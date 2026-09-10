Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди
Россиянинг шимолий пойтахтида содир бўлган мудҳиш ва ақл бовар қилмас жиноят бутун жамоатчиликни ларзага солди. Санкт-Петербургнинг Киров тумани, Ленин проспектидаги оддий кўп қаватли уйларнинг бирида 42 ёшли эркак ўз туққан онасини пичоқлаб ўлдирди ва мурдани изсиз йўқотиш мақсадида катта музлаткич камерасига жойлаб қўйди. «112» Telegram-канали ва ҳуқуқ-тартибот органларининг шошилинч хабарларига кўра, қотиллик аслида август ойида содир этилган бўлиб, жиноятчи нақ 18 кун давомида жасади музлаб ётган онаси билан бир хонадонда яшаб келган. Орадан қарийб уч ҳафта ўтгачгина, виждон азоби ёки қўрқувга чидолмаган эркак кўчадаги Росгвардия патрули олдига бориб, ўз айбига тўлиқ иқрор бўлди.
Хўш, ўз онасига қўл кўтарган қотилни бу қадар ваҳшийликка нима ундади, қонли можарога қайси қимор ўйини сабаб бўлди ва илгари ҳам икки кишини ўлдирган руҳий хаста эркак нега эркинликда юрган эди? Мақола охирида эса — терговнинг даҳшатли тафсилотлари ва Россия Тергов қўмитаси олиб бораётган текширув бўйича барча маълумотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Қимор қарзлари ва яширилган пуллар: Қонли жиноятнинг асл сабаби
Тергов органлари ва криминалистлар аниқлаган бирламчи маълумотлар фожиа замиридаги қора ҳақиқатни очди:
Можаро вақти ва жойи: Қотиллик Ленин проспектидаги хонадонда 22 август куни содир этилган, аммо бу ҳақда фақатгина 9 сентябрь куни қотилнинг ўз ихтиёри билан таслим бўлиши ортидан маълум бўлди;
Қиморбозлик ва лудомания: Маълум бўлишича, 42 ёшли эркак букмекерлик ставкаларига (қиморга) муккасидан кетган бўлиб, оиланинг жамғарма пулларини яширинча интернетда ютқазиб юборган;
Фожиавий тўқнашув: 64 ёшли она хонада ўз жамғармаларини санаб ўтирган пайтда ўғил кириб келган; у онаси пуллар камайиб қолганини пайқаб, жанжал кўтаришидан қўрқиб кетган;
Пичоқ билан ваҳшиёна ҳужум: Тез орада бошланган тортишув пайтида эркак қўлига пичоқ олиб, онасига оғир тан жароҳатлари етказган — кекса аёл олган жароҳатлари туфайли воқеа жойида жон таслим қилган;
Жасадни музлатиш: Қотил жиноят изини яшириш учун онасининг жасадини уйдаги махсус пол музлаткичига (морозильный ларь) жойлаб, устини ёпиб қўйган.
«Қимор ва онлайн ставкаларга бўлган қарамлик одамни инсонийлик қиёфасидан бутунлай чиқариб, ўз туққан онасининг ҳаётига қасд қилиш даражасигача олиб борди», — дея таъкидламоқда терговчилар.
Илгари икки кишини ўлдирган: Қотилнинг қора ўтмиши ва руҳий ҳолати
Россия Тергов қўмитасининг Санкт-Петербург бош бошқармаси томонидан қўзғатилган жиноят иши доирасида қўшимча даҳшатли фактлар юзага чиқди:
Ўтмишдаги жиноят: 42 ёшли эркак муқаддам худди шундай ўта оғир жиноят — босқинчилик ва бир вақтнинг ўзида икки кишини ўлдиришда айбланиб жавобгарликка тортилган;
Кащенко касалхонаси: Ўшанда суд-психиатрия экспертизаси уни руҳий жиҳатдан ақли норасо деб топган ва у Кащенко номидаги махсус психиатрия шифохонасида мажбурий даволанишда бўлган;
Диспансер назорати: Даволанишдан чиққач, у психоневрологик ҳисобда турган ва шаҳарда эркин яшаб келган;
Қайта экспертиза ва ҳибс: Гумонланувчига нисбатан Россия Федерацияси ЖКнинг 105-моддаси 1-қисми (Қотиллик) билан жиноят иши очилди; тергов уни қамоққа олиш масаласини кўриб чиқмоқда ҳамда унинг жиноят вақтидаги ақлий ҳолатини баҳолаш учун қайта суд-психиатрия экспертизасини тайинлади.
Жамиятдаги назоратсиз хавф ва лудомания фожиаси
Санкт-Петербургдаги ушбу даҳшатли қотиллик замонавий жамиятда иккита энг улкан муаммони — лудомания (қимор қарамлиги) ва оғир жиноят содир этган руҳий хаста шахслар устидан назоратнинг сустлигини яланғочлаб берди. Илгари икки одамни ҳаётдан кўз юмдирган шахснинг назоратсиз равишда кекса онаси билан бир уйда қолдирилиши ва онлайн қимор гирдобига ботиши муқаррар фожиани тайёрлаб берган. 18 кун давомида содир бўлган воқеани яшириб, кейин кўчага чиқиб таслим бўлиш — нафақат жиноят оғирлигини, балки бундай шахслар жамият ичида ҳар лаҳзада янги портлаш ясаши мумкин бўлган вақтли бомба эканини кўрсатмоқда. Эндиликда тергов нафақат қотилнинг қилмишини, балки уни ҳисобда тутиб, етарлича назорат қилмаган масъул хизматлар фаолиятини ҳам синчковлик билан баҳолаши талаб этилади.
Сизнингча, оғир жиноятлар содир этиб, руҳий касал деб топилган шахсларнинг даволанишдан сўнг эркинликка чиқарилиши ва жамият орасида яшаши тўғрими ёки улар умрбод махсус муассасаларда сақланиши керакми? Букмекерлик ставкалари ва онлайн қиморбозликнинг оилалар ҳаётини барбод қилишига қарши қандай кескин чоралар кўриш зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятни огоҳликка чорловчи ушбу хабар таҳлилини яқинларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!
…