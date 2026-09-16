Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилди

·8·Техно
Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor брендлари Тап то Трансфер номли янги техник стандартни жорий қилди, бу эса қурилмалар ўртасида бир тегиниш орқали файл узатиш имконини беради.
  • Бу функсия NFC ва Wi-Fi орқали P2P-уланишга асосланган бўлиб, қўшимча иловалар талаб қилмайди ва мобил трафигини сарфламайди.
  • Ушбу технология жорий йилнинг октябр ўрталаридан бошлаб тизимли янгиланишлар орқали мос келувчи қурилмаларга тақдим этилади.

Смартфонлар бозоридаги етакчи брендлар ўзаро маълумот алмашиш жараёнини тубдан соддалаштирувчи янги технологияни тақдим этди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Интер-Трансфер Аллиансе алянси Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor қурилмалари ўртасида биргина тегиниш орқали файл узатиш имконини берувчи Тап то Трансфер техник стандартини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги функция фойдаланувчиларга кундалик ҳаётда катта ҳажмдаги маълумотларни тезкор ва ортиқча қадамларсиз улашиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ечим турли экотизимдаги смартфонлар ўртасидаги ўзаро алоқани янада қулай босқичга олиб чиқади.

Ишлаш тамойили ва техник имкониятлар

Тап то Трансфер стандарти иккита асосий технология — NFC ва Wi-Fi орқали тўғридан-тўғри P2P-уланиш комбинациясига асосланган. Қурилмаларни ўзаро боғлаш учун фойдаланувчилар уларнинг орқа панелини бир-бирига теккизиши кифоя қилади.

Шундан сўнг смартфонлар алоқани автоматик равишда тасдиқлайди ва маълумотлар юқори тезликдаги Wi-Fi канали орқали узатила бошлайди. Жараён учун ҳеч қандай қўшимча илова ўрнатиш талаб этилмайди, бу эса фойдаланувчи вақтини сезиларли даражада тежайди.

Афзалликлари ва келгуси режалар

Ишлаб чиқувчиларнинг маълумот беришича, Тап то Трансфер ташқи тармоққа боғланмаган ҳолда ишлайди ва мобил трафигини сарфламайди. Бу хусусият айниқса йирик ҳажмдаги фотосуратлар ва видеоларни интернет ёки чекловсиз узатишда муҳим аҳамият касб этади.

Янги технология Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor муҳандислик гуруҳлари томонидан биргаликда ишлаб чиқилиб, синовдан ўтказилган. Биринчи мос келувчи қурилмалар ушбу функцияни жорий йилнинг октябрь ойи ўрталаридан бошлаб тизимли янгиланишлар орқали қабул қила бошлайди.

XiaomiOppoVivoHonorТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22iPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиiPhone 15 экранидаги чизиқлар бўйича Apple компаниясига нисбатан текширув бошландиБугун, 11:21SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиБугун, 00:52Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади