Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяпти

·7·Дунё
Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кейн Уестнинг Санкт-Петербургдаги 10–11 октябр кунлари бўлиб ўтиши кутилган икки кунлик шоуси бекор бўлиши сабабли, 55 мингдан 160 минг рублгача бўлган қимматбаҳо чипталарни сотиб олган юзлаб мухлислар бир ойдан буён ўз пулларини қайтара олмаяпти.
  • Консерт ташкилотчиси «Сай Агенкй» ва чипта оператори «Интикец» масъулиятни бир-бирига ағдармоқда, «Газпром Арена» эса ижара шартномаси тузилмаганини ва чипталар ноқонуний сотилганини маълум қилди.

Жаҳон хип-хоп оламининг энг жанжалкаш ва ноодатий юлдузи Канье Уэст (Йе) номи атрофида катта молиявий тўфон кўтарилди. АҚШ рэперининг 10–11 октябрь кунлари Санкт-Петербургдаги 80 минг томошабинга мўлжалланган муҳташам «Газпром Арена» стадионида ўтказилиши ваъда қилинган икки кунлик шоуси катта эҳтимол билан бўлиб ўтмайди. Энг ачинарлиси, баландпарвоз рекламаларга ишониб, нархи 55 минг рублдан то 160 минг рублгача етган қимматбаҳо чипталарни сотиб олган юзлаб мухлислар бир ойдан буён ўз пулларини қайтариб ололмай сарсон бўлишмоқда. Одамлар меҳмонхона ва самолёт чипталарига ҳам катта маблағ сарфлаб улгурган. Ҳозирда алданган томошабинлар 500 дан ортиқ аъзога эга махсус гуруҳ тузиб, расман Роспотребнадзор ва Прокуратура органларига жамоавий шикоят йўллашди.

Ўртада эса чинакам «футбол» бошланган: концерт ташкилотчиси «Say Agency» масъулиятни чипта операторига, «Интикетс» эса барча маблағлар аллақачон ташкилотчиларга ўтказиб берилганини айтиб, бир-бирига тўнкамоқда. «Газпром Арена» маъмурияти эса умуман ҳеч қандай ижара шартномаси тузилмаганини ва расмий ҳужжатларсиз чипталар ноқонуний сотилганини маълум қилиб, можаронинг кўламини янада кенгайтирди. Хўш, Канье Уэстга олдиндан тўланган миллионлар тақдири нима бўлади, мухлислар ўз маблағларини қайтариб олишга эриша оладими ва бу қандай қилиб мислсиз фирибгарлик можаросига айланди?

«500 дан ортиқ жабрланувчи ва жимлик»: Мухлислар қандай тузоққа тушди?

Томошабинлар дуч келган мураккаб молиявий ҳолат тафсилоти:

  • Бир ойлик ноаниқлик ва жавобсизлик: Чипта харидорлари бир ойдан буён концертнинг аниқ тақдири ва пулни қайтариш масаласида ташкилотчилардан на тайинли жавоб, на пулларини ололмаяпти;

  • 55 минг рубллик йўқотиш: Жабрланувчилардан бири 18 август куни 55 минг рублга чипта харид қилганини, аммо қайтариш бўйича берган сўровларига ҳеч ким муносабат билдирмай, сукунат сақлаётганини маълум қилди;

  • Қўшимча харажатлар ва сарсонлик: Концерт учун бошқа шаҳар ва мамлакатлардан келишни режалаштирган мухлислар Санкт-Петербургдаги меҳмонхоналарни брон қилиб, поезд ва авиачипталар сотиб олгани сабабли икки карра моддий зарар кўрмоқда;

  • Назорат органларига шикоят: Ҳозирда 500 дан ортиқ киши бирлашиб, вазиятни қонуний ҳал этиш мақсадида Роспотребнадзор ва прокуратурага расмий аризалар тақдим этди.

Бир-бирига тўнкаш ўйини: Say Agency ва «Интикетс» орасидаги баҳс

Масъул томонларнинг маблағларни қайтариш бўйича баёнотлари:

  • «Чипта операторига боринг»: Концерт ташкилотчиси сифатида кўрсатилган «Say Agency» агентлиги томошабинларга маблағни қайтариш учун бевосита чипта оператори билан боғланиш кераклигини айтмоқда;

  • «Пуллар ташкилотчига ўтказилган»: Ўз навбатида, «Интикетс» чипта платформаси чипталардан тушган барча маблағлар аллақачон «Say Agency» ҳисобига ўтказиб берилганини билдириб, харидорларни яна ташкилотчига қайтармоқда;

  • Роспотребнадзорнинг огоҳлантириши: Бир ҳафта олдин Роспотребнадзор акция бўйича чипта олганларнинг пулини қайтаришдан бош тортгани сабабли «Say Agency» МЧЖга нисбатан расмий қатъий огоҳлантириш чиқарган эди.

«Газпром Арена»даги ҳақиқат: Шартномасиз сотилган чипталар

Стадион раҳбарияти ва ташкилотчилар ўртасидаги келишмовчилик фош бўлди:

  • Ижара шартномаси умуман бўлмаган: «Газпром Арена» маъмурияти Канье Уэст концерти учун майдонни ижарага бериш бўйича ҳеч қандай расмий шартнома имзоланмаганини ва бу ерда ҳеч қандай концерт ўтказилмаслигини расман эълон қилди;

  • «Ҳужжатсиз сотув бошланган»: Стадион вакиллари ташкилотчини керакли рухсатномалар ва ҳужжатларга эга бўлмасдан туриб кенг кўламли реклама кампанияси ҳамда чипта сотувини бошлаб юборганликда айблади;

  • Ташкилотчининг даъвоси: «Say Agency» бош директори Анна Субчева шартнома ҳақиқатан ҳам имзоланмагани, фақатгина аренага юборилганини тан олди, шунингдек, у Канье Уэстга концертлар учун олдиндан кафолат пули (бўнак) тўлаб берилганини таъкидлади;

  • 160 минглик VIP чипталар: Қизиғи шундаки, стадионнинг энг ҳашаматли VIP-ложаларига 160 минг рублдан сотилган энг қиммат чипталарни баъзи томошабинлар барибир қайтариб олишга муваффақ бўлган.

Америкалик суперюлдуз номидан фойдаланиб ташкил этилган ушбу шубҳали концерт можароси эндиликда шоу-бизнесдан чиқиб, суд ва ҳуқуқ-тартибот органларининг жиддий тергов мавзусига айланмоқда.

Сизнингча, машҳур юлдузларнинг номидан фойдаланиб, ҳатто арена билан расмий шартнома тузмасдан туриб чипта сотувини бошлаган ташкилотчиларга нисбатан қандай жазо чоралари кўрилиши керак? Канье Уэстнинг ўзи бундай можаролардан хабардорми ёки бу шунчаки мухлислар ҳисобидан фойда кўришга қаратилган навбатдаги найрангми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда санъат оламидаги ушбу катта шов-шув ва чипта фирибгарлиги тафсилотларини барча дўстларингиз ва мусиқа ихлосмандларига улашинг!

Канье Уэст концертиГазпром АренаSay AgencyИнтикетс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Бугун, 10:36Зеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаЗеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаБугун, 07:1570 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?70 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?Бугун, 00:57“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 00:53Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиЯман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиБугун, 00:07Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди