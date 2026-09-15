Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда

·6·Дунё
Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР)
  • «Эл Гаиа» супертанкерининг Ҳўрмуз бўғозида денгиз миналарига урилиб портлаганини маълум қилди, бироқ АҚШ Марказий қўмондонлиги (СЕНТКОМ) бу баёнотни рад этиб, танкер Эрон ракета зарбасидан шикастланганини ва кейинчалик дрон ҳужумига учраганини иддао қилмоқда.

Яқин Шарқнинг энг нозик ва стратегик нуқтаси саналган Ҳўрмуз бўғозида вазият глобал энергетика халокати ёқасига келиб қолди. Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) расмий баёнот бериб, бўғознинг жанубидаги тақиқланган ҳудуддан ўтишга уринган йирик «El Gaia» супертанкери денгиз миналарига дуч келиб, даҳшатли портлаш оқибатида ёниб кетганини маълум қилди. Эрон томонига кўра, гигант кемадаги ёнғинни ўчириш уринишлари ҳеч қандай натижа бермаган. Бироқ АҚШ Қуролли Кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Теҳроннинг ушбу баёнотини кескин рад этиб, танкер минага тушмагани, балки ўтган ойда Эрон ракетаси теккач сафдан чиққани ва дам олиш кунлари Ўмон соҳилларида дрон ҳужумига учраб, шатакка олинганини иддао қилмоқда.

Можаро авж олишидан олдин дунё нефти ва суюлтирилган газининг (СПГ) бешдан бир қисми айнан мана шу йўлак орқали ташилган бўлса, эндиликда бўғозда кемалар қатнови деярли тўхтаб, саноқли кўрсаткичга тушиб қолди. Хўш, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги ахборот уруши ортида қандай ҳақиқат ётибди, Эрон транзитни тиклаш учун АҚШга қўйган 7 та шарт нимадан иборат ва ёнилғи нархлари янги рекордларни янгилайдими?

«El Gaia» супертанкери тақдири: Мина портлаши ёки дрон зарбаси?

Бўғоздаги фавқулодда ҳодиса юзасидан томонларнинг қарама-қарши баёнотлари:

  • КСИРнинг расмий хабари: Эрон ҳарбийлари «El Gaia» супертанкери бўғоз жанубидаги хавфли тақиқланган ҳудуддан ўтишга уринганида денгиз миналарига урилиб портлаганини ва кемада кучли ёнғин чиқиб, уни ўчиришнинг иложи бўлмаганини эълон қилди;

  • Пентагоннинг раддияси: АҚШ Марказий қўмондонлиги бу маълумотни сохта деб атаб, мазкур судно ўтган ойдаёқ Эрон ракетаси зарбасидан шикастланганини ва дам олиш кунлари Ўмон яқинида дрон ҳужумига учраб, минтақавий иттифоқчилар томонидан шатакка олиб чиқиб кетилганини таъкидлади;

  • Ахборот тўқнашуви: Ҳар икки томон ўз позициясини ҳимоя қилаётган бир пайтда, бўғоздаги денгиз савдо йўли бутунлай хавф остида қолмоқда.

Дунё нефтининг 20 фоизи хавфда: Савдо йўли фалажланди

Глобал иқтисодиёт учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлган йўлакдаги инқироз:

  • Стратегик бўғознинг бой берилиши: Кескинлик авж олгунга қадар жаҳон нефть таъминоти ва суюлтирилган табиий газнинг (СПГ) қарийб бешдан бир қисми (20 фоизи) айнан Ҳўрмуз бўғози орқали ўтар эди;

  • Қатнов саноқли даражага тушди: Ҳарбий хавф, юқори суғурта нархлари ва ҳужумлар сабабли ушбу йўналиш бўйлаб ҳаракатланувчи танкер ва газ ташувчи кемалар сони бир неча бирликкача қисқариб кетди;

  • Бозордаги саросима: Нефть бозорларида хомашё етказиб бериш занжири узилиши хавфи туғилиб, ёнилғи ва энергия нархлари кескин кўтарилиш бўсағасида турибди.

Трампнинг қамали ва Эрон қўйган 7 та шарт

Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги сиёсий босим ва савдо кураши:

  • Трампнинг морской блокадаси: Ўтган ой ўрталарида АҚШ Президенти Дональд Трамп бўғоз кема қатнови учун очиқ эканини, бироқ Эрон Ислом Республикасига нисбатан денгиз блокадаси жорий этилганини эълон қилган эди;

  • Теҳроннинг 7 та талаби: Эрон давлат оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, расмий Теҳрон воситачилар орқали Вашингтонга транзитни қайта тиклаш учун 7 та қатъий шарт қўйган;

  • Барбод бўлган келишув: Иккала томон июнь ойида тинчликка йўл очувчи меморандум имзолаган бўлса-да, орадан уч ҳафта ўтиб савдо кемалари ўққа тутилиши ортидан муносабатлар қайта узилди ва ракета зарбалари алмашинуви бошланди;

  • Иқтисодий изоляция ва Аракчининг жавоби: Трамп Эронга қарши қатъий иқтисодий изоляция ва ҳарбий куч ишлатиш билан таҳдид қилаётган бир пайтда, Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи АҚШ етакчисининг баёнотларини Вашингтоннинг ушбу можарода ютқазганини тан олиши деб баҳолади.

Ҳўрмуз бўғози атрофида тобора кучайиб бораётган денгиз уруши ва энергетик босим глобал бозорлар учун навбатдаги катта инқироз деворини ҳосил қилмоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп Эронга қарши иқтисодий блокада орқали Теҳронни ён беришга мажбур қила оладими ёки Ҳўрмуз бўғозининг ёпилиши АҚШ ва Ғарб иқтисодиёти учун кучлироқ зарба бўладими? «El Gaia» супертанкери билан боғлиқ вазиятда қайси томон ҳақиқатни айтмоқда? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда жаҳон энергетикаси ва нефть хавфсизлигига дахлдор ушбу шов-шувли мақолани барча дўстларингиз ва халқаро воқеалар кузатувчиларига улашинг!

El GaiaҲўрмуз бўғозиКСИРCENTCOM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилдиНью-Йоркда одамларга пичоқ билан ҳужум қилган аёл отиб ўлдирилдиБугун, 12:57Қирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олдиҚирғизистонда қизнинг ҳазили кутилмаганда жиддий тус олдиБугун, 12:18Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Бугун, 11:37«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйдиБугун, 11:30Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаБугун, 11:14Канье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиКанье Уэст шоуси ортидаги можаро: Россияда мухлислар чипта пулларини қайтара олмаяптиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди