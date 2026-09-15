Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўллади

·12·Спорт
Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Алан Мозо, Круз Азул ҳимоячиси, 2026-йилги Кампеонес Куп доирасида Лионель Месси бошчилигидаги Интер Миами жамоасига қарши ўйин олдидан ғалаба қозониш ва халқаро совринни қўлга киритиш ниятида эканлигини билдирди.
  • Мексикалик клублар ушбу мусобақада тўрт марта ғалаба қозонган, Америка жамоалари эса уч марта чемпион бўлган.

Мексиканинг Круз Азул клуби ҳимоячиси Алан Мозо 2026-йилги Кампеонес Куп доирасида Лионель Месси бошчилигидаги Интер Миами жамоасига қарши кечадиган ўйин олдидан ўзининг қатъий ниятларини маълум қилди. Ушбу нуфузли тўқнашув Шимолий Американинг энг кучли икки лигаси чемпионларини ўзаро майдонда синовдан ўтказиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рекорд нашрига берган интервюсида Алан Мозо бу ўйин ва халқаро совринлар унинг учун нақадар муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Круз Азул Флоридага фақатгина ғалаба ва навбатдаги халқаро унвон учун бормоқда.

Халқаро майдондаги принципиал қарама-қаршилик

Кампеонес Куп мусобақаси анъанавий тарзда Мексиканинг Лига МХ ва АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнирлари ғолибларини ўзаро тўқнаш келишини таъминлайди. Тарихий жиҳатдан, мексикалик клублар бу мусобақада тўрт бор зафар қучган бўлса, Америка жамоалари уч маротаба бош совринни қўлга киритган.

Бўлажак учрашувда мексикаликлар ўзларининг минтақавий устунлигини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Айни пайтда ички чемпионатда бироз қийинчиликларга дуч келаётганига қарамаҳс, Интер Миами таркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ва Каземиро каби жаҳон даражасидаги футболчилар тўп сурмоқда.

Круз Азул жамоасининг кўтаринки кайфияти

Джоэл Хуйики бошчилигидаги Круз Азул ушбу ўйинга ажойиб спорт формасида етиб келди. Жамоа охирги турда асосий рақиби Клуб Америка устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз мухлисларига унутилмас лаҳзаларни тақдим этганди. Мазкур муваффақият жамоанинг Флоридага йўл олиши олдидан ишончини янада оширди.

Ҳимоячи Алан Мозо жамоага қўшилганидан бери тезда асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланди. Унинг таъкидлашича, Круз Азул таклифини олгач, у ўйлаб ҳам ўтирмасдан дарҳол розилик билдирган ва ҳозирда клуб учун бор кучини беришга тайёр.

Алан МозоЛионель МессиИнтер МиамиКруз АзулКампеонес Куп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиБугун, 13:15Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирЛамин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирБугун, 12:59Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиЭсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиБугун, 12:10Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиБугун, 11:15Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Бугун, 08:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?