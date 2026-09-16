Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси доирасида «Ал-Наср»
- БААнинг «Ал-Айн» клубига қарши сафарда 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Бу Криштиано Роналдонинг Яқин Шарқдаги фаолиятидаги энг йирик мағлубияти бўлди.
- Ҳусайн Раҳими дубл қайд этиб, жамоасига устунликни тақдим этди, Суфён Раҳими эса гол уриб, Георгиос Гиакоумакисга голли узатмани амалга оширди.
Осиё Чемпионлар лигаси доирасида бўлиб ўтган учрашувда «Ал-Наср» жамоаси Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Айн» клубига қарши баҳсда шармандали мағлубиятга учради. Goal.com хабар беришича, Саудиянинг юлдузли жамоаси рақиб майдонида 0:4 ҳисобида таслим бўлган. Бу натижа португалиялик ҳужумчи Криштиану Роналду учун Яқин Шарқдаги фаолиятидаги энг йирик мағлубият сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақанинг дастлабки турида омадсизликка учраган «Ал-Наср» ўйин давомида рақиб устунлигига қаршилик кўрсата олмади. Икки карра Осиё чемпиони бўлган «Ал-Айн» футболчилари майдонда ўз устунлигини яққол намоён этди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтиб, Саудия Арабистони жамоаси ҳимоядаги қўпол хатолар эвазига оғир зарбага учради.
Голли вазнлар ва ҳал қилувчи дақиқаларУчрашувдаги ҳисоб 25-дақиқадаёқ очилди. Мезбонлар сафида Ҳусайн Раҳими рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошларида ҳам «Ал-Айн» ҳужумлари ўз самарасини берди ва ўша Ҳусайн Раҳими ўйиннинг 60-дақиқасидан сўнг ўзининг иккинчи, жамоасининг эса иккинчи голини киритди.
Вазият меҳмонлар учун янада оғирлашди. Учрашув якунига 18 дақиқа қолган бир пайтда Ҳусайннинг укаси Суфён Раҳими учинчи бор «Ал-Наср» дарвозасини ишғол қилди. Шундан сўнг Суфён гол муаллифи бўлиш билан бирга, Георгиос Гиакоумакисга голли узатмани ҳам амалга оширди ва учрашувга якуний, йирик 0:4 ҳисобини ўрнатди.
Фаолиятидаги 980-голини уришни мақсад қилган 41 ёшли Криштиану Роналду бу сафар ҳам ўз статистикасини бойита олмади. Португалиялик юлдуз учрашув охирларида жарима зарбасидан фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга ҳаракат қилди, аммо унинг кучли зарбасини «Ал-Айн» дарвозабони Холид Эиса қийинчиликсиз бартараф этди.
Мураббийнинг жавобгарлиги ва антирекордМағлубиятдан сўнг «Ал-Наср» бош мураббийи жамоанинг ёмон ўйини учун барча масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди. У ўйиндан кейинги матбуот анжуманида футболчилар қўлидан келганини қилгани, бироқ жамоа умуман олганда бўш ўйнаганини тан олди.
Goal.com маълумотига кўра, бу натижа Криштиану Роналду учун 2022-йилнинг августидан бери қайд этилган энг йирик мағлубият бўлди. Ўшанда унинг собиқ клуби «Манчестер Юнайтед» Англия Премер-лигасида «Брентфорд»га қарши баҳсда худди шундай 0:4 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Изоҳлар 0
…