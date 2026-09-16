Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Nubia НавиХ Ultra смартфони сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган Доубао мобил ёрдамчиси ва сониясига 10667 Мбит тезликдаги Чангхин LPDDR5X хотираси билан жиҳозланган илк қурилма сифатида тақдим этилди.
- Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори, 200 мегапикселлик асосий камера ва 7100 мА•ч сиғимли аккумулятор ушбу флагманнинг асосий техник хусусиятларидандир.
Nubia компанияси ўзининг янги флагман смартфони — НавиХ Ultra савдоси бошланганини эълон қилди. Ушбу қурилма мобил бозорида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилаётган илк йирик қурилмалардан бири бўлиб, ўзининг техник кўрсаткичлари билан бир зумда эътиборни тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сунъий интеллект ва янги авлод хотирасиixbt.com маълумотига кўра, Nubia НавиХ Ultra ўз синфида сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Қурилмага янги интерфейсга эга Доубао мобил ёрдамчиси ўрнатилган бўлиб, у сўровларни чуқур тушуниш, мураккаб вазифаларни бажариш, маълумотларни эслаб қолиш ҳамда хавфсизликни таъминлаш каби тўртта асосий йўналишда ишлайди.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, смартфон Чангхин LPDDR5X тезкор хотираси билан жиҳозланган илк оммавий қурилма ҳисобланади. Ушбу хотиранинг ишлаш тезлиги сониясига 10667 Мбит ни ташкил этади. Чангхин Меморй вакилларининг сўзларига кўра, мазкур тақдимот Хитойда ишлаб чиқарилган юқори тезликдаги мобил DRAM хотирасининг тижорат босқичига қадам қўйганини англатади.
Юқори унумдорлик ва илғор камераҚурилманинг асосий қисмини Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ташкил этади. Унинг мукаммал ишлашини таъминлаш учун уч ўлчамли вентиляцияга эга ва иссиқлик тарқатиш майдони 7100 квадрат миллиметрни ташкил қилувчи Galaxy Коолинг Сйстем совутиш тизими ўрнатилган. Шунингдек, фойдаланувчиларга камида 512 GB ҳажмқдаги ички хотира тақдим этилади.
Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам таҳсинга сазовор. У асосий 200 мегапикселлик датчикка эга флагман учламчи камера модули билан жиҳозланган. Олд панелда эса 1,5K пикселлар сонига ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга 6,78 дюймли текис экран жой олган.
Ноёб дизайн ва автономликАжойиб техник хусусиятларга қарамай, корпусининг қалинлиги атиги 7,62 миллиметрни ташкил қилади. Унга қарамасдан, қурилма ичига бешинчи авлод Нанҳаи аккумулятори жойлаштирилган бўлиб, унинг сиғими нақ 7100 мА•ч га тенг. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради.
Қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири бу сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган алоҳида тугма ҳисобланади. Мазкур тугма ёрдамч билан тезкор мулоқот қилиш ҳамда бармоқ изини аниқлаш вазифаларини бирлаштиради. Натижада фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида ҳам буйруқларни бажариши, ҳам аутентификациядан ўтиши мумкин бўлади. Лойиҳани амалга оширишда БОE, Samsung Семикондуктор ва Гоодих Течнологй каби етакчи компаниялар ҳам ҳамкор сифатида қатнашган.
Изоҳлар 0
…