Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Алан Мозо, Круз Азул ҳимоячиси, 2026-йилги Кампеонес Куп доирасида Лионель Месси бошчилигидаги Интер Миами жамоасига қарши ўйин олдидан ғалаба қозониш ва халқаро совринни қўлга киритиш ниятида эканлигини билдирди.
- Мексикалик клублар ушбу мусобақада тўрт марта ғалаба қозонган, Америка жамоалари эса уч марта чемпион бўлган.
Мексиканинг Круз Азул клуби ҳимоячиси Алан Мозо 2026-йилги Кампеонес Куп доирасида Лионель Месси бошчилигидаги Интер Миами жамоасига қарши кечадиган ўйин олдидан ўзининг қатъий ниятларини маълум қилди. Ушбу нуфузли тўқнашув Шимолий Американинг энг кучли икки лигаси чемпионларини ўзаро майдонда синовдан ўтказиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рекорд нашрига берган интервюсида Алан Мозо бу ўйин ва халқаро совринлар унинг учун нақадар муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Круз Азул Флоридага фақатгина ғалаба ва навбатдаги халқаро унвон учун бормоқда.
Халқаро майдондаги принципиал қарама-қаршиликКампеонес Куп мусобақаси анъанавий тарзда Мексиканинг Лига МХ ва АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнирлари ғолибларини ўзаро тўқнаш келишини таъминлайди. Тарихий жиҳатдан, мексикалик клублар бу мусобақада тўрт бор зафар қучган бўлса, Америка жамоалари уч маротаба бош совринни қўлга киритган.
Бўлажак учрашувда мексикаликлар ўзларининг минтақавий устунлигини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Айни пайтда ички чемпионатда бироз қийинчиликларга дуч келаётганига қарамаҳс, Интер Миами таркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ва Каземиро каби жаҳон даражасидаги футболчилар тўп сурмоқда.
Круз Азул жамоасининг кўтаринки кайфиятиДжоэл Хуйики бошчилигидаги Круз Азул ушбу ўйинга ажойиб спорт формасида етиб келди. Жамоа охирги турда асосий рақиби Клуб Америка устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз мухлисларига унутилмас лаҳзаларни тақдим этганди. Мазкур муваффақият жамоанинг Флоридага йўл олиши олдидан ишончини янада оширди.
Ҳимоячи Алан Мозо жамоага қўшилганидан бери тезда асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланди. Унинг таъкидлашича, Круз Азул таклифини олгач, у ўйлаб ҳам ўтирмасдан дарҳол розилик билдирган ва ҳозирда клуб учун бор кучини беришга тайёр.
Изоҳлар 0
…