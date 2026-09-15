Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кейн Уестнинг Санкт-Петербургдаги 10–11 октябр кунлари бўлиб ўтиши кутилган икки кунлик шоуси бекор бўлиши сабабли, 55 мингдан 160 минг рублгача бўлган қимматбаҳо чипталарни сотиб олган юзлаб мухлислар бир ойдан буён ўз пулларини қайтара олмаяпти.
- Консерт ташкилотчиси «Сай Агенкй» ва чипта оператори «Интикец» масъулиятни бир-бирига ағдармоқда, «Газпром Арена» эса ижара шартномаси тузилмаганини ва чипталар ноқонуний сотилганини маълум қилди.
Жаҳон хип-хоп оламининг энг жанжалкаш ва ноодатий юлдузи Канье Уэст (Йе) номи атрофида катта молиявий тўфон кўтарилди. АҚШ рэперининг 10–11 октябрь кунлари Санкт-Петербургдаги 80 минг томошабинга мўлжалланган муҳташам «Газпром Арена» стадионида ўтказилиши ваъда қилинган икки кунлик шоуси катта эҳтимол билан бўлиб ўтмайди. Энг ачинарлиси, баландпарвоз рекламаларга ишониб, нархи 55 минг рублдан то 160 минг рублгача етган қимматбаҳо чипталарни сотиб олган юзлаб мухлислар бир ойдан буён ўз пулларини қайтариб ололмай сарсон бўлишмоқда. Одамлар меҳмонхона ва самолёт чипталарига ҳам катта маблағ сарфлаб улгурган. Ҳозирда алданган томошабинлар 500 дан ортиқ аъзога эга махсус гуруҳ тузиб, расман Роспотребнадзор ва Прокуратура органларига жамоавий шикоят йўллашди.
Ўртада эса чинакам «футбол» бошланган: концерт ташкилотчиси «Say Agency» масъулиятни чипта операторига, «Интикетс» эса барча маблағлар аллақачон ташкилотчиларга ўтказиб берилганини айтиб, бир-бирига тўнкамоқда. «Газпром Арена» маъмурияти эса умуман ҳеч қандай ижара шартномаси тузилмаганини ва расмий ҳужжатларсиз чипталар ноқонуний сотилганини маълум қилиб, можаронинг кўламини янада кенгайтирди. Хўш, Канье Уэстга олдиндан тўланган миллионлар тақдири нима бўлади, мухлислар ўз маблағларини қайтариб олишга эриша оладими ва бу қандай қилиб мислсиз фирибгарлик можаросига айланди?
«500 дан ортиқ жабрланувчи ва жимлик»: Мухлислар қандай тузоққа тушди?
Томошабинлар дуч келган мураккаб молиявий ҳолат тафсилоти:
Бир ойлик ноаниқлик ва жавобсизлик: Чипта харидорлари бир ойдан буён концертнинг аниқ тақдири ва пулни қайтариш масаласида ташкилотчилардан на тайинли жавоб, на пулларини ололмаяпти;
55 минг рубллик йўқотиш: Жабрланувчилардан бири 18 август куни 55 минг рублга чипта харид қилганини, аммо қайтариш бўйича берган сўровларига ҳеч ким муносабат билдирмай, сукунат сақлаётганини маълум қилди;
Қўшимча харажатлар ва сарсонлик: Концерт учун бошқа шаҳар ва мамлакатлардан келишни режалаштирган мухлислар Санкт-Петербургдаги меҳмонхоналарни брон қилиб, поезд ва авиачипталар сотиб олгани сабабли икки карра моддий зарар кўрмоқда;
Назорат органларига шикоят: Ҳозирда 500 дан ортиқ киши бирлашиб, вазиятни қонуний ҳал этиш мақсадида Роспотребнадзор ва прокуратурага расмий аризалар тақдим этди.
Бир-бирига тўнкаш ўйини: Say Agency ва «Интикетс» орасидаги баҳс
Масъул томонларнинг маблағларни қайтариш бўйича баёнотлари:
«Чипта операторига боринг»: Концерт ташкилотчиси сифатида кўрсатилган «Say Agency» агентлиги томошабинларга маблағни қайтариш учун бевосита чипта оператори билан боғланиш кераклигини айтмоқда;
«Пуллар ташкилотчига ўтказилган»: Ўз навбатида, «Интикетс» чипта платформаси чипталардан тушган барча маблағлар аллақачон «Say Agency» ҳисобига ўтказиб берилганини билдириб, харидорларни яна ташкилотчига қайтармоқда;
Роспотребнадзорнинг огоҳлантириши: Бир ҳафта олдин Роспотребнадзор акция бўйича чипта олганларнинг пулини қайтаришдан бош тортгани сабабли «Say Agency» МЧЖга нисбатан расмий қатъий огоҳлантириш чиқарган эди.
«Газпром Арена»даги ҳақиқат: Шартномасиз сотилган чипталар
Стадион раҳбарияти ва ташкилотчилар ўртасидаги келишмовчилик фош бўлди:
Ижара шартномаси умуман бўлмаган: «Газпром Арена» маъмурияти Канье Уэст концерти учун майдонни ижарага бериш бўйича ҳеч қандай расмий шартнома имзоланмаганини ва бу ерда ҳеч қандай концерт ўтказилмаслигини расман эълон қилди;
«Ҳужжатсиз сотув бошланган»: Стадион вакиллари ташкилотчини керакли рухсатномалар ва ҳужжатларга эга бўлмасдан туриб кенг кўламли реклама кампанияси ҳамда чипта сотувини бошлаб юборганликда айблади;
Ташкилотчининг даъвоси: «Say Agency» бош директори Анна Субчева шартнома ҳақиқатан ҳам имзоланмагани, фақатгина аренага юборилганини тан олди, шунингдек, у Канье Уэстга концертлар учун олдиндан кафолат пули (бўнак) тўлаб берилганини таъкидлади;
160 минглик VIP чипталар: Қизиғи шундаки, стадионнинг энг ҳашаматли VIP-ложаларига 160 минг рублдан сотилган энг қиммат чипталарни баъзи томошабинлар барибир қайтариб олишга муваффақ бўлган.
Америкалик суперюлдуз номидан фойдаланиб ташкил этилган ушбу шубҳали концерт можароси эндиликда шоу-бизнесдан чиқиб, суд ва ҳуқуқ-тартибот органларининг жиддий тергов мавзусига айланмоқда.
Сизнингча, машҳур юлдузларнинг номидан фойдаланиб, ҳатто арена билан расмий шартнома тузмасдан туриб чипта сотувини бошлаган ташкилотчиларга нисбатан қандай жазо чоралари кўрилиши керак? Канье Уэстнинг ўзи бундай можаролардан хабардорми ёки бу шунчаки мухлислар ҳисобидан фойда кўришга қаратилган навбатдаги найрангми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда санъат оламидаги ушбу катта шов-шув ва чипта фирибгарлиги тафсилотларини барча дўстларингиз ва мусиқа ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…