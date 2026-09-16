iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Келгуси авлод iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида суратларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи Apple Референсе Имаге тизими жорий этилади.
- Ушбу инновацион ёндашув ҳар бир кадрнинг асл эканлигини исботловчи рақамли негаътив вазифасини бажаради.
- Янги технология суратнинг смартфон камераси томонидан яратилганини ва таҳрирга учрамаганини тасдиқлайди, бу эса сохталаштириш ҳолатларини аниқлашга ёрдам беради.
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб, ҳар қандай фотосуратни ҳам осонликча ўзгартириш ёки сохталаштириш мумкин бўлган даврда Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагманлари учун муҳим ечимни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, келгуси авлод iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларида суратларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи махсус Apple Референсе Имаге тизими жорий этилади. Ушбу инновацион ёндашув замонавий рақамли оламда ҳар бир кадрнинг асл эканлигини исботлаб берувчи ўзига хос рақамли негатив вазифасини бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технологиянинг асосий вазифаси — олинган тасвир ҳақиқатан ҳам смартфон камераси томонидан яратилганини ва кейинчалик ҳеч қандай таҳрирга учрамаганини тасдиқлашдан иборат. Мутахассисларнинг тушунтиришича, махсус режим фаоллаштирилганда камера сенсори суратга олиш жараёни тугаши биланоқ пикселлар маълумотларини криптографик тарзда имзолайди. Натижада қурилмада асл маълумотлар, сенсор ҳақидаги маълумотлар ҳамда криптографик вақт белгилари жамланган ҳимояланган нусха яратилади.
Рақамли негатив ва махфийликТизимнинг ишлаш принципи фойдаланувчилар учун қулай ва хавфсиз тарзда пухта ўйланган. Одатий сурат ҳар доимгидек сақланиб, уни исталганича таҳрирлаш имконияти сақланиб қолади, бироқ унинг ўзгармас рақамли негативи фақат қурилманинг ўзида махфий сақланади. Суратнинг ҳақиқийлигини текшириш зарур бўлганда, олдиндан ишлов берилмаган ҳимояланган маълумотлар Apple компаниясининг Привате Cloud Компуте ҳисоблаш муҳитига юборилади ва у ерда тасвир қайта тикланади.
Apple тақдим этаётган ушбу ҳимоя механизми маълумотларни алмаштириш, операцион тизимни бузиб кириш, аппарат ҳужумлари ҳамда турли криптографик таҳдидларга қарши курашишга мўлжалланган. Ҳар бир алоҳида кадр учун ишончлилик даражаси махсус ҳисоб-китоблар ёрдамида аниқланади. Агар бирон-бир фирибгарлик ёки сохталаштириш ҳолати аниқланса, компания мазкур суратга нисбатан бўлган ишончни расман қайтариб олиш ҳуқуқига эга.
Хавфсизлик ва келажакдаги аҳамиятиМазкур технологиянинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у фойдаланувчининг шахсий дахлсизлигини тўлиқ таъминлайди. Тизим суратга олган шахс ҳақидаги оммавий маълумотларни ошкор қилмайди. Қолаверса, битта сенсор ёрдамида олинган турли суратларни бир-бири билан ўзаро боғлаб қўйишга ҳам йўл қўймайди, бу эса шахсий махфийликни кафолатлайди.
Ҳозирги вақтда генератив интеллект яратаётган сохта контентлар дунё бўйлаб жиддий муаммога айланиб бораётган бир пайтда, iPhone 18 Pro смартфонларидаги бундай функция журналистика, ҳуқуқ-тартибот идоралари ва оддий фойдаланувчилар учун ҳақиқий маълумотларни фарқлашда муҳим восита бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…