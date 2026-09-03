Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олди
Санкт-Петербургнинг Фрунзенский туманидаги поликлиникада кечки пайт жиддий воқеа содир бўлди. 25 ёшли эркак травматик пистолет билан тиббиёт муассасасига кириб, беморлар ва шифокорларга таҳдид қилган. Ҳодиса 3 сентябрь куни Будапештская кўчасида қайд этилган.
Энг хавотирли жиҳати — воқеа вақтида поликлиникада беморлар ва тиббиёт ходимлари бўлган. Бироқ муассаса ходимларининг тезкор ҳаракати вазиятнинг оғирлашиб кетишига йўл қўймаган.
Поликлиникада нима содир бўлди?
Россия ИИВнинг Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бўйича бошқармаси матбуот хизмати маълум қилишича, 25 ёшли эркак поликлиникада жанжал чиқариб, беморлар ва шифокорларга пистолет билан таҳдид қилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, у тиббиёт ходимларидан бирини гаровга олган.
Вазиятни сезган поликлиника персонали дарҳол полиция чақирган. Ходимлар муассасадаги «тревога тугмаси»ни босган.
«Тревога тугмаси» орқали берилган сигналдан сўнг полиция ходимлари воқеа жойига тезкор равишда етиб келган.
Полиция пистолетли эркакни қандай ушлади?
Патруль-пост хизмати ходимлари поликлиникага етиб келгач, қоидабузарни ушлаган.
Полиция маълумотига кўра, эркакдан травматик пистолет олиб қўйилган.
Ҳодиса бўйича асосий маълумотлар:
воқеа 3 сентябрь куни кечқурун содир бўлган;
манзил — Санкт-Петербург, Будапештская кўчаси;
гумонланувчи — 25 ёшли эркак;
у беморлар ва тиббиёт ходимларига таҳдид қилган;
эркакдан травматик пистолет мусодара қилинган;
полиция уни воқеа жойида ушлаган;
ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган.
Поликлиникадаги вазият қандай якунланди?
Воқеадан сўнг ушланган эркак полиция бўлимига олиб кетилган.
Фрунзенский тумани маъмурияти матбуот хизмати «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» нашрига берган маълумотида вазият бартараф этилганини билдирган.
Энг муҳими, поликлиникада бўлган беморлар ва ходимлардан ҳеч бири жабрланмаган.
«Ситуация разрешилась. Все живы и здоровы», — дея маълум қилди туман маъмурияти матбуот хизмати.
Ҳодиса бўйича текширув бошланди
Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча тафсилотларини аниқламоқда.
Полиция ҳодиса бўйича текширув ўтказмоқда. Эркакнинг поликлиникага нима сабабдан пистолет билан келгани ва шифокор ҳамда бошқаларга таҳдид қилиш сабаблари юзасидан қўшимча маълумотлар кейинроқ маълум бўлиши мумкин.
Ҳозирча расмий маълумотларга кўра, вазият полициянинг тезкор аралашуви натижасида назоратга олинган ва воқеа оқибатида инсонлар ҳаётига зарар етмаган.
Асосий хулоса: поликлиника ходимларининг ўз вақтида «тревога тугмаси»ни босиб, полиция чақириши ҳамда патруль ходимларининг тезкор етиб келиши эҳтимолий хавфли вазиятнинг янада оғирлашишига йўл қўймаган.
…