iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошланди

·6·Техно
iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг ККПАъси iPhone 15 экранларидаги чизиқлар муаммоси бўйича Appleга қарши терговни чуқурлаштирди.
  • 2024-йилда iOS 18 янгиланишидан сўнг пайдо бўлган яшил, пушти ёки оқ чизиқлар кўплаб фойдаланувчиларнинг шикоятига сабаб бўлди.
  • Apple сервис марказларининг баъзи фойдаланувчилардан тахминан 300 АҚШ доллари талаб қилиши, Ҳиндистон регуляторларини 29-июл куни ишни ихтисослаштирилган тергов бўлинмасига ўтказишга ундади.

Ҳиндистоннинг Марказий истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаси (ККПА) Apple компаниясига нисбатан тергов жараёнини чуқурлаштирилган босқичга ўтказди. Бунга iPhone 15 эгаларининг янги операцион тизим ўрнатилгач дисплейда юзага келган носозликлар юзасидан қилган оммавий шикоятлари сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, муаммо 2024 йилда iOS 18 янгиланиши ўрнатилганидан кейин юзага келган. Фойдаланувчиларнинг смартфон экранларида яшил, пушти ёки оқ рангдаги чизиқлар пайдо бўлган бўлиб, бу ҳолат қурилмадан фойдаланишни қийинлаштирган.

Расмий муносабат ва пуллик таъмирлаш

Вазият янада жиддий тус олишига Apple расмий сервис марказларининг ҳаракати туртки бўлди. Маълум қилинишича, айрим фойдаланувчиларга экран носозлигини бартараф этиш учун тахминан 300 АҚШ доллари миқдоридаги тўловни амалга ошириш таклиф қилинган.

Шундан сўнг, 29 июль куни Ҳиндистон регуляторлари Apple компаниясини ишни ихтисослаштирилган тергов бўлинмасига ўтказиш ҳақида расман хабардор қилди. Расмийлар тақдим этилган ҳужжатларда истеъмолчилар ҳуқуқлари бузилиши аломатлари мавжудлигини таъкидламоқда.

Тергов ва томонларнинг позицияси

Мазкур текширув компания манзилига келиб тушган 75 та шикоят асосида бошланган эди. Ҳиндистон томони техник гигантнинг аввалги тушунтиришларини қониқарсиз деб топди ва ҳолатни янада чуқурроқ ўрганишга қарор қилди.

Ўз навбатида, Apple компанияси истеъмолчиларнинг барча айбловларини қатъиян рад этмоқда. Корпорация вакилларининг таъкидлашича, iOS 18 тизими жорий этилишидан олдин пухта синовдан ўтказилган ва ҳеч қандай тизимли носозликлар аниқланмаган.

Ҳозирча мазкур низо қандай якун топиши ва компания жабрланган фойдаланувчиларга қандайдир компенсация таклиф қилиши номаълумлигича қолмоқда. Бироқ ушбу иш глобал миқёсда смартфон ишлаб чиқарувчиларнинг дастурий таъминот янгиланишлари учун масъулиятини янада кучайтириши мумкин.

AppleiPhone 15iOS 18ҲиндистонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

LG Smart TV фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиLG Smart TV фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиБугун, 00:52Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларСунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларБугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади