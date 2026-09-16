Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor брендлари Тап то Трансфер номли янги техник стандартни жорий қилди, бу эса қурилмалар ўртасида бир тегиниш орқали файл узатиш имконини беради.
- Бу функсия NFC ва Wi-Fi орқали P2P-уланишга асосланган бўлиб, қўшимча иловалар талаб қилмайди ва мобил трафигини сарфламайди.
- Ушбу технология жорий йилнинг октябр ўрталаридан бошлаб тизимли янгиланишлар орқали мос келувчи қурилмаларга тақдим этилади.
Смартфонлар бозоридаги етакчи брендлар ўзаро маълумот алмашиш жараёнини тубдан соддалаштирувчи янги технологияни тақдим этди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Интер-Трансфер Аллиансе алянси Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor қурилмалари ўртасида биргина тегиниш орқали файл узатиш имконини берувчи Тап то Трансфер техник стандартини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги функция фойдаланувчиларга кундалик ҳаётда катта ҳажмдаги маълумотларни тезкор ва ортиқча қадамларсиз улашиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ечим турли экотизимдаги смартфонлар ўртасидаги ўзаро алоқани янада қулай босқичга олиб чиқади.
Ишлаш тамойили ва техник имкониятларТап то Трансфер стандарти иккита асосий технология — NFC ва Wi-Fi орқали тўғридан-тўғри P2P-уланиш комбинациясига асосланган. Қурилмаларни ўзаро боғлаш учун фойдаланувчилар уларнинг орқа панелини бир-бирига теккизиши кифоя қилади.
Шундан сўнг смартфонлар алоқани автоматик равишда тасдиқлайди ва маълумотлар юқори тезликдаги Wi-Fi канали орқали узатила бошлайди. Жараён учун ҳеч қандай қўшимча илова ўрнатиш талаб этилмайди, бу эса фойдаланувчи вақтини сезиларли даражада тежайди.
Афзалликлари ва келгуси режаларИшлаб чиқувчиларнинг маълумот беришича, Тап то Трансфер ташқи тармоққа боғланмаган ҳолда ишлайди ва мобил трафигини сарфламайди. Бу хусусият айниқса йирик ҳажмдаги фотосуратлар ва видеоларни интернет ёки чекловсиз узатишда муҳим аҳамият касб этади.
Янги технология Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor муҳандислик гуруҳлари томонидан биргаликда ишлаб чиқилиб, синовдан ўтказилган. Биринчи мос келувчи қурилмалар ушбу функцияни жорий йилнинг октябрь ойи ўрталаридан бошлаб тизимли янгиланишлар орқали қабул қила бошлайди.
Изоҳлар 0
…