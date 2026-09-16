Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилди

·6·Техно
Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Nubia НавиХ Ultra смартфони сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган Доубао мобил ёрдамчиси ва сониясига 10667 Мбит тезликдаги Чангхин LPDDR5X хотираси билан жиҳозланган илк қурилма сифатида тақдим этилди.
  • Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, 200 мегапикселлик асосий камера ва 7100 мА•ч сиғимли аккумулятор ушбу флагманнинг асосий техник хусусиятларидандир.

Nubia компанияси ўзининг янги флагман смартфони — НавиХ Ultra савдоси бошланганини эълон қилди. Ушбу қурилма мобил бозорида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилаётган илк йирик қурилмалардан бири бўлиб, ўзининг техник кўрсаткичлари билан бир зумда эътиборни тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сунъий интеллект ва янги авлод хотираси

ixbt.com маълумотига кўра, Nubia НавиХ Ultra ўз синфида сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Қурилмага янги интерфейсга эга Доубао мобил ёрдамчиси ўрнатилган бўлиб, у сўровларни чуқур тушуниш, мураккаб вазифаларни бажариш, маълумотларни эслаб қолиш ҳамда хавфсизликни таъминлаш каби тўртта асосий йўналишда ишлайди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, смартфон Чангхин LPDDR5X тезкор хотираси билан жиҳозланган илк оммавий қурилма ҳисобланади. Ушбу хотиранинг ишлаш тезлиги сониясига 10667 Мбит ни ташкил этади. Чангхин Меморй вакилларининг сўзларига кўра, мазкур тақдимот Хитойда ишлаб чиқарилган юқори тезликдаги мобил DRAM хотирасининг тижорат босқичига қадам қўйганини англатади.

Юқори унумдорлик ва илғор камера

Қурилманинг асосий қисмини Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ташкил этади. Унинг мукаммал ишлашини таъминлаш учун уч ўлчамли вентиляцияга эга ва иссиқлик тарқатиш майдони 7100 квадрат миллиметрни ташкил қилувчи Galaxy Коолинг Сйстем совутиш тизими ўрнатилган. Шунингдек, фойдаланувчиларга камида 512 GB ҳажмқдаги ички хотира тақдим этилади.

Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам таҳсинга сазовор. У асосий 200 мегапикселлик датчикка эга флагман учламчи камера модули билан жиҳозланган. Олд панелда эса 1,5K пикселлар сонига ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга 6,78 дюймли текис экран жой олган.

Ноёб дизайн ва автономлик

Ажойиб техник хусусиятларга қарамай, корпусининг қалинлиги атиги 7,62 миллиметрни ташкил қилади. Унга қарамасдан, қурилма ичига бешинчи авлод Нанҳаи аккумулятори жойлаштирилган бўлиб, унинг сиғими нақ 7100 мА•ч га тенг. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради.

Қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири бу сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган алоҳида тугма ҳисобланади. Мазкур тугма ёрдамч билан тезкор мулоқот қилиш ҳамда бармоқ изини аниқлаш вазифаларини бирлаштиради. Натижада фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида ҳам буйруқларни бажариши, ҳам аутентификациядан ўтиши мумкин бўлади. Лойиҳани амалга оширишда БОE, Samsung Семикондуктор ва Гоодих Течнологй каби етакчи компаниялар ҳам ҳамкор сифатида қатнашган.

NubiaНавиХ UltraСмартфонСунъий интеллектТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиiPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиБугун, 11:21SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади