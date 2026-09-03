Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олди

·5·Дунё
Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олди

Санкт-Петербургнинг Фрунзенский туманидаги поликлиникада кечки пайт жиддий воқеа содир бўлди. 25 ёшли эркак травматик пистолет билан тиббиёт муассасасига кириб, беморлар ва шифокорларга таҳдид қилган. Ҳодиса 3 сентябрь куни Будапештская кўчасида қайд этилган.

Энг хавотирли жиҳати — воқеа вақтида поликлиникада беморлар ва тиббиёт ходимлари бўлган. Бироқ муассаса ходимларининг тезкор ҳаракати вазиятнинг оғирлашиб кетишига йўл қўймаган.

Поликлиникада нима содир бўлди?

Россия ИИВнинг Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бўйича бошқармаси матбуот хизмати маълум қилишича, 25 ёшли эркак поликлиникада жанжал чиқариб, беморлар ва шифокорларга пистолет билан таҳдид қилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, у тиббиёт ходимларидан бирини гаровга олган.

Вазиятни сезган поликлиника персонали дарҳол полиция чақирган. Ходимлар муассасадаги «тревога тугмаси»ни босган.

«Тревога тугмаси» орқали берилган сигналдан сўнг полиция ходимлари воқеа жойига тезкор равишда етиб келган.

Полиция пистолетли эркакни қандай ушлади?

Патруль-пост хизмати ходимлари поликлиникага етиб келгач, қоидабузарни ушлаган.

Полиция маълумотига кўра, эркакдан травматик пистолет олиб қўйилган.

Ҳодиса бўйича асосий маълумотлар:

  • воқеа 3 сентябрь куни кечқурун содир бўлган;

  • манзил — Санкт-Петербург, Будапештская кўчаси;

  • гумонланувчи — 25 ёшли эркак;

  • у беморлар ва тиббиёт ходимларига таҳдид қилган;

  • эркакдан травматик пистолет мусодара қилинган;

  • полиция уни воқеа жойида ушлаган;

  • ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган.

Поликлиникадаги вазият қандай якунланди?

Воқеадан сўнг ушланган эркак полиция бўлимига олиб кетилган.

Фрунзенский тумани маъмурияти матбуот хизмати «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» нашрига берган маълумотида вазият бартараф этилганини билдирган.

Энг муҳими, поликлиникада бўлган беморлар ва ходимлардан ҳеч бири жабрланмаган.

«Ситуация разрешилась. Все живы и здоровы», — дея маълум қилди туман маъмурияти матбуот хизмати.

Ҳодиса бўйича текширув бошланди

Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча тафсилотларини аниқламоқда.

Полиция ҳодиса бўйича текширув ўтказмоқда. Эркакнинг поликлиникага нима сабабдан пистолет билан келгани ва шифокор ҳамда бошқаларга таҳдид қилиш сабаблари юзасидан қўшимча маълумотлар кейинроқ маълум бўлиши мумкин.

Ҳозирча расмий маълумотларга кўра, вазият полициянинг тезкор аралашуви натижасида назоратга олинган ва воқеа оқибатида инсонлар ҳаётига зарар етмаган.

Асосий хулоса: поликлиника ходимларининг ўз вақтида «тревога тугмаси»ни босиб, полиция чақириши ҳамда патруль ходимларининг тезкор етиб келиши эҳтимолий хавфли вазиятнинг янада оғирлашишига йўл қўймаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Бугун, 22:23724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиБугун, 20:07Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиГренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиБугун, 19:20СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиБугун, 17:51Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиБугун, 15:24Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиБугун, 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида