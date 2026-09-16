iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг ККПАъси iPhone 15 экранларидаги чизиқлар муаммоси бўйича Appleга қарши терговни чуқурлаштирди.
- 2024-йилда iOS 18 янгиланишидан сўнг пайдо бўлган яшил, пушти ёки оқ чизиқлар кўплаб фойдаланувчиларнинг шикоятига сабаб бўлди.
- Apple сервис марказларининг баъзи фойдаланувчилардан тахминан 300 АҚШ доллари талаб қилиши, Ҳиндистон регуляторларини 29-июл куни ишни ихтисослаштирилган тергов бўлинмасига ўтказишга ундади.
Ҳиндистоннинг Марказий истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаси (ККПА) Apple компаниясига нисбатан тергов жараёнини чуқурлаштирилган босқичга ўтказди. Бунга iPhone 15 эгаларининг янги операцион тизим ўрнатилгач дисплейда юзага келган носозликлар юзасидан қилган оммавий шикоятлари сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, муаммо 2024 йилда iOS 18 янгиланиши ўрнатилганидан кейин юзага келган. Фойдаланувчиларнинг смартфон экранларида яшил, пушти ёки оқ рангдаги чизиқлар пайдо бўлган бўлиб, бу ҳолат қурилмадан фойдаланишни қийинлаштирган.
Расмий муносабат ва пуллик таъмирлашВазият янада жиддий тус олишига Apple расмий сервис марказларининг ҳаракати туртки бўлди. Маълум қилинишича, айрим фойдаланувчиларга экран носозлигини бартараф этиш учун тахминан 300 АҚШ доллари миқдоридаги тўловни амалга ошириш таклиф қилинган.
Шундан сўнг, 29 июль куни Ҳиндистон регуляторлари Apple компаниясини ишни ихтисослаштирилган тергов бўлинмасига ўтказиш ҳақида расман хабардор қилди. Расмийлар тақдим этилган ҳужжатларда истеъмолчилар ҳуқуқлари бузилиши аломатлари мавжудлигини таъкидламоқда.
Тергов ва томонларнинг позициясиМазкур текширув компания манзилига келиб тушган 75 та шикоят асосида бошланган эди. Ҳиндистон томони техник гигантнинг аввалги тушунтиришларини қониқарсиз деб топди ва ҳолатни янада чуқурроқ ўрганишга қарор қилди.
Ўз навбатида, Apple компанияси истеъмолчиларнинг барча айбловларини қатъиян рад этмоқда. Корпорация вакилларининг таъкидлашича, iOS 18 тизими жорий этилишидан олдин пухта синовдан ўтказилган ва ҳеч қандай тизимли носозликлар аниқланмаган.
Ҳозирча мазкур низо қандай якун топиши ва компания жабрланган фойдаланувчиларга қандайдир компенсация таклиф қилиши номаълумлигича қолмоқда. Бироқ ушбу иш глобал миқёсда смартфон ишлаб чиқарувчиларнинг дастурий таъминот янгиланишлари учун масъулиятини янада кучайтириши мумкин.
Изоҳлар 0
…