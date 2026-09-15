Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди

·6·Спорт
Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Альваро Мората, Барселона ёш юлдузи Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини таъкидлади.
  • Мората, Ямалнинг ёшига нисбатан ғайриоддий етуклиги, профессионал ёндашуви ва майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
  • У Ямални Родри, Хвича Кварацкхелия ва Килиан Мбаппе каби етакчи футболчилар қаторига қўшди.

Испания терма жамоаси собиқ сардори Альваро Мората Барселона клуби юлдузи Ламине Ямалнинг жаҳон футболидаги энг нуфузли шахсий мукофот — «Олтин тўп»ни қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Тажрибали ҳужумчи ўзининг ёш жамоадошининг майдондаги ҳаракатлари ва Европа футболидаги ҳукмронлигига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, Леганес ҳужумчиси Альваро Мората Кадена КОПE нашрига берган интервюсида дунёнинг энг яхши футболчиси номзодлари ҳақида фикр юритган. У ўзининг миллий жамоадаги шериги Ламине Ямал ёшига нисбатан ғайриоддий етукликка эгалигини алоҳида эътироф этган.

Ёш иқтидор ва профессионал ёндашув

Моратанинг фикрича, испаниялик ёш футболчи энг юқори эътирофга тўла лойиқ. Тажрибали ҳужумчи Ямални Родри, Хвича Кваратскхелия ва Килиан Мбаппе каби дунёнинг етакчи юлдузлари қаторига қўшди.

Шунингдек, Мората ёш қанот ҳужумчисининг машғулотлардаги тинимсиз меҳнаткашлиги ва профессионал муносабати кўпчиликнинг назаридан четда қолишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ямал ўйинларни таҳлил қилиш ва уларга тайёргарлик кўриш борасида ўйланганидан ҳам анча ақлли ва меҳнаткашдир.

Тарихий натижалар ва келажак

Иккала футболчи 2023-йилнинг сентябрь ойида Грузияга қарши кечган баҳсда илк бор бирга майдонга тушган эди. Ўшанда Ямал миллий жамоадаги дебют голини урган бўлса, Мората хет-трик қайд этганди. Шундан буён улар терма жамоа сафида 15 та учрашувда бирга ҳаракат қилишди.

Ҳозирги кунга келиб Барселона тарбияланувчиси ўз ҳисобига саккизта йирик совринни ёздириб қўйган. Улар орасида 2024–2025-йилги мавсумда қўлга киритилган ички мусобақалар ғалабалари ҳам бор. Шунингдек, Ямал Евро-2024 ва Миллатлар лигасида зафар қучиб, халқаро майдондаги энг нуфузли совринларни қўлга киритган тарихдаги энг ёш футболчига айланди.

Маълум қилинишича, 2026-йилги «Олтин тўп» ғолиби 26-октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда эълон қилинади. Ямалнинг 30 нафар даъвогар рўйхатига киритилгани унинг мазкур нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Ламине ЯмалАльваро МоратаОлтин топБарселонаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиАлан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиБугун, 13:11Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирЛамин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирБугун, 12:59Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиЭсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиБугун, 12:10Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиБугун, 11:15Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Бугун, 08:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?