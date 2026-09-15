Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Альваро Мората, Барселона ёш юлдузи Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини таъкидлади.
- Мората, Ямалнинг ёшига нисбатан ғайриоддий етуклиги, профессионал ёндашуви ва майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
- У Ямални Родри, Хвича Кварацкхелия ва Килиан Мбаппе каби етакчи футболчилар қаторига қўшди.
Испания терма жамоаси собиқ сардори Альваро Мората Барселона клуби юлдузи Ламине Ямалнинг жаҳон футболидаги энг нуфузли шахсий мукофот — «Олтин тўп»ни қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Тажрибали ҳужумчи ўзининг ёш жамоадошининг майдондаги ҳаракатлари ва Европа футболидаги ҳукмронлигига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, Леганес ҳужумчиси Альваро Мората Кадена КОПE нашрига берган интервюсида дунёнинг энг яхши футболчиси номзодлари ҳақида фикр юритган. У ўзининг миллий жамоадаги шериги Ламине Ямал ёшига нисбатан ғайриоддий етукликка эгалигини алоҳида эътироф этган.
Ёш иқтидор ва профессионал ёндашувМоратанинг фикрича, испаниялик ёш футболчи энг юқори эътирофга тўла лойиқ. Тажрибали ҳужумчи Ямални Родри, Хвича Кваратскхелия ва Килиан Мбаппе каби дунёнинг етакчи юлдузлари қаторига қўшди.
Шунингдек, Мората ёш қанот ҳужумчисининг машғулотлардаги тинимсиз меҳнаткашлиги ва профессионал муносабати кўпчиликнинг назаридан четда қолишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ямал ўйинларни таҳлил қилиш ва уларга тайёргарлик кўриш борасида ўйланганидан ҳам анча ақлли ва меҳнаткашдир.
Тарихий натижалар ва келажакИккала футболчи 2023-йилнинг сентябрь ойида Грузияга қарши кечган баҳсда илк бор бирга майдонга тушган эди. Ўшанда Ямал миллий жамоадаги дебют голини урган бўлса, Мората хет-трик қайд этганди. Шундан буён улар терма жамоа сафида 15 та учрашувда бирга ҳаракат қилишди.
Ҳозирги кунга келиб Барселона тарбияланувчиси ўз ҳисобига саккизта йирик совринни ёздириб қўйган. Улар орасида 2024–2025-йилги мавсумда қўлга киритилган ички мусобақалар ғалабалари ҳам бор. Шунингдек, Ямал Евро-2024 ва Миллатлар лигасида зафар қучиб, халқаро майдондаги энг нуфузли совринларни қўлга киритган тарихдаги энг ёш футболчига айланди.
Маълум қилинишича, 2026-йилги «Олтин тўп» ғолиби 26-октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда эълон қилинади. Ямалнинг 30 нафар даъвогар рўйхатига киритилгани унинг мазкур нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Изоҳлар 0
…