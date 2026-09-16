Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди

·54·Спорт
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси доирасида «Ал-Наср»
  • БААнинг «Ал-Айн» клубига қарши сафарда 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Бу Криштиано Роналдонинг Яқин Шарқдаги фаолиятидаги энг йирик мағлубияти бўлди.
  • Ҳусайн Раҳими дубл қайд этиб, жамоасига устунликни тақдим этди, Суфён Раҳими эса гол уриб, Георгиос Гиакоумакисга голли узатмани амалга оширди.

Осиё Чемпионлар лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувда «Ал-Наср» жамоаси Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Айн» клубига қарши баҳсда шармандали мағлубиятга учради. Goal.com хабар беришича, Саудиянинг юлдузли жамоаси рақиб майдонида 0:4 ҳисобида таслим бўлган. Бу натижа португалиялик ҳужумчи Криштиану Роналду учун Яқин Шарқдаги фаолиятидаги энг йирик мағлубият сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақанинг дастлабки турида омадсизликка учраган «Ал-Наср» ўйин давомида рақиб устунлигига қаршилик кўрсата олмади. Икки карра Осиё чемпиони бўлган «Ал-Айн» футболчилари майдонда ўз устунлигини яққол намоён этди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтиб, Саудия Арабистони жамоаси ҳимоядаги қўпол хатолар эвазига оғир зарбага учради.

Голли вазнлар ва ҳал қилувчи дақиқалар

Учрашувдаги ҳисоб 25-дақиқадаёқ очилди. Мезбонлар сафида Ҳусайн Раҳими рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошларида ҳам «Ал-Айн» ҳужумлари ўз самарасини берди ва ўша Ҳусайн Раҳими ўйиннинг 60-дақиқасидан сўнг ўзининг иккинчи, жамоасининг эса иккинчи голини киритди.

Вазият меҳмонлар учун янада оғирлашди. Учрашув якунига 18 дақиқа қолган бир пайтда Ҳусайннинг укаси Суфён Раҳими учинчи бор «Ал-Наср» дарвозасини ишғол қилди. Шундан сўнг Суфён гол муаллифи бўлиш билан бирга, Георгиос Гиакоумакисга голли узатмани ҳам амалга оширди ва учрашувга якуний, йирик 0:4 ҳисобини ўрнатди.

Фаолиятидаги 980-голини уришни мақсад қилган 41 ёшли Криштиану Роналду бу сафар ҳам ўз статистикасини бойита олмади. Португалиялик юлдуз учрашув охирларида жарима зарбасидан фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга ҳаракат қилди, аммо унинг кучли зарбасини «Ал-Айн» дарвозабони Холид Эиса қийинчиликсиз бартараф этди.

Мураббийнинг жавобгарлиги ва антирекорд

Мағлубиятдан сўнг «Ал-Наср» бош мураббийи жамоанинг ёмон ўйини учун барча масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди. У ўйиндан кейинги матбуот анжуманида футболчилар қўлидан келганини қилгани, бироқ жамоа умуман олганда бўш ўйнаганини тан олди.

Goal.com маълумотига кўра, бу натижа Криштиану Роналду учун 2022-йилнинг августидан бери қайд этилган энг йирик мағлубият бўлди. Ўшанда унинг собиқ клуби «Манчестер Юнайтед» Англия Премер-лигасида «Брентфорд»га қарши баҳсда худди шундай 0:4 ҳисобида мағлуб бўлган эди.

Криштиану РоналдуАл-НасрАл-АйнОсиё Чемпионлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиТарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиБугун, 10:19Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаБугун, 09:11«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!Бугун, 06:48«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юбордиБугун, 06:29Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиБугун, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?