iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади

·26·Техно
iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Келгуси авлод iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида суратларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи Apple Референсе Имаге тизими жорий этилади.
  • Ушбу инновацион ёндашув ҳар бир кадрнинг асл эканлигини исботловчи рақамли негаътив вазифасини бажаради.
  • Янги технология суратнинг смартфон камераси томонидан яратилганини ва таҳрирга учрамаганини тасдиқлайди, бу эса сохталаштириш ҳолатларини аниқлашга ёрдам беради.

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб, ҳар қандай фотосуратни ҳам осонликча ўзгартириш ёки сохталаштириш мумкин бўлган даврда Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагманлари учун муҳим ечимни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, келгуси авлод iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларида суратларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи махсус Apple Референсе Имаге тизими жорий этилади. Ушбу инновацион ёндашув замонавий рақамли оламда ҳар бир кадрнинг асл эканлигини исботлаб берувчи ўзига хос рақамли негатив вазифасини бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологиянинг асосий вазифаси — олинган тасвир ҳақиқатан ҳам смартфон камераси томонидан яратилганини ва кейинчалик ҳеч қандай таҳрирга учрамаганини тасдиқлашдан иборат. Мутахассисларнинг тушунтиришича, махсус режим фаоллаштирилганда камера сенсори суратга олиш жараёни тугаши биланоқ пикселлар маълумотларини криптографик тарзда имзолайди. Натижада қурилмада асл маълумотлар, сенсор ҳақидаги маълумотлар ҳамда криптографик вақт белгилари жамланган ҳимояланган нусха яратилади.

Рақамли негатив ва махфийлик

Тизимнинг ишлаш принципи фойдаланувчилар учун қулай ва хавфсиз тарзда пухта ўйланган. Одатий сурат ҳар доимгидек сақланиб, уни исталганича таҳрирлаш имконияти сақланиб қолади, бироқ унинг ўзгармас рақамли негативи фақат қурилманинг ўзида махфий сақланади. Суратнинг ҳақиқийлигини текшириш зарур бўлганда, олдиндан ишлов берилмаган ҳимояланган маълумотлар Apple компаниясининг Привате Cloud Компуте ҳисоблаш муҳитига юборилади ва у ерда тасвир қайта тикланади.

Apple тақдим этаётган ушбу ҳимоя механизми маълумотларни алмаштириш, операцион тизимни бузиб кириш, аппарат ҳужумлари ҳамда турли криптографик таҳдидларга қарши курашишга мўлжалланган. Ҳар бир алоҳида кадр учун ишончлилик даражаси махсус ҳисоб-китоблар ёрдамида аниқланади. Агар бирон-бир фирибгарлик ёки сохталаштириш ҳолати аниқланса, компания мазкур суратга нисбатан бўлган ишончни расман қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

Хавфсизлик ва келажакдаги аҳамияти

Мазкур технологиянинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у фойдаланувчининг шахсий дахлсизлигини тўлиқ таъминлайди. Тизим суратга олган шахс ҳақидаги оммавий маълумотларни ошкор қилмайди. Қолаверса, битта сенсор ёрдамида олинган турли суратларни бир-бири билан ўзаро боғлаб қўйишга ҳам йўл қўймайди, бу эса шахсий махфийликни кафолатлайди.

Ҳозирги вақтда генератив интеллект яратаётган сохта контентлар дунё бўйлаб жиддий муаммога айланиб бораётган бир пайтда, iPhone 18 Pro смартфонларидаги бундай функция журналистика, ҳуқуқ-тартибот идоралари ва оддий фойдаланувчилар учун ҳақиқий маълумотларни фарқлашда муҳим восита бўлиши кутилмоқда.

AppleИПҳонеТехнологияЯнгиликларСуний интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиiPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиБугун, 11:21SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади