Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди

·0·Маданият
Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди

Бугун, 16 сентябрь куни Ўзбекистоннинг таниқли хонандаларидан бири Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди.

Райҳон 1978 йил 16 сентябрда Тошкент шаҳрида туғилган. У мусиқа мактабида фортепиано чалишни ўрганган, кейинчалик Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида таҳсил олган. Хонанда 2000 йилда яккахон ижодини бошлаган. 2002 йилда “Бахтли бўламан” қўшиғини тақдим этиб, кенг оммага танилган.

Райҳон нафақат хонанда, балки бастакор, актриса ва режиссёр сифатида ҳам фаолият юритган. У 2007 йилда “Кечир” фильмида бош ролни ижро этиш билан бирга, картина сценарийсини ёзган ва режиссёрлик қилган.

Хонанданинг шахсий ҳаёти ҳам мухлислар эътиборидан четда қолмаган. Райҳон 2012 йилда актёр Йигитали Мамажоновга турмушга чиққан. 2014 йилда жуфтликнинг эгизак ўғиллари — Ислом ва Имрон дунёга келган. 2016 йилда Райҳон ва Йигитали ажрашишган..

Sariq kiyimdagi ayol va ikki bola qoʻllarida uchburchak shakllarni ushlab turibdi.

2016 йилда Райҳон телебошловчи ва шоумен Фарҳод Алимов билан турмуш қурган.

Kostyumdagi erkak va qora kiyimdagi ayol tadbirda birga suratga tushmoqda.

Йиллар давомида хонанданинг “Билмагандек”, “Майли”, “Алдандим”, “Шинанайда ёрим”, “Азобдаман”, “Томчи”, “Дил поралар” каби қўшиқлари мухлислар орасида машҳур бўлди. Сўнгги йилларда ҳам Райҳон ижодини давом эттириб, янги тароналар ва мусиқий лойиҳаларини тақдим этиб келмоқда.

Таваллуд айёми муносабати билан Райҳон Ғаниевага мустаҳкам соғлиқ, оилавий хотиржамлик ва ижодий муваффақият тилаймиз.

Yorqin makiyajli va toʻgʻri sochli ayol oq libosda yaqindan tasvirlangan.
Райҳон ҒаниеваЙигитали МамажоновКечир (фильм)Тошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Кеча, 22:45Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиРиҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиКеча, 22:17Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Кеча, 16:34«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)Кеча, 16:04Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиКеча, 14:09Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиКеча, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди