шахслар киритилган.
Рейтингнинг биринчи поғонасидан АҚШ президенти Дональд Трампнинг куёви Жаред Кушнер ва қизи Иванка Трамп жой олди. The Jerusalem Post уларни гаровга олинганларни озод қилиш ва уйига қайтариш борасидаги фаолияти билан алоҳида қайд этган.
Иккинчи ўринни Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху эгаллаган. Нашр унинг Исроил сиёсати ва мамлакат келажагига катта таъсир кўрсатаётганини таъкидлаган.
Учинчи поғонага Исроилнинг собиқ ҳарбий раҳбари ва сиёсатчиси Гади Айзенкот жойлаштирилган. Нашр уни Исроилнинг эҳтимолий бўлажак бош вазирларидан бири сифатида кўрсатган.
Технология соҳаси вакиллари орасида OpenAI раҳбари Сэм Алтман ва Meta асосчиси Марк Цукерберг ҳам юқори ўринни эгаллаган. Улар биргаликда 9-ўринга қўйилган. The Jerusalem Post уларни сунъий интеллект ривожига таъсир кўрсатаётган технология етакчилари сифатида таърифлаган.
Рейтингда BlackRock раҳбари Ларри Финк 11-ўринни, миллиардер инвестор Билл Акман 16-ўринни, Oracle ҳаммуассиси Ларри Эллисон 17-ўринни, Google ҳаммуассиси Сергей Брин эса 18-ўринни эгаллаган.
Украина Президенти Владимир Зеленский 21-ўринга жойлаштирилган. Нашр Зеленскийни Россия босқинидан кейин Украинадаги қаршилик рамзига айланган сиёсатчи сифатида таърифлаган. Мексика Президенти Клаудия Шейнбаум эса рейтингда 25-ўринни эгаллаган.
Рўйхатнинг 50-ўрнидан эса исроиллик спортчилар Дени Авдия, Мэтт Тёрнер, Зак Хайман, Оскар Глух ва Даниэль Перец жой олган.
Изоҳлар 0
…